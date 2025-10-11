Bebelușul care a bătut recordul medical la greutate! Cum arată nou-născutul de aproape 6 kg care i-a surprins pe medici

Bebelușul Cassian a bătut recordul de greutate la un spital din SUA.

Shelby Martin, o tânără mămică din SUA, i-a surprins pe medicii dintr-un spital după ce l-a născut pe fiul ei, Cassian.

Femeia care se pregătea să nască nu știa că bebelușul ei va bate recordul de greutate în clinica în care avea să vină pe lume. Shelby, însărcinată în 9 luni, a ajuns la spital fiind pregătită de travaliu și de venirea pe lume a fiului ei.

Cum arată nou-născutul de 6 kilograme

Tânăra era nerăbdătoare să își întâlnească fiul, dar nu se aștepta ca întâlnirea lor să surprindă personalul medical din spital.

Shelby l-a născut pe Cassian chiar de ziua ei, la un an după ce suferise o pierdere de sarcină care i-a umplut sufletul de tristețe.

Acum Shelby este o mămică mândră și fericită că își poate ține în brațe bebelușul. Medicii nu au putut trece, însă, peste faptul că nou-născutul a bătut recordul spitalului în ultimii 3 ani.

Bebelușul Cassian s-a născut cântărind aproape 6 kg, o greutate neașteptată pentru un nou-născut. De regulă, un bebeluș la naștere are în medie 3 kg. Cassian, însă, a avut aproape dublu, iar mama lui este foarte mândră că a putut aduce pe lume un copil voinic și sănătos.

În video-ul pe care l-a postat pe TikTok, Shelby a pus o imagine cu ea chiar dinainte să nască și se vede că avea o burtă destul de mare, ca și când ar fi depășit termenul stabilit de medic.

Cei care au văzut video-ul pe TikTok au spus că e făcut cu inteligența artificială și că este imposibil ca bebelușul ei să fie atât de mare în realitate.

Faptul că bebelușul Cassian a bătut recordul din ultimii 3 ani la clinica la care s-a născut l-a făcut chiar să apară la știri. Vestea nașterii bebelușului gigant a fost subiect de știri pentru comunitatea lor.

În secțiunea de comentarii, utilizatorii o întrebau pe proaspăta mămică dacă a născut natural sau prin cezariană, dar Shelby nu le-a oferit un răspuns. De asemenea, mulți îi spuneau că ar trebui să se simtă norocoasă că are un copil sănătos și tatăl copilului ar trebui acum să îi îndeplinească ei orice dorință are, având în vedere că a purtat în pântece un băiețel atât de mare.

Pentru a dovedi că imaginile nu sunt alterate cu ajutorul inteligenței artificiale, Shelby a postat și un video cu micul Cassian în care acesta apare plângând.

Shelby se bucură acum de viața de proaspătă mămică și se mândrește cu fiul ei de aproape 6 kg care i-a uimit pe medici.

