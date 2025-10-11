Antena Căutare
Home News Inedit Bebelușul care a bătut recordul medical la greutate! Cum arată nou-născutul de aproape 6 kg care i-a surprins pe medici

Bebelușul care a bătut recordul medical la greutate! Cum arată nou-născutul de aproape 6 kg care i-a surprins pe medici

Bebelușul Cassian a bătut recordul de greutate la un spital din SUA.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 11 Octombrie 2025, 07:00 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 16:15
Femeia a rămas uimită când a aflat câte kilograme avea, de fapt, bebelușul ei când s-a născut. | Shutterstock

Shelby Martin, o tânără mămică din SUA, i-a surprins pe medicii dintr-un spital după ce l-a născut pe fiul ei, Cassian.

Femeia care se pregătea să nască nu știa că bebelușul ei va bate recordul de greutate în clinica în care avea să vină pe lume. Shelby, însărcinată în 9 luni, a ajuns la spital fiind pregătită de travaliu și de venirea pe lume a fiului ei.

Cum arată nou-născutul de 6 kilograme

Tânăra era nerăbdătoare să își întâlnească fiul, dar nu se aștepta ca întâlnirea lor să surprindă personalul medical din spital.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Un bebeluș a fost botezat Chat Ypiti. Cum s-au inspirat părinții de la IA

Shelby l-a născut pe Cassian chiar de ziua ei, la un an după ce suferise o pierdere de sarcină care i-a umplut sufletul de tristețe.

Acum Shelby este o mămică mândră și fericită că își poate ține în brațe bebelușul. Medicii nu au putut trece, însă, peste faptul că nou-născutul a bătut recordul spitalului în ultimii 3 ani.

Bebelușul Cassian s-a născut cântărind aproape 6 kg, o greutate neașteptată pentru un nou-născut. De regulă, un bebeluș la naștere are în medie 3 kg. Cassian, însă, a avut aproape dublu, iar mama lui este foarte mândră că a putut aduce pe lume un copil voinic și sănătos.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În video-ul pe care l-a postat pe TikTok, Shelby a pus o imagine cu ea chiar dinainte să nască și se vede că avea o burtă destul de mare, ca și când ar fi depășit termenul stabilit de medic.

Cei care au văzut video-ul pe TikTok au spus că e făcut cu inteligența artificială și că este imposibil ca bebelușul ei să fie atât de mare în realitate.

Citește și: Există o modalitate corectă de a vorbi cu bebelușul tău? Un expert în dezvoltarea creierului explică ce înseamnă ”parentese”

Faptul că bebelușul Cassian a bătut recordul din ultimii 3 ani la clinica la care s-a născut l-a făcut chiar să apară la știri. Vestea nașterii bebelușului gigant a fost subiect de știri pentru comunitatea lor.

În secțiunea de comentarii, utilizatorii o întrebau pe proaspăta mămică dacă a născut natural sau prin cezariană, dar Shelby nu le-a oferit un răspuns. De asemenea, mulți îi spuneau că ar trebui să se simtă norocoasă că are un copil sănătos și tatăl copilului ar trebui acum să îi îndeplinească ei orice dorință are, având în vedere că a purtat în pântece un băiețel atât de mare.

Pentru a dovedi că imaginile nu sunt alterate cu ajutorul inteligenței artificiale, Shelby a postat și un video cu micul Cassian în care acesta apare plângând.

Shelby se bucură acum de viața de proaspătă mămică și se mândrește cu fiul ei de aproape 6 kg care i-a uimit pe medici.

Citește și: 5 lucruri esențiale pe care trebuie să le știe orice mămică despre prima săptămână de alăptare

Angajații în cel mai mare pericol să fie înlocuiți cu AI. Ce joburi prezintă cel mai mare risc, potrivit OpenAI...
Înapoi la Homepage
AS.ro Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: “Ies mult mai ieftin” Celebrul milionar din România care are avion privat, dar merge cu metroul şi autobuzul: &#8220;Ies mult mai ieftin&#8221;
Observatornews.ro "Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere "Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după naştere
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru” Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Detaliul ascuns într-un tablou celebru a fost descoperit cu ajutorul AI. Ce au găsit experții în opera de artă
Detaliul ascuns într-un tablou celebru a fost descoperit cu ajutorul AI. Ce au găsit experții în opera de artă
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața... Catine.ro
Cei 4 factori de risc asociați cu 99% dintre infarcte. Ce obicei periculos poate cauza probleme grave
Cei 4 factori de risc asociați cu 99% dintre infarcte. Ce obicei periculos poate cauza probleme grave
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea
Anahí a primit noi critici pentru aspectul fizic. Ce artist RBD i-a luat apărarea Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026
Coaliția analizează scăderea salariilor cu 10% în toată administrația de stat pentru 2026 Libertatea.ro
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în continuare în coaliție”
300 de parlamentari sau se rupe Coaliția? „Ne oferă indicii despre cum va juca politic premierul în... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith Urban:
Anunțul momentului despre Nicole Kidman! Actrița a luat o decizie NEAȘTEPTATĂ în contextul divorțului de Keith... Elle
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului criminal din Mureș
Emil Gânj ar fi fost reperat de polițiști, după trei luni de căutări. Unde i s-ar fi găsit urmele presupusului... Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant
Chec cu morcovi și nuci. Un desert rustic, parfumat și reconfortant HelloTaste.ro
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu... Antena3.ro
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  useit
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea
Se pregătește modificarea Legii RCA: plătești mai mult și asigurătorul decide ce despăgubire vrea să-ți dea Jurnalul
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din București
Doina Teodoru, din nou îndrăgostită? Actrița a fost surprinsă în brațele unui cunoscut om de afaceri din... Kudika
Cât costă pastrama de oaie vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. Femeia a majorat prețul cu mult, se plâng clienţii
Cât costă pastrama de oaie vândută de Geta, mama lui Culiță Sterp. Femeia a majorat prețul cu mult, se plâng... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote
Un miliard de euro falşi, descoperiţi în Portul Constanţa. În total au fost găsite 4,8 milioane de bancnote Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei ProSport
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul
Anul școlar 2025-2026: când intră elevii în prima vacanță din acest an și când debutează al doilea modul Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate
Noul spin-off Game of Thrones va avea premiera luna aceasta pe HBO. Cine joacă în Cavalerul celor șapte regate ZUTV
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea
Elon Musk construiește un complex periculos. Unde se află și ce scop ar avea clădirea UseIT
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână
Cum să păstrezi lămâile zemoase mai mult timp. Vor rezista și o săptămână Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x