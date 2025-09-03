Antena Căutare
A născut deși nu știa că este însărcinată. O femeie a avut parte de experiența vieții la un festival: „Un miracol absolut"

O femeie a trăit experiența vieții în timp ce se afla la un festival. Iată ce s-a întâmplat.

Miercuri, 03 Septembrie 2025, 17:39
O femeie a avut parte de experiența vieții la un festival

O femeie de 36 de ani a trecut printr-o experiență uluitoare în timpul unui festival. Aceasta va avea o amintire toată viața. Deși nu știa că este însărcinată, a adus pe lume o fetiță.

O femeie a dat naștere unui copil la un festival

Kayla Thompson are 36 de ani și pe 27 august 2025, ea și Kasey, soțul ei în vârstă de 39 de ani, au devenit părinți. Femeia nu știa că este însărcinată și chiar se afla în Black Rock City, cu rulota, la festivalul Burning Man.

Aceasta a simțit dureri puternice și în doar câteva clipe își ținea în brațe fetița:

„Câteva minute mai târziu nășteam în baia rulotei. Nu am avut simptome de sarcină și nici nu păream să fiu însărcinată”, a declarat ea, potrivit unei surse.

Nașterea a fost una prematură, fetița cântărind doar 1,5 kilograme. Participanții de la festival le-au dat o mână de ajutor, aflându-se printre ei medici și asistente.

Fetița, care a primit numele de Aurora, a fost transportată de urgență la spitalul din Reno, Nevada, cu elicopterul. Mama sa a ajuns cu ambulanța.

„A fost cea mai grea decizie din viața mea, să aleg dacă merg cu copilul sau cu soția”, a relatat proaspătul tătic.

Micuța Aurora este încă interată la unitatea de terapie intensivă neonatală și primește îngrijirile medicale necesare. Aceasta trebuie să întrunească anumite condiții pentru a fi externată, printre care creșterea în greutate, reglarea temperaturii corpului, alimentația independentă și respirația fără asistență.

Este un proces lung și plin de emoții diverse, însă familia este pregătită. Deși nu au știut de venirea sa pe lume, Aurora le-a adus numai bucurie.

„A fost o sarcină absolut 100% ascunsă. Nici un semn, nici o greaţă matinală. Nici măcar nu se vedea”, a explicat Kasey.

De asemenea, a mai precizat că dacă ar fi știut de sarcină „acela ar fi fost ultimul loc de pe planetă în care aş fi fost”.

„În ciuda șocului, venirea pe lume a fiicei noastre este un miracol absolut”, a mai adăugat el. „Îmi va lumina viața. Va fi totul pentru mine.”

Kayla a suferit o naștere criptică sau negată, un fenomen rar, care apare la o sarcină din 400-500 și este caracterizată de lipsa simptomelor care apar în mod obișnuit în timpul unei sarcini.

Rudele și apropiații au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru ca Kayla și Kasey să poată plăti facturile medicale. Până în prezent s-au strâns 6.000 de dolari din 11.000.

„Deoarece acesta este primul lor copil și sarcina a fost complet neașteptată, fratele meu și soția lui nu au pregătit nimic – nici articole pentru bebeluși, nici cameră pentru copil, absolut nimic”, a declarat sora bărbatului.

Auzind întreaga povestea, reprezentanții festivalului au transmis un mesaj: „În mijlocul vântului, al căldurii și al furtunilor, ei au adus pe lume o nouă viață. Dintre toate lucrurile pe care le sărbătorim la Burning Man, nașterea, conexiunea, transformarea și bucuria sunt cele mai dragi inimilor noastre.”

Aurora este un miracol, o luptătoare și o norocoasă. În condițiile meteorologice din ziua respectivă, dacă se grăbea să ajungă pe lume cu o oră înainte, specialiștilor le-ar fi fost imposibil să ajungă în timp util la fața locului.

„E un miracol, pentru că vremea a fost capricioasă. Dacă se năștea cu o oră-două înainte sau după nu ar fi reușit s-o ducă la spital”, a mai spus sora lui Kasey.

