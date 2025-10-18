A devenit tată la vârsta de 93 ani și are o iubită cu 50 ani mai tânără. Cum arată cuplul intens criticat de apropiați

Antena Căutare
Un bărbat de 93 ani din Melbourne, Australia a devenit tată cu soția lui cu 50 ani mai tânără.

Publicat: Sambata, 18 Octombrie 2025, 10:00

Bărbatul, care este doctor de meserie, este căsătorit cu o femeie cu 50 ani mai tânără decât el. Soția lui a născut un băiețel anul trecut, un băiețel frumos și sănătos care le-a întregit familia.

El 93 ani, ea 37 ani

Doctorul John Levin, care e specialist în îmbătrânirea sănătoasă, a dezvăluit că el este născut în 1930, iar soția lui, și ea tot doctor, are doar 37 ani. Deși diferența de vârstă dintre John Levi și Yanying Lu este foarte mare, de 50 de ani, cei doi nu au văzut această diferență ca pe o piedică.

Ei se bucură foarte mult că s-au întâlnit și că împărtășesc această conexiune puternică, fiind extrem de încântați de familia frumoasă pe care au construit-o.

John și Yanying Lu au devenit pentru prima dată părinți în februarie 2024, când femeia a născut un băiețel perfect sănătos pe nume Gabby.

Micuțul le-a adus și mai multă bucurie și poftă de viață, ținându-i mereu activi și plini de energie. Acum, după experiența de un an de când tată, John spune că își mai dorește copii și e pregătit să devină tată din nou.

Prima soție a doctorului John Levin, Veronica, cu care are trei copii, a murit în 2013. Cei doi au fost căsătoriți timp de 57 ani și au trăit o viață minunată împreună. Din nefericire, John nu a pierdut-o doar pe prima lui soție, ci și pe unul dintre copiii lor, care a murit la vârsta de 65 ani.

După pierderea fiului său și după o perioadă îndurerată de doliu, Johnn a decis că e timpul să o ia de la capăt și a început să facă mai multe lucruri noi pentru a-și stârni din nou pofta de viață. El a povestit că s-a apucat să învețe chineză și foarte rapid s-a îndrăgostit de profesoara lui de chineză, doctorița Yangying Lu.

La un an după pierderea soției lui, Veronica, John și iubita lui Yangying s-au căsătorit în 2014 în Las Vegas. Cei doi sunt acum împreună de mai bine de 10 ani și se bucură de venirea pe lume a fiului lor Gabby.

John a povestit, potrivit Herald Sun, că el și soți lui au reușit să obțină acestă sarcină prin fertilizare in vitro și nu le-a fost deloc ușor. El a mai dezvăluit că cel mai tare își dorește să trăiască măcar până când Gabby împlinește 21 de ani. Chiar dacă Gabby are doar 1 an, cuplul a dezvăluit că își doresc și sunt pregătiți să devină părinți din nou și deja au început un nou tratament FIV pentru a reuși să obțină o a doua sarcină.

În ciuda criticilor celor din jur din cauza diferenței de vârstă dintre ei și a faptului că mulți îi spun lui John că ar putea fi bunicul lui YangYing, cei doi soți se bucură de familia minunată pe care au construit-o împreună, fără a lua în seama răutățile celor din jur.

„Sunt foarte norocos că am obținut o sarcină din prima încercare. Pentru multe femei poate fi foarte dificil. O femeie din grupul mamei mele a avut nevoie de 14 cicluri de FIV pentru a reuși să rămână însărcinată”, a povestit John.

John are deja 10 nepoți și un strănepot din partea copiilor din căsnicia cu Veronica.

