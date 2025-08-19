Antena Căutare
Home News Inedit O femeie nu și-a dat seama că era însărcinată până când nu a născut. Cum s-a întors familia din vacanță

O femeie nu și-a dat seama că era însărcinată până când nu a născut. Cum s-a întors familia din vacanță

O femeie a trăit surpriza vieții sale, după ce a născut în timp ce se afla în vacanță. Iată cum a fost posibil să nu știe de sarcină.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 August 2025, 13:15 | Actualizat Marti, 19 August 2025, 13:15
Galerie
O femeie nu și-a dat seama că e însărcinată până când nu a născut | ProfiMedia

O femeie a devenit mamă pentru a doua oară în timp ce se afla în vacanță. Aceasta nu a știut că este însărcinată, iar copilul-surpriză a venit pe lume în baia hotelului.

Citește și: China a dezvăluit primul robot care poate rămâne însărcinat. Cum funcționează

Cum a fost posibil să nu știe că este însărcinată

O femeie de 45 de ani se afla în vacanță în Canada împreună cu familia când a adus pe lume un bebeluș în baia hotelului. Copilul a fost născut la termen, chiar dacă ea nu știa că este însărcinată.

Articolul continuă după reclamă

Helen Green era în vacanță în Toronto, împreună cu soțul său, Michael, în vârstă de 45 de ani, și fetița lor de 6 ani, Darcy. Pe 21 mai, aceasta a început să aibă dureri de stomac în mijlocul nopții. La 1:45, aceasta dădea naștere unei fetițe de existența căreia nu avea idee.

„Nu știam ce se întâmplă. După două contracții majore m-am trezit cu un bebeluș. L-am scos din toaletă și l-am ținut în brațe”, a relatat ea, conform unei surse.

Citește și: Fetița care s-a „născut de 2 ori”. De ce a fost scoasă din burta mamei sale timp de 20 de minute

La început, soțul său a crezut că plânsetul nou-născutului se aude dintr-o cameră din apropiere și a fost de-a dreptul șocat să-și vadă soția cu bebelușul în brațe.

„Eram uluit și cu greu mi-am dat seama ce se întâmplă”, a spus el.

Michael a sunat la numărul de urgențe pentru ca soția și fetița să fie transportate la spital.

„Nu știam dacă bebelușul este bine sau dacă este prematur sau nu. Nici nu am verificat dacă e fetiță sau băiat”, a mai adăugat el.

Când personalul medical a început să pună întrebări despre sarcină, Michael nu a știu ce să le spună. Din fericire, fetița s-a născut sănătoasă, având 3,71 kilograme. Părinții i-au pus numele Olivia și au fost bucuroși să împărtășească vestea cu familia extinsă.

Citește și: Vaccinurile de care ai nevoie înainte și în timpul sarcinii. Tot ce trebuie să știi despre ele

„Venirea ei pe lume a fost un șoc imens, dar și o surpriză frumoasă. Pur și simplu, ni s-a alăturat și pare că a fost dintotdeauna cu noi”, a spus proaspăta mămică.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Helen este mama a trei copii acum, având și un fiu de 18 ani, Harry. Femeia a suferit în trecut mai multe avorturi spontane. În sarcina cu Olivia aceasta a mărturisit că nu a avut niciun simptom, având și menstruația regulată. Mai mult decât atât, aceasta mergea la sala de fitness de patru ori pe săptămână.

Deși a venit pe lume fără complicații, revenirea în țara de origine a părinților, Marea Britanie, nu a fost la fel de simplă. Helen și Michael au fost nevoiți să își amâne revenirea în Marea Britanie, așteptând după certificatul de naștere și pașaportul fetiței.

„A fost un coșmar să obținem actele, având în vedere că aveam doar documentele de la spital”, a declarat mămica.

Citește și: Grețuri matinale în sarcină: cauze, remedii și ce poți face

Cu toate acestea, au găsit timp și de distracție, mergând la trei meciuri de baseball și de două ori la Cascada Niagara.

„A fost greu să nu știm cât timp vom fi nevoiți să rămânem acolo și foarte stresant în timpul săptămânii în goana după certificatul de naștere și pașaport. Dar a fost minunat în weekenduri când totul era închis și nu aveam efectiv ce să facem”, a mai adăugat Helen.

După săptămâni de așteptare, pe 25 iunie, familia Green s-a întors în Marea Britanie. Aventura lor surpriză a costat însă 12.000 de dolari în plus față de cheltuielile obișnuite de vacanță.

colaj familia lui helen green după nașterea din baie
+30
Mai multe fotografii

„Să te pui pe picioar când ai un bebeluș este foarte greu, dar e la un alt nivel când nici nu știai de el. Dar în câteva zile deja mă obișnuisem și simțeam fericirea”, a mai completat femeia.

China a dezvăluit primul robot care poate rămâne însărcinat. Cum funcționează...
Înapoi la Homepage
AS.ro David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o
Observatornews.ro Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Luni, 18.08.2025, 15:38 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Luni, 18.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Luni, 18.08.2025, 23:00
Mai multe
Citește și
China a dezvăluit primul robot care poate rămâne însărcinat. Cum funcționează
China a dezvăluit primul robot care poate rămâne însărcinat. Cum funcționează
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
Ce salariu au astronauții NASA. Suma e diferită față de ce cred cei mai mulți din public
Ce salariu au astronauții NASA. Suma e diferită față de ce cred cei mai mulți din public
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x