Antena Căutare
Home News Formula 1 Știri Cine este femeia alături de care a fost surprins Lewis Hamilton. Cei doi au ieșit la plimbare într-un bolid de 2 miloane de dolari

Cine este femeia alături de care a fost surprins Lewis Hamilton. Cei doi au ieșit la plimbare într-un bolid de 2 miloane de dolari

Lewis Hamilton a întors toate capetele cu bolidul său. Iată alături de cine a ieșit la plimbare multiplul campion mondial.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 17:59 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 17:59
Galerie
Lewis Hamilton, surprins alături de un model în Los Angeles | GettyImages, Facebook

Înainte de cursa de Formula 1 din Baku, Lewis Hamilton a fost surprins în Los Angeles într-un bolid de mai bine de 2 milioane de dolari. Multiplul campion mondial de Formula 1 nu era singur.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Sofia Vergara, actrița de la Hollywood în vârstă de 53 ani, iubește din nou după despărțirea de Lewis Hamilton! Cine e noul iubit

Cine este tânăra alături de care a fost surprins Lewis Hamilton în Los Angeles

Articolul continuă după reclamă

Lewis Hamilton a fost văzut pe străzile din Los Angeles într-o mașină cu totul specială, mai exact un Mercedes-Benz Project Maybach. Bolidul auriu este creația lui Virgil Abloh, în 2021, când a fost lansat ca un prototip. Această coupé electric de teren combină luxul futurist cu o capacitate robustă, având un acoperiș cu panou solar, un cadru de aproximativ 7 metri lungime și un interior personalizat exclusivist.

Citește și: Un român este şeful IT-ului de la Williams. Ce spune despre dezvoltarea monopostului în 2025:„Am lucrat foarte mult cu Formula 1™”

Exteriorul său auriu, o aluzie la estetica inovatoare a lui Abloh, a făcut-o mașina perfectă pentru Lewis Hamilton, un prieten vechi și colaborator al designerului.

Deși cifrele exacte variază, cunoscătorii din industrie estimează că valoarea mașinii depășește 2 milioane de dolari, un preț care reflectă raritatea și măiestria făcute la comandă, conform unei surse. Fanii de pe rețelele de socializare au fost uimiți, un utilizator de pe X exclamând: „Mașina lui Lewis valorează mai mult decât casa mea!”

Citește și: Ce ținută atent aleasă a purtat Lewis Hamilton la Met Gala 2025. Evenimentul a avut loc după Marele Premiu de la Miami

Admirația lui Lewis Hamilton pentru vehiculele impunătoare nu este un secret. Se pare că garajul său include un McLaren P1, un Pagani Zonda și acum această bijuterie proiectată de Abloh, fiecare reflectând pasiunea sa pentru viteză și stil. Cu toate acestea, Project Maybach se distinge ca un omagiu adus viziunii lui Abloh de a uni cultura stradală cu designul de lux. Pentru pilotul de Formula 1, condusul acestei mașini prin Los Angeles nu a fost doar o demonstrație – a fost o sărbătoare a unei legături creative care transcende pista de curse.

Citește și: Lewis Hamilton, mesaj emoționant de Ziua Mamei. Ce relație are cu mama sa vitregă

Ieşirea în sine a fost scurtă, dar ”electrică”. Lewis Hamilton, în vârstă de 40 de ani, a fost surprins alături de modelul american Ashley Moore, în vârstă de 32 de ani. Cei doi erau zâmbitori și au oprit într-o benzinărie pentru a-și lua băuturi răcoritoare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pilotul de Formula 1 a purtat o ținută lejeră, blugi largi și un hanorac al echipei naționale braziliene. Nu au lipsit nici ochelarii de soare. Și partenera sa a ales o ținută sport. Imediat ce s-au întâlnit s-au îmbrățișat călduros.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Care e relația dintre Lewis Hamilton și Charles Leclerc. Multiplul campion mondial a dat cățile pe față

Ashley Moore a apărut în campanii importante de la Calvin Klein, Marc Jacobs, GQ, Cosmopolitan, Seventeen și GUESS.

colaj lewis hamilton la monza și lewis hamilton cu modelul Ashley Moore în los angeles
+50
Mai multe fotografii

Presa speculează că cei doi ar fi implicați într-o relație romantică, deși ar putea fi doar o prietenie bazată pe afinitatea reciprocă pentru modă.

Program Formula 1™, Marele Premiu al Azerbaijanului. Vezi spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 1 -21 se...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Program Formula 1™, Marele Premiu al Azerbaijanului. Vezi spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 1 -21 septembrie
Program Formula 1™, Marele Premiu al Azerbaijanului. Vezi spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 1...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Program Formula 2™ Marele Premiu al Azerbaijanului, exclusiv în AntenaPLAY, 19 - 21 septembrie 2025
Program Formula 2™ Marele Premiu al Azerbaijanului, exclusiv în AntenaPLAY, 19 - 21 septembrie 2025
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x