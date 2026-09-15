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A crezut că are o banală durere de măsea, dar a ajuns la operație pe cord deschis. Ce au descoperit medicii

Un bărbat a crezut că are o durere obișnuită de măsea, însă a ajuns la operație pe cord deschis. Descoperă cum a fost posibilă o asemenea situație. 

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 17:35 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 17:38
Descoperă ce ascundea, de fapt, banala durere de măsea | sursa foto: Shutterstock
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Atunci când a început să aibă o durere de dinți, un bărbat a ales să creadă că nu este vorba despre ceva grav. Totuși, pe măsură ce starea acestuia s-a agravat și a început să facă și febră, omul a decis să meargă de urgență la spital. Acolo, după numeroase analize și investigații, medicii i-au pus un diagnostic crunt și a ajuns la operație pe cord deschis. Cazul bărbatului a ajuns pe itnernet și a devenit viral, făcând rapid înconjurul lumii. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Un bărbat a crezut că are o durere obișnuită de măsea, însă a ajuns la operație pe cord deschis. Cum a fost posibil

Oricât de greu ar părea de crezut, aceasta este povestea cât se poate de reală a unui bărbat pe nume Luke, în vârstă de 35 de ani, din Queensland (Australia), care nu avea alte afecțiuni medicale înainte de această problemă.

„Nu m-am gândit prea mult la asta. Am presupus că mă paște o răceală sau un fel de infecție virală”, a povestit Luke, potrivit nypost.com.

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Ceea ce inițial părea o banală durere de măsea s-a transformat, în foarte puțin timp, într-o poveste de coșmar pentru australian. După ce a apărut durerea de măsea, simtpomele s-au agravat în câteva zile și a apărut starea febrilă, senzație de presiune în piept și o arsură insuportabilă la nivelul capului. Pe măsură ce starea generală i s-a înrăutățit, omul și-a dat seama că ceva nu este în regulă și că este cazul să ceară ajutor de specialitate. A mers la spital de urgență la Spitlaul Redcliffe și, după numeroase analize și investigații, medicii i-au dat un diagnostic dureros: avea septicemie.

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Practic, bărbatul avea o infecție la măsea și, fiindcă nu a fost tratată la itimp cu antibiotice, a cauzat apariția unei endocardite infecțioase ce i-a distrus în întregime una dintre valvele inimii. Ca să îi salveze viața, medicii i-au au supus pacientul unei operații pe cord deschis.

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„Mi s-a spus că, fără operație, nu voi mai trăi prea mult. Nu m-am simțit niciodată atât de vulnerabil și ”, a fost confesiunea făcută de bărbat.

Pe pacient îl așteaptă acum o recuperare medicală lungă, fiindcă acest episod din viața lui și-a lăsat anumite amprente în ceea ce privește sănătatea. Totuși, Luke este optimist și recunoscător doctorilor și a decis să își facă publică povestea pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că anumite simptome aparent banale pot ascunde afecțiuni grave.

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