Cine este femeia alături de care a fost surprins Lewis Hamilton. Cei doi au ieșit la plimbare într-un bolid de 2 miloane de dolari

Lewis Hamilton a întors toate capetele cu bolidul său. Iată alături de cine a ieșit la plimbare multiplul campion mondial.

Înainte de cursa de Formula 1 din Baku, Lewis Hamilton a fost surprins în Los Angeles într-un bolid de mai bine de 2 milioane de dolari. Multiplul campion mondial de Formula 1 nu era singur.

Cine este tânăra alături de care a fost surprins Lewis Hamilton în Los Angeles

Lewis Hamilton a fost văzut pe străzile din Los Angeles într-o mașină cu totul specială, mai exact un Mercedes-Benz Project Maybach. Bolidul auriu este creația lui Virgil Abloh, în 2021, când a fost lansat ca un prototip. Această coupé electric de teren combină luxul futurist cu o capacitate robustă, având un acoperiș cu panou solar, un cadru de aproximativ 7 metri lungime și un interior personalizat exclusivist.

Exteriorul său auriu, o aluzie la estetica inovatoare a lui Abloh, a făcut-o mașina perfectă pentru Lewis Hamilton, un prieten vechi și colaborator al designerului.

Deși cifrele exacte variază, cunoscătorii din industrie estimează că valoarea mașinii depășește 2 milioane de dolari, un preț care reflectă raritatea și măiestria făcute la comandă, conform unei surse. Fanii de pe rețelele de socializare au fost uimiți, un utilizator de pe X exclamând: „Mașina lui Lewis valorează mai mult decât casa mea!”

Admirația lui Lewis Hamilton pentru vehiculele impunătoare nu este un secret. Se pare că garajul său include un McLaren P1, un Pagani Zonda și acum această bijuterie proiectată de Abloh, fiecare reflectând pasiunea sa pentru viteză și stil. Cu toate acestea, Project Maybach se distinge ca un omagiu adus viziunii lui Abloh de a uni cultura stradală cu designul de lux. Pentru pilotul de Formula 1, condusul acestei mașini prin Los Angeles nu a fost doar o demonstrație – a fost o sărbătoare a unei legături creative care transcende pista de curse.

Ieşirea în sine a fost scurtă, dar ”electrică”. Lewis Hamilton, în vârstă de 40 de ani, a fost surprins alături de modelul american Ashley Moore, în vârstă de 32 de ani. Cei doi erau zâmbitori și au oprit într-o benzinărie pentru a-și lua băuturi răcoritoare.

Pilotul de Formula 1 a purtat o ținută lejeră, blugi largi și un hanorac al echipei naționale braziliene. Nu au lipsit nici ochelarii de soare. Și partenera sa a ales o ținută sport. Imediat ce s-au întâlnit s-au îmbrățișat călduros.

Ashley Moore a apărut în campanii importante de la Calvin Klein, Marc Jacobs, GQ, Cosmopolitan, Seventeen și GUESS.

Presa speculează că cei doi ar fi implicați într-o relație romantică, deși ar putea fi doar o prietenie bazată pe afinitatea reciprocă pentru modă.