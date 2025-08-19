O femeie nu și-a dat seama că era însărcinată până când nu a născut. Cum s-a întors familia din vacanță

O femeie a trăit surpriza vieții sale, după ce a născut în timp ce se afla în vacanță. Iată cum a fost posibil să nu știe de sarcină.

O femeie a devenit mamă pentru a doua oară în timp ce se afla în vacanță. Aceasta nu a știut că este însărcinată, iar copilul-surpriză a venit pe lume în baia hotelului.

Cum a fost posibil să nu știe că este însărcinată

O femeie de 45 de ani se afla în vacanță în Canada împreună cu familia când a adus pe lume un bebeluș în baia hotelului. Copilul a fost născut la termen, chiar dacă ea nu știa că este însărcinată.

Helen Green era în vacanță în Toronto, împreună cu soțul său, Michael, în vârstă de 45 de ani, și fetița lor de 6 ani, Darcy. Pe 21 mai, aceasta a început să aibă dureri de stomac în mijlocul nopții. La 1:45, aceasta dădea naștere unei fetițe de existența căreia nu avea idee.

„Nu știam ce se întâmplă. După două contracții majore m-am trezit cu un bebeluș. L-am scos din toaletă și l-am ținut în brațe”, a relatat ea, conform unei surse.

La început, soțul său a crezut că plânsetul nou-născutului se aude dintr-o cameră din apropiere și a fost de-a dreptul șocat să-și vadă soția cu bebelușul în brațe.

„Eram uluit și cu greu mi-am dat seama ce se întâmplă”, a spus el.

Michael a sunat la numărul de urgențe pentru ca soția și fetița să fie transportate la spital.

„Nu știam dacă bebelușul este bine sau dacă este prematur sau nu. Nici nu am verificat dacă e fetiță sau băiat”, a mai adăugat el.

Când personalul medical a început să pună întrebări despre sarcină, Michael nu a știu ce să le spună. Din fericire, fetița s-a născut sănătoasă, având 3,71 kilograme. Părinții i-au pus numele Olivia și au fost bucuroși să împărtășească vestea cu familia extinsă.

„Venirea ei pe lume a fost un șoc imens, dar și o surpriză frumoasă. Pur și simplu, ni s-a alăturat și pare că a fost dintotdeauna cu noi”, a spus proaspăta mămică.

Helen este mama a trei copii acum, având și un fiu de 18 ani, Harry. Femeia a suferit în trecut mai multe avorturi spontane. În sarcina cu Olivia aceasta a mărturisit că nu a avut niciun simptom, având și menstruația regulată. Mai mult decât atât, aceasta mergea la sala de fitness de patru ori pe săptămână.

Deși a venit pe lume fără complicații, revenirea în țara de origine a părinților, Marea Britanie, nu a fost la fel de simplă. Helen și Michael au fost nevoiți să își amâne revenirea în Marea Britanie, așteptând după certificatul de naștere și pașaportul fetiței.

„A fost un coșmar să obținem actele, având în vedere că aveam doar documentele de la spital”, a declarat mămica.

Cu toate acestea, au găsit timp și de distracție, mergând la trei meciuri de baseball și de două ori la Cascada Niagara.

„A fost greu să nu știm cât timp vom fi nevoiți să rămânem acolo și foarte stresant în timpul săptămânii în goana după certificatul de naștere și pașaport. Dar a fost minunat în weekenduri când totul era închis și nu aveam efectiv ce să facem”, a mai adăugat Helen.

După săptămâni de așteptare, pe 25 iunie, familia Green s-a întors în Marea Britanie. Aventura lor surpriză a costat însă 12.000 de dolari în plus față de cheltuielile obișnuite de vacanță.

„Să te pui pe picioar când ai un bebeluș este foarte greu, dar e la un alt nivel când nici nu știai de el. Dar în câteva zile deja mă obișnuisem și simțeam fericirea”, a mai completat femeia.