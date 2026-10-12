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Se considera prea urât pentru a fi iubit și a devenit viral pe internet. Mesajul unei femei i-a schimbat viața. Acum e soț și tată

Se considera prea urât pentru a fi iubit și ajunsese să creadă că nu își va găsi niciodată sufletul pereche. Povestea lui a devenit virală pe internet, după ce un mesaj primit de la o femeie i-a schimbat complet viața. Acum e soț și tată.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 10:23 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 10:23
e considera prea urât pentru a fi iubit și a devenit viral pe internet. Mesajul unei femei i-a schimbat viața | Instagram
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David Martinsson, un creator de conținut din Suedia, a devenit cunoscut pe internet după ce a vorbit deschis despre nesiguranțele pe care le avea legate de aspectul său fizic.

Se considera prea urât pentru a fi iubit și a devenit viral pe internet

În ianuarie 2018, David Martinsson, un creator de conținut din Suedia, a publicat pe YouTube, pe canalul „Never Give Up”, videoclipul „Being Ugly: My Experience”, în care a povestit cât de greu i-a fost să se accepte și să creadă că poate fi iubit. Mărturisirile sale sincere au ajuns la milioane de oameni. Videoclipul a devenit viral și a strâns peste 26 de milioane de vizualizări, iar povestea lui a stârnit numeroase reacții în mediul online, scrie uniladtech.com.

Un comentariu, dintre miile primite, s-a numărat și unul care avea să-i schimbe viața. O tânără din Argentina, pe nume Juliana, cunoscută pe internet și ca Juli Romina, i-a scris bărbatului că, în opinia ei, era drăguț. Așa se face că un simplu mesaj a dat startul unei povești de dragoste neașteptate.

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Cei doi au început să vorbească pe internet și au descoperit treptat că au multe lucruri în comun. Discuțiile lor au devenit tot mai dese, iar apropierea s-a transformat într-o relație la distanță. Deși îi despărțeau mii de kilometri, cei doi au decis să dea o șansă sentimentelor lor.

La un moment dat, Juliana a făcut pasul cel mare și a călătorit din Argentina până în Suedia pentru a-l întâlni pe David. Întâlnirea lor a fost începutul unui nou capitol în relația celor doi.

Relația lor a rezistat în timp, iar în 2023 cei doi s-au căsătorit. Pentru David, care povestise cândva că se temea că nu va găsi niciodată o femeie care să îl iubească, acest moment a reprezentat o schimbare importantă în viața sa, scrie nieuwsblad.be.

David Martinsson și soția sa, Juliana, au devenit părinți

David Martinsson și Juliana au devenit părinții unei fetițe, Stella, născută la sfârșitul anului 2024. În februarie 2026, povestea lor a revenit în atenția publicului. Juliana a publicat imagini cu soțul ei și fiica lor, în timp ce aceștia se plimbau în natură, în Suedia. Filmarea a stârnit numeroase reacții emoționante, mai ales în rândul celor care îi urmăreau povestea lui bărbatului încă din 2018.

Potrivit publicației LADbible, mulți dintre cei care îl urmăreau s-au bucurat să vadă cât de mult s-a schimbat viața celui care mărturisea cândva că se simțea singur și că nu credea că va fi iubit.

În februarie 2026, David și Juliana au acordat și un interviu pentru TMZ, în care au vorbit despre începuturile relației lor. David Martinsson a explicat că publicase videoclipul într-o perioadă dificilă, când avea puține persoane cu care să discute despre problemele sale. Nu se aștepta ca înregistrarea să ajungă la milioane de oameni și nici ca un simplu comentariu să ducă la o poveste de dragoste care să îi schimbe complet viața.

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