A tăiat copacii vecinei și a primit o amendă de 30.000 de euro. Ce voia să facă, de fapt, proprietarul

Un proprietar a tăiat copacii vecinei și a primit o amendă echivalentă cu 30.000 de euro în urma deciziei.

Proprietarul și familia sa au fost dați în judecată pentru copacii tăiați | Shutterstock

O femeie din Sicamous, Canada, și-a dat în judecată vecinii după ce aceștia i-au tăiat copacii care îi făceau umbră în curte.

Judecătorul George Leven, de la Curtea Provincială din Columbia Britanică, a declarat că a fost logic ca vecinii să taie copacii fără să verifice exact ce le permisese proprietara să facă, scrie Vancouver Island.

După ce i-au fost tăiați copacii, femeia și-a dat vecinul în judecată, pentru despăgubiri.

Judecătorul a decis o despăgubire mult peste suma inițială, în urma tăierii nepermise.

Articolul continuă după reclamă

A tăiat copacii vecinei și a primit o amendă de 30.000 de euro

„Un simplu apel telefonic sau un e-mail ar fi putut clarifica cu ușurință orice neînțelegere,” a declarat Leven, scrie InfoNews. „Dar au continuat fără să ia această măsură simplă de precauție.”

Potrivit unei decizii a Curții Provinciale din Columbia Britanică, Jacalyn Hays, o locuitoare din Sicamous, a declarat că în trecut curtea sa era o „oază umbroasă”, însă acum devenise „de nesuportat”.

Cazul a început din iulie 2021, când vecinul lui Hays, Alan Fenton, a abordat-o pentru a-i cere permisiunea să taie câțiva dintre copacii săi. El voia să-și îmbunătățească priveliștea asupra lacului Shuswap.

Hays a fost de acord, însă a oferit doar o permisiune limitată. Vecinii puteau tăia puieții cu un diametru de cel mult 3 inchi, adică aproximativ 7.6 centimetri.

Copacii maturi puteau fi retezați doar până la o înălțime de aproximativ 2 metri. Ea le-a cerut, de asemenea, să îndepărteze crengile și resturile rezultate, pentru ca acestea să nu reprezinte un pericol de incendiu.

„De asemenea, ea susține că i-a spus în mod expres să nu se atingă de copacii mai mari de pe versant, mai apropiați de locuința sa. Deoarece aceștia contribuiau la stabilizarea terenului și ofereau umbra necesară proprietății sale în timpul verii,” scrie în decizia de judecată, potrivit Info News.

În dimineața următoare, Hays a plecat și s-a întors abia în octombrie. Când a revenit la Sicamous, a fost uimită de ceea ce a găsit.

Pământul era plin de crengi și resturi, iar unii dintre copaci fuseseră tăiați mai mult decât permisese.

Citește și: Amendată drastic pentru o simplă frunză uitată în cărucior. Povestea care a revoltat internetul

Hays a plecat din nou și s-a întors abia în iulie anul următor. Atunci a fost „șocată” să descopere că pagubele erau și mai mari.

Mai mulți copaci maturi fuseseră tăiați între 6 și 12 metri, iar un mesteacăn matur, înalt de aproximativ 15 metri, fusese doborât complet.

Hays a discutat cu Fenton, care și-a cerut scuze și și-a exprimat regretul pentru ceea ce se întâmplase.

Femeia a rămas fără umbră în curte și s-a temut, de asemenea, pentru stabilitatea versantului, care suferise o alunecare de teren în 2012, scrie Backyard Garden Lover.

Proprietarul a primit o amendă de 30.000 de euro

Fenton a decis să taie copacii lui Hays pentru a avea o priveliște mai bună a lacului Shuswap, aflat în apropiere.

Hays a dat în judecată 6 persoane, Alan Fenton, Elizabeth Fenton, Lee Fenton, Cheryl Fenton, William Olthius și Shelly Fenton. Femeiia a susținut că aceștia au intrat pe proprietatea sa și i-au tăiat copacii fără permisiune.

Citește și: Un bucureștean care a distrus cuiburi de pescăruși aflate pe un bloc s-a ales cu dosar penal. Ce pedeapsă riscă să primească

Ulterior, Alan și Elizabeth Fenton, care aveau peste 80 de ani, au murit. Ceilalți pârâți au declarat în instanță că au crezut că primiseră instrucțiuni clare de la Alan cu privire la ceea ce aveau voie să facă.

Însă Hays înregistrase o conversație cu Alan pe vremea când acesta era încă în viață.

„Din această înregistrare, concluzionez că Alan Fenton și-a cerut scuze și a recunoscut cel puțin faptul că el și ceilalți pârâți au făcut o greșeală gravă și că au procedat greșit,” a concluzionat judecătorul.

„Ar fi fost nevoie de aproape niciun efort pentru a trimite un e-mail sau a da un telefon pentru a confirma aceste informații,” a spus continuat judecătorul.

El a decis că fiecare dintre pârâți a beneficiat de pe urma tăierii copacilor, deoarece și-au îmbunătățit priveliștea asupra lacului, și că toți se fac vinovați de încălcarea proprietății.

Judecătorul Leven i-a obligat să plătească 34.064 de dolari (echivalentul a 30.000 de euro) pentru a acoperi costul unor copaci noi, al unei structuri pentru umbră în valoare de 18.000 de dolari și pentru 2 aparate de aer condiționat.

Judecătorul a spus că ar fi acordat încă 5.000-10.000 de dolari drept despăgubiri, deoarece Hays nu mai putea să se bucure de curtea sa așa cum o făcea înainte, dacă limita de 35.000 de dolari impusă de instanța pentru litigii de valoare redusă nu ar fi fost deja atinsă.