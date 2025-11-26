Antena Căutare
Home Lifestyle Food Cum se prepară o rețetă autentică de guacamole. Ce ingrediente să folosești alături de avocado

Cum se prepară o rețetă autentică de guacamole. Ce ingrediente să folosești alături de avocado

Guacamole este unul dintre acele preparate care impresionează prin simplitate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 12:58 | Actualizat Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 15:19
Galerie
Cum se prepată o rețetă autentică de guacamole. Ce ingrediente să folosești alături de avocado | Shutterstock

Fără artificii, fără ingrediente inutile, doar prospețime și echilibru. Rețeta autentică, așa cum este pregătită în Mexic, pune accent pe câteva ingrediente de calitate, care, combinate, oferă un gust intens, proaspăt și imposibil de confundat.

Cum se prepată o rețetă autentică de guacamole

Rețeta de mai jos rămâne una dintre cele mai apropiate de varianta tradițională. Secretul? Să nu încerci să o complici. Guacamole este, înainte de toate, o pastă simplă și gustoasă pe bază de avocado bine copt.

Citește și: Cum se folosește avocado în industria alimentară și în afara ei. Descoperă ce alte roluri poate avea acest fruct

Articolul continuă după reclamă

Ingrediente esențiale pentru guacamole autentic

Pentru o porție reușită, ai nevoie doar de opt ingrediente, toate proaspete:

  • Avocado – miez cremos, baza rețetei. Alege fructe coapte, dar ferme.
  • Ceapă – tradițional se folosește ceapă galbenă, dar și cea roșie este potrivită.
  • Roșii – recomandate sunt roșiile Roma, mai puțin zemoase, ideale pentru a evita un guacamole apos.
  • Coriandru (cilantro) – o plantă aromatică prezentă în aproape toate preparatele mexicane.
  • Ardei iute jalapeño – adaugă exact doza potrivită de iuțeală; poate fi înlocuit cu ardei serrano pentru un plus de intensitate.
  • Usturoi – opțional, dar o cantitate mică oferă profunzime aromată.
  • Lime – sucul proaspăt e obligatoriu. Fără variante la sticlă, deoarece își pierd aroma.
  • Sare – de preferat sare fulgi, pentru a echilibra și intensifica gustul final.

Cum alegi avocado perfect

Un guacamole bun începe încă din magazin. Alege avocado care încă au codița atașată – absența acesteia poate indica oxidare sau pete maronii în interior. La atingere, fructul trebuie să fie ferm, dar să cedeze ușor la presiune. Evită avocado prea moi, deoarece pot fi trecuți sau ațoși.

Cum se prepară guacamole: rețeta pas cu pas

  • Taie pe jumătate trei avocado bine copți, scoate sâmburii și miezul.
  • Pune pulpa într-un bol și zdrobește cu o furculiță, în funcție de preferință – mai cremos sau mai grunjos.
  • Adaugă ceapa tocată mărunt, roșiile cubulețe, coriandrul, jalapeño mărunțit, usturoiul, sucul de lime și sare.
  • Amestecă ușor până când ingredientele se împletesc armonios.

Rezultatul? Un guacamole proaspăt, echilibrat, autentic – exact ca în Mexic.

Cum păstrezi guacamole-ul verde mai mult timp

Guacamole are tendința de a se oxida rapid, căpătând o nuanță maro. În timp ce sucul de lime încetinește procesul, există o metodă mult mai eficientă:

  • Pune restul de guacamole într-un recipient cu capac.
  • Nivelează suprafața cu o lingură.
  • Toarnă deasupra aproximativ jumătate de centimetru de apă rece.
  • Închide recipientul și păstrează la frigider.

Când îl consumi, scurge apa, amestecă și bucură-te de un guacamole la fel de verde și proaspăt ca în prima zi. Metoda funcționează perfect timp de cel puțin două zile, uneori chiar trei.

Citește și: Ce trebuie să știi despre avocado și cum a devenit atât de celebru. Care sunt principalele beneficii ale acestui fruct

Guacamole-ul autentic nu are nevoie de trucuri spectaculoase sau ingrediente extravagante. Este un amestec simplu care, realizat corect, oferă un gust complex și proaspăt. Cu ingredientele potrivite și puțină atenție, îl poți prepara oricând la tine acasă, în doar câteva minute.

Oamenii consumă în cantități mari acest fruct pe întreg globul, în diverse combinații. Însă multă lume nu știe ce este avocado - un fruct sau o legumă. Puteți răspunde la o întrebare cu privire la acest aspect pe fructeșilegume.a1.ro.

Medicii nutriționiști trag un semnal de alarmă în privința unui aliment consumat frecvent de români în timpul postului... Cum verifici carnea de porc pentru masa de Crăciun. Recomandările inspectorilor sanitari pentru clienții magazinelor...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Momentul în care Nicușor Dan este întrerupt de suveraniști în Parlament: "Ajutați România, nu Ucraina!" Momentul în care Nicușor Dan este întrerupt de suveraniști în Parlament: "Ajutați România, nu Ucraina!"
Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale Descoperire rară la Vidraru, după ce a fost secat barajul: Epava unui vapor dispărut a ieșit la suprafață. Imaginile au ajuns virale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Desertul copilăriei în postul Crăciunului. Cum să prepari mere umplute cu nucă în cel mai scurt timp
Desertul copilăriei în postul Crăciunului. Cum să prepari mere umplute cu nucă în cel mai scurt timp
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Cum verifici carnea de porc pentru masa de Crăciun. Recomandările inspectorilor sanitari pentru clienții magazinelor
Cum verifici carnea de porc pentru masa de Crăciun. Recomandările inspectorilor sanitari pentru clienții magazinelor
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x