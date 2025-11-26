Cum se prepară o rețetă autentică de guacamole. Ce ingrediente să folosești alături de avocado

Guacamole este unul dintre acele preparate care impresionează prin simplitate.

Cum se prepată o rețetă autentică de guacamole. Ce ingrediente să folosești alături de avocado | Shutterstock

Fără artificii, fără ingrediente inutile, doar prospețime și echilibru. Rețeta autentică, așa cum este pregătită în Mexic, pune accent pe câteva ingrediente de calitate, care, combinate, oferă un gust intens, proaspăt și imposibil de confundat.

Cum se prepată o rețetă autentică de guacamole

Rețeta de mai jos rămâne una dintre cele mai apropiate de varianta tradițională. Secretul? Să nu încerci să o complici. Guacamole este, înainte de toate, o pastă simplă și gustoasă pe bază de avocado bine copt.

Ingrediente esențiale pentru guacamole autentic

Pentru o porție reușită, ai nevoie doar de opt ingrediente, toate proaspete:

Avocado – miez cremos, baza rețetei. Alege fructe coapte, dar ferme.

Ceapă – tradițional se folosește ceapă galbenă, dar și cea roșie este potrivită.

Roșii – recomandate sunt roșiile Roma, mai puțin zemoase, ideale pentru a evita un guacamole apos.

Coriandru (cilantro) – o plantă aromatică prezentă în aproape toate preparatele mexicane.

Ardei iute jalapeño – adaugă exact doza potrivită de iuțeală; poate fi înlocuit cu ardei serrano pentru un plus de intensitate.

Usturoi – opțional, dar o cantitate mică oferă profunzime aromată.

Lime – sucul proaspăt e obligatoriu. Fără variante la sticlă, deoarece își pierd aroma.

Sare – de preferat sare fulgi, pentru a echilibra și intensifica gustul final.

Cum alegi avocado perfect

Un guacamole bun începe încă din magazin. Alege avocado care încă au codița atașată – absența acesteia poate indica oxidare sau pete maronii în interior. La atingere, fructul trebuie să fie ferm, dar să cedeze ușor la presiune. Evită avocado prea moi, deoarece pot fi trecuți sau ațoși.

Cum se prepară guacamole: rețeta pas cu pas

Taie pe jumătate trei avocado bine copți, scoate sâmburii și miezul.

Pune pulpa într-un bol și zdrobește cu o furculiță, în funcție de preferință – mai cremos sau mai grunjos.

Adaugă ceapa tocată mărunt, roșiile cubulețe, coriandrul, jalapeño mărunțit, usturoiul, sucul de lime și sare.

Amestecă ușor până când ingredientele se împletesc armonios.

Rezultatul? Un guacamole proaspăt, echilibrat, autentic – exact ca în Mexic.

Cum păstrezi guacamole-ul verde mai mult timp

Guacamole are tendința de a se oxida rapid, căpătând o nuanță maro. În timp ce sucul de lime încetinește procesul, există o metodă mult mai eficientă:

Pune restul de guacamole într-un recipient cu capac.

Nivelează suprafața cu o lingură.

Toarnă deasupra aproximativ jumătate de centimetru de apă rece.

Închide recipientul și păstrează la frigider.

Când îl consumi, scurge apa, amestecă și bucură-te de un guacamole la fel de verde și proaspăt ca în prima zi. Metoda funcționează perfect timp de cel puțin două zile, uneori chiar trei.

Guacamole-ul autentic nu are nevoie de trucuri spectaculoase sau ingrediente extravagante. Este un amestec simplu care, realizat corect, oferă un gust complex și proaspăt. Cu ingredientele potrivite și puțină atenție, îl poți prepara oricând la tine acasă, în doar câteva minute.

