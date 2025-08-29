Antena Căutare
5 tipuri de mâncare pe care nu trebuie să le bagi niciodată în congelator. Ce riști dacă faci acest lucru

Experții au dezvăluit 5 tipuri de mâncare pe care nu trebuie să le bagi niciodată în congelator, fiecare dintre ele din diferite motive.

Publicat: Vineri, 29 August 2025, 16:38
Unele produse nu trebuie să fie congelate vreodată, susțin experții | Shutterstock

Știai care sunt cele 5 tipuri de mâncare pe care nu trebuie să le bagi niciodată în congelator? Experții au dezvăluit de ce nu trebuie să faci acest lucru.

De multe ori, suntem tentați să băgăm în congelator resturi de mâncare, dar uneori nu e cea mai bună idee, scrie Daily Mail.

Congelatul unor produse reprezintă o metodă foarte eficientă pentru a reduce risipa de mâncare.

Dar unele produse nu îngheață atât de bine.

5 tipuri de mâncare pe care nu trebuie să le bagi niciodată în congelator

Experții au dezvăluit cele 5 tipuri de mâncare pe care nu trebuie să le bagi niciodată în congelator, pentru că acest proces poate să degradeze textura sau gustul lor.

Anumite alimente se strică dacă sunt expuse la temperaturi prea scăzute.

„Unele alimente nu pot suporta congelarea fără ca textura și calitatea să fie afectate,” a explicat o echipă de la Which?. „Pot deveni apoase, moi și neplăcute la gust.”

Alimente comune care pot fi congelate fără probleme sunt pâinea, carnea, brânza, laptele, ciupercile și orezul gătit.

„Majoritatea alimentelor pot fi congelate cât timp cât sunt încă în termenul de valabilitate,” au adăugat experții. „Totuși, unele se vor degrada sau se vor separa în proces.”

Iată ce alimente nu trebuie să congelezi vreodată, potrivit experților:

Mâncăruri prăjite sau pline de ulei

Dacă ai gătit prea mult pui prăjit, poate fi tentant să îl bagi în congelator. Totuși, congelarea alimentelor prăjite va duce, cel mai probabil, la un rezultat moale după decongelare, din cauza distribuției de apă și ulei.

În timp ce produsele congelate din magazin, precum cartofii prăjiți, sunt concepute să reziste la congelare, versiunile făcute acasă își pierd textura crocantă.

Ouă fierte tari

Deși sunt utile pentru sandvișuri, experții spun că nu e bine să fierbi prea multe ouă în avans, deoarece nu pot fi congelate. Congelarea duce la întărirea albușului, care devine ulterior apos când e dezghețat.

Gălbenușurile fierte pot fi congelate pentru utilizare ulterioară, cât timp sunt amestecate cu puțină sare sau zahăr pentru a preveni formarea unei texturi asemănătoare cu gelul.

Legume cu un conținut ridicat de apă (castraveți, salata verde etc.)

Dacă pui castraveți sau salată verde în congelator, se vor transforma în terci după decongelare. Pentru că au un conținut ridicat de apă, textura lor se schimbă semnificativ în acest proces.

Singura situație în care congelarea acestor produse ar putea funcționa este dacă urmează să le folosești în supe, smoothie-uri sau sosuri. Acolo, textura crocantă nu este necesară.

Iaurt și smântână lichidă

Deși poți congela iaurtul, textura sa se va schimba după decongelare,. Va deveni mai apoasă sau iaurtul se va separa.

Pentru cei care apreciază consistența cremoasă, rezultatul nu va fi plăcut. Și smântâna lichidă poate deveni ușor granulată sau separată după ce a fost dezghețată.

Brânzeturi moi

Potrivit Which?, în timp ce brânzeturile tari pot rezista la congelare și se pot păstra bine până la două luni în congelator, congelarea brânzeturilor moi nu este recomandată.

„Poți să congelezi brânzeturi moi, dar nu este indicat. Pentru că devin foarte apoase după decongelare,” au explicat experții. „Această categorie include brânzeturi precum brie, feta și crema de brânză.”

