Carmen Grebenișan, nerăbdătoare pentru venirea pe lume a băiețelului ei. Cum arată camera acestuia: „Sunt deja super încântată”

Carmen Grebenișan este pe ultima 100 de metri cu pregătirile pentru venirea pe lume a băiețelului său. Iată cum arată camera micuțului.

Carmen Grebenișan are 33 de ani și a surprins pe toată lumea când a anunțat că așteaptă un copil cu noul ei iubit, Cristi, la câteva luni de la divorțul de Alex Militaru. Fosta concurentă Asia Express este încântată și nerăbdătoare pentru această nouă perioadă din viața sa.

Citește și: Carmen Grebenișan a împlinit 33 ani. Mesajul emoționant pe care I l-a transmis partenerul ei

Carmen Grebenișan a amenajat camera pentru venirea pe lume a băiatului său. Cum arată

În urmă cu un an, Carmen Grebenișan anunța că a dat o nouă șansă dragostei. Aceasta și-a găsit liniștea în brațele lui Cristi. Tatăl viitorului său copil este din Zalău, însă a locuit o bună perioadă în Statele Unite ale Americii.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Nu am apucat să scot eu la iveală, ați scos-o voi. Eu sunt foarte bine, este o relație privată, nu ascunsă, dar nu vreau să fie expusă. Am învățat mai multe lucruri din relația trecută și am decis că este mai confortabil și pentru mine și pentru actualul partener să fie mai privată, pe cât se poate. Nu este nimic ascuns, dar nu o să ne vedeți foarte des în online.

Citește și: Carmen Grebenisan a dezvăluit când va naște. Influencerita a spus și ce fel de naștere alege

Noi ne cunoșteam de multă vreme, de 10-15 ani, din Cluj, dar nu am interacționat foarte mult. Nu este din Cluj, este din Zalău, dar a stat în Cluj și ne știam din vedere. Cred în faptul că chiar dacă ai o persoană lângă tine și nu este momentul să o descoperi, nu o vei descoperi chiar dacă stă lângă tine și 20 de ani. Iar atunci când vine momentul potrivit, te deschizi și tu. Nici eu nu am fost deschisă, aveam alte target-uri, alte gânduri și alt nivel de conștientizare a nevoilor mele”, le-a povestit ea internauților la începutul relației lor.

Acum, Carmen Grebenișan se apropie de momentul în care își va ține primul copil în brațe. Influencerița a fost foarte deschisă pe parcursul sarcinii cu urmăritorii săi și i-a ținut la curent în mediul online cu fiecare etapă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, au dezvăluit sexul bebelușului pe care îl așteaptă. Lacrimi de bucurie pentru Carmen

Recent, aceasta le-a arătat internauților cum i-a decorat camera micuțului ei. Ea a amenajat camera în care își va petrece primele luni în noua formulă de trei. De asemenea, a cerut și câteva sfaturi de la mămicile care o urmăresc.

„Camera bebelușului e cam 80% gata. Mai avem de luat cădița, pătuțul și câteva detalii, dar sunt deja super încântată. (...) Ce credeți că ar mai trebui pregătit pentru bebe și camera în care va sta?” a scris ea pe Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Carmen a ales o culoare neutră pentru decorul dormitorului, tonuri de alb și bej, creând astfel o atmosferă relaxantă. Aceasta a cumpărat o masă de înfășat cu spații de depozitare, în care a pus deja lucrurile micuțului. Totodată, a ales și o lampă cu lumină caldă, o bibliotecă micuță pentru bebe și un balansoar.

Citește și: Carmen Grebenișan a dezvăluit ce reacție a avut fostul ei soț când a aflat că e însărcinată. Ce mesaj i-a transmis Alex Militaru

„Am ales ca bebele să doarmă cu noi în primele săptămâni”, a mai spus ea.

Influencerița a mărturisit că prietena sa Alina Ceușan i-a făcut deja mai multe cadouri utile pentru când va veni bebe pe lume: „Mă ajută foarte mult să am o prietenă care are deja doi copii. Sunt binecuvânată.”

Carmen Grebenișan a mărturisit în videoul postat că va apela la ajutorul unei bone, dat fiind că părinții lor locuiesc departe.

„Am luat în considerare un ajutor, o bonă. Bonă internă, pentru că Alina a zis că are și că a fost extraordinar”, a mai adăugat ea.

Astfel că, influencerița a amenajat și un spațiu special pentru cea care o va ajuta cu cel mic.