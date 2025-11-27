Deserturile rapide, sănătoase și gustoase sunt tot mai căutate, iar budinca de ciocolată pe bază de avocado a devenit, în ultimii ani, una dintre rețetele-vedetă.

Cum facem cel mai bun desert din avocado și ciocolată. Rețeta pas cu pas | Shutterstock

Deși poate suna neobișnuit, combinația dintre avocado și cacao se dovedește surprinzător de delicioasă, cremoasă și ușor de preparat. Ba mai mult, este un desert ideal pentru copii, având puțin zahăr adăugat și o textură catifelată care cucerește pe oricine o încearcă.

Cum preparăm cel mai bun desert din avocado și ciocolată. Ce trebuie să faci și de ce ingrediente ai nevoie

Avocado este recunoscut pentru conținutul său de grăsimi sănătoase și textura foarte cremoasă. Tocmai această consistență îl transformă într-o bază perfectă pentru budinci fără coacere. Combinat cu pudră de cacao și un strop de îndulcitor, rezultatul este o budincă fină, densă și extrem de gustoasă – fără să se simtă aroma de avocado.

Se poate servi simplă sau alături de fructe proaspete, precum zmeură, și devine și mai bună după ce stă puțin la frigider. În plus, o poți transforma ușor în mini deserturi înghețate, turnând mixul într-o tăviță pentru cuburi de gheață sau în forme pentru înghețată tip „fudge pops”.

Ingrediente necesare

Rețeta este simplă, iar ingredientele se găsesc ușor:

1 avocado mediu, bine copt (aprox. ½ cană din pulpă de avocado)

½ cană iaurt grecesc integral (sau iaurt tip Greek vegan, ori cremă de cocos pentru varianta fără lactate)

2 linguri pudră de cacao

2 linguri sirop de arțar (sau jumătate de banană foarte coaptă, pentru o variantă fără zahăr adăugat)

1 linguriță extract de vanilie

Opțional: extra sirop de arțar, banana întreagă sau puțin zahăr pudră pentru un gust mai dulce

Cum se prepară – pas cu pas

1. Pune toate ingredientele în blender.

Asigură-te că avocado este bine copt și moale – acesta este secretul texturii cremoase.

2. Mixează până obții o cremă fină.

Poți folosi și un robot de bucătărie. Dacă textura pare prea groasă, mai adaugă puțin iaurt.

3. Gusta și ajustează dulceața.

Poți adăuga încă un strop de sirop de arțar sau o bucățică de banană dacă vrei un desert mai dulce. Aroma se va domoli oricum după ce stă la frigider.

4. Servește imediat sau lasă la rece 30 de minute.

Budinca devine și mai bună după ce se răcește. O poți servi cu fructe, nuci mărunțite sau presărată cu mici bucăți de ciocolată.

Sfaturi pentru cea mai bună budincă

Folosește avocado bine copt, fără pete maronii la interior.

Alege cacao neîndulcită – varietățile mai intense dau un gust mai bogat de ciocolată.

Începe cu porții mici pentru copii, fiind un desert destul de sățios.

Păstrează budinca într-un recipient închis, maximum 24 de ore. Dacă se separă lichid, amestecă ușor înainte de servire.

Budinca de avocado și ciocolată este alegerea perfectă când vrei ceva dulce, rapid și sănătos, fără efort și fără coacere. În doar două minute ai un desert cremos, delicios și ideal pentru întreaga familie.

Oamenii consumă în cantități mari acest fruct pe întreg globul, în diverse combinații. Însă multă lume nu știe ce este avocado - un fruct sau o legumă, la fel se întreabă și despre roșie. Puteți răspunde la o întrebare cu privire la acest aspect pe fructeșilegume.a1.ro.