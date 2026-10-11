Cum ne-ar putea afecta atacurile de la Riad. Trei scenarii dacă situația din Arabia Saudită se agravează

Atacurile repetate asupra aeroportului din Riad au provocat victime, au perturbat traficul aerian și au amplificat tensiunile din Orientul Mijlociu. În timp ce Statele Unite iau în calcul o posibilă intervenție, apar întrebări despre consecințele economice ale escaladării conflictului.

Atacul din 10 octombrie a fost al treilea incident de acest fel înregistrat într-o singură săptămână la aeroportul internațional King Khalid din Riad. Potrivit informațiilor transmise de agențiile internaționale de presă, bilanțul a ajuns la cel puțin 12 morți și peste 300 de răniți.

În urma incidentului, operațiunile din aeroporturi au fost suspendate temporar, iar mai multe curse au fost anulate sau redirecționate.

Cum ar putea fi afectați românii care călătoresc în Orientul Mijlociu

Primele efecte ale atacurilor s-au resimțit deja în transportul aerian. Mai multe companii au anulat curse către și dinspre Riad, iar unele modificări ale programului au fost extinse până luni. Printre operatorii care au luat astfel de măsuri se numără Etihad Airways și Qatar Airways.

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Riscurile pentru aviația civilă au fost semnalate și de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, care a avertizat, încă de vineri, asupra situației din spațiul aerian saudit.

Printre pericolele menționate se numără atacurile cu drone și rachete, dar și posibilitatea ca aeronavele civile să fie confundate cu ținte militare în contextul activării sistemelor de apărare antiaeriană.

În aceste condiții, românii care au bilete de avion spre Arabia Saudită sau care urmează să tranziteze anumite aeroporturi din regiune s-ar putea confrunta cu modificări ale itinerariilor.

De asemenea, dacă restricțiile se extind, unele companii ar putea fi nevoite să aleagă rute alternative, ceea ce ar putea prelungi durata călătoriilor și ar crește costurile de operare.

Reuters și EASA au atras atenția asupra riscurilor pentru transportul aerian în contextul atacurilor repetate și al intensificării activității militare din regiune.

Benzina și motorina s-ar putea scumpi

Un alt posibil efect al escaladării conflictului este legat de piața petrolului. Arabia Saudită se numără printre cei mai importanți producători și exportatori de petrol din lume, iar orice amenințare la adresa infrastructurii energetice sau a transporturilor din regiune poate influența piețele internaționale.

O atenție deosebită este acordată și strâmtorii Bab el-Mandeb, un punct strategic pentru transportul maritim. Reuters a relatat despre intensificarea confruntărilor din Yemen și despre importanța acestei rute pentru comerțul internațional.

Dacă atacurile se extind asupra instalațiilor petroliere sau provoacă perturbări importante ale exporturilor, cotațiile internaționale ale petrolului ar putea crește.

Acest lucru nu înseamnă însă că benzina și motorina se vor scumpi automat începând de luni. Evoluția prețurilor la pompă depinde de mai mulți factori, nu doar de situația militară din Orientul Mijlociu.

Printre aceștia se numără cotațiile internaționale ale petrolului, cursul valutar, nivelul taxelor și accizelor, costurile de rafinare și transport, dar și politica comercială a distribuitorilor.

Reuters și Associated Press au relatat despre tensiunile din Yemen și riscurile pentru securitatea infrastructurii și a rutelor comerciale din regiune.

Donald Trump ia în calcul implicarea SUA. Ce riscuri ar putea apărea

Situația s-ar putea complica dacă tensiunile militare se amplifică. Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că ia în calcul posibilitatea ca Statele Unite să se alăture operațiunilor Arabiei Saudite împotriva grupării Houthi din Yemen.

Reuters, Associated Press și Financial Times au relatat despre tensiunile regionale și despre posibilitatea unei implicări americane mai ample. Dacă Statele Unite se alătură operațiunilor militare, conflictul s-ar putea extinde, ceea ce ar spori incertitudinea în regiune.

Atacurile pun sub semnul întrebării imaginea de stabilitate a Arabiei Saudite

Dincolo de consecințele militare, atacurile repetate asupra unui aeroport important pot afecta și imaginea Arabiei Saudite ca destinație sigură pentru afaceri și investiții.

O analiză publicată de Semafor pe 11 octombrie evidențiază miza mai largă a incidentelor: acestea nu reprezintă doar o problemă de securitate, ci pot pune la încercare încrederea investitorilor într-un regat care încearcă să atragă capital și să găzduiască evenimente economice internaționale.

Arabia Saudită investește în dezvoltarea economiei și în atragerea unor proiecte internaționale, iar stabilitatea este importantă pentru atingerea acestor obiective.

Reuters a relatat pe 10 octombrie că organizatorii unor conferințe importante din domeniul energiei și investițiilor au anunțat că evenimentele vor continua conform programului.

Decizia arată că organizatorii încearcă să mențină activitatea economică în ciuda tensiunilor și să limiteze efectele incidentelor asupra participanților.