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Cum a arătat prima transmisie color din istoria României. Țara noastră a fost ultima din Europa care a renunțat la alb-negru

Puțini știu cum a arătat prima transmisie color din istoria României și că aceasta nu a fost aprobată de Nicolae Ceaușescu înainte să ajungă la TV.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Miercuri, 02 Septembrie 2026, 14:34 | Actualizat Miercuri, 02 Septembrie 2026, 14:42
Nicolae Ceaușescu ar fi sancționat angajații televiziunii pentru transmisie | Profimedia Images
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Perioada comunistă din România a fost marcată de cenzură, suprimare și o izolare față de Occident.

În acest context, România a fost și ultima țară din Europa care a renunțat la formatul alb-negru pentru transmisie TV, scrie Mediafax.

Potrivit unui reportaj TVR, inițial a fost vorba de un format hibrid, parțial color, în sistem PAL.

Dar, deși Ceaușescu anunțase că România va trece la sistemul color, ar fi fost furios că acest lucru chiar s-a întâmplat, potrivit Mediafax.

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Cum a arătat prima transmisie color din istoria României

Decizia pentru prima transmisie color ar fi fost luată de directorul tehnic al televiziunii de atunci, Nicolae Stanciu. Potrivit surselor, Nicolae și Elena Ceaușescu au decis să sancționeze angajații televiziunii pentru că nu au fost consultați înainte. Sancțiunea a venit în contextul în care Ceaușescu deja anunțase planul de a renunța la sistemul alb-negru.

Primele imagini color au fost transmise pe televizoarele din România pe 23 august 1983, de Ziua Națională de atunci.

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Înainte de acest moment, România era singura țară din Europa care încă transmitea alb-negru, după ce Albania trecuse la color cu puțin timp înainte.

Radioteleviziunea Română a cumpărat primul car de televiziune color în 1975, în urma primelor filmări pe peliculă color. În acea perioadă, televiziunea era dominată de 3 sisteme, NTSC (din SUA), PAL (Germania) și SECAM (creat în Franța și adoptate de alte țări comuniste).

În timpul vizitei președintelui francez, din 1978, Ceaușescu i-ar fi promis că România va adopta sistemul SECAM. Din motive tehnice, a fost implementat în secret sistemul PAL, considerat superior.

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După prima transmisie color, ce nu a fost declarată oficial, televiziunea a continuat în sistem hibrid, cu programe color inserate printre cele alb-negru.

Românii au ajuns să aibă un program TV de doar 2 ore

Pe măsură ce problemele economice și sociale se agravau, conducerea comunistă a încercat să suprime din ce în ce mai mult populația, scrie Evenimentul Zilei.

Această inițiativă a presupus și limitarea programului zilnic la televizor la doar 2 ore.

"În 1985, am fost chemat la o şedinţă de guvern,” a declarat Dumitru Nicolae, directorul general al Radioteleviziunii Române din acea perioadă, potrivit evz.ro. „Ședinţa era condusă de către Dăscălescu, primul ministru. La această şedinţă a fost prezentă şi Elena Ceauşescu. Spre surprinderea mea ni s-a pus în faţă următoarea hotărâre. Ca Televiziunea Română să funcţioneze zilnic numai 2 ore, între orele 20-22. La ora 22 se închide".

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Până atunci, programul era de la 18.30 la 22.00. Sâmbăta și duminica exista și un matinal, la care se difuzau inclusiv porțiuni din animația celebră Tom și Jerry.

"Radiodifuziunea Română, studiourile centrale vor funcţiona numai până la orele 24, la orele 24 se închid şi se redeschid la orele 6 dimineaţa,” a continuat Nicolae. „Studiourile teritoriale au fost desfiinţate toate. În mintea mea a încolţit atunci ideea că Ceauşescu se temea ca studiourile de televiziune ar putea fi folosite fără aprobarea lui. Deci, România să fie izolată, să nu poată nimeni să transmită ceva din România, să nu fie nici un fel de problemă pentru că era o situaţie deosebită, care nu mai putea să fie suportată."

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