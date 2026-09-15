A crezut că are o banală durere de măsea, dar a ajuns la operație pe cord deschis. Ce au descoperit medicii

Atunci când a început să aibă o durere de dinți, un bărbat a ales să creadă că nu este vorba despre ceva grav. Totuși, pe măsură ce starea acestuia s-a agravat și a început să facă și febră, omul a decis să meargă de urgență la spital. Acolo, după numeroase analize și investigații, medicii i-au pus un diagnostic crunt și a ajuns la operație pe cord deschis. Cazul bărbatului a ajuns pe itnernet și a devenit viral, făcând rapid înconjurul lumii. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.
Un bărbat a crezut că are o durere obișnuită de măsea, însă a ajuns la operație pe cord deschis. Cum a fost posibil
Oricât de greu ar părea de crezut, aceasta este povestea cât se poate de reală a unui bărbat pe nume Luke, în vârstă de 35 de ani, din Queensland (Australia), care nu avea alte afecțiuni medicale înainte de această problemă.
„Nu m-am gândit prea mult la asta. Am presupus că mă paște o răceală sau un fel de infecție virală”, a povestit Luke, potrivit nypost.com.
Ceea ce inițial părea o banală durere de măsea s-a transformat, în foarte puțin timp, într-o poveste de coșmar pentru australian. După ce a apărut durerea de măsea, simtpomele s-au agravat în câteva zile și a apărut starea febrilă, senzație de presiune în piept și o arsură insuportabilă la nivelul capului. Pe măsură ce starea generală i s-a înrăutățit, omul și-a dat seama că ceva nu este în regulă și că este cazul să ceară ajutor de specialitate. A mers la spital de urgență la Spitlaul Redcliffe și, după numeroase analize și investigații, medicii i-au dat un diagnostic dureros: avea septicemie.
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Practic, bărbatul avea o infecție la măsea și, fiindcă nu a fost tratată la itimp cu antibiotice, a cauzat apariția unei endocardite infecțioase ce i-a distrus în întregime una dintre valvele inimii. Ca să îi salveze viața, medicii i-au au supus pacientul unei operații pe cord deschis.
„Mi s-a spus că, fără operație, nu voi mai trăi prea mult. Nu m-am simțit niciodată atât de vulnerabil și ”, a fost confesiunea făcută de bărbat.
Pe pacient îl așteaptă acum o recuperare medicală lungă, fiindcă acest episod din viața lui și-a lăsat anumite amprente în ceea ce privește sănătatea. Totuși, Luke este optimist și recunoscător doctorilor și a decis să își facă publică povestea pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că anumite simptome aparent banale pot ascunde afecțiuni grave.Buretele din lemn care produce apa din aer uscat. Cum reușește să extragă 1.7 litri pe zi...