Antena Căutare
Home News Inedit Anunțul NASA misterios care deja ridică semne de întrebare. Mulți cred că agenția va anunța descoperirea vieții pe Marte

Anunțul NASA misterios care deja ridică semne de întrebare. Mulți cred că agenția va anunța descoperirea vieții pe Marte

Anunțul misterios NASA deja ridică semne de întrebare legate de o descoperire importantă de pe planeta Marte.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025, 17:08 | Actualizat Miercuri, 10 Septembrie 2025, 17:10
Roverul Perseverance ar fi realizat o descoperire importantă pe Marte | Shutterstock

Anunțul NASA misterios ar aduce vești importante, numite chiar „monumentale”, despre planeta Marte.

NASA a surprins prin anunțarea bruscă a unei conferințe săptămâna aceasta, scrie Daily Mail.

Oficialii din cadrul agenției spațiale susțin că vor să discute „o nouă descoperire” de pe Planeta Roșie.

Aceasta ar fi fost realizată de roverul Perseverance, ce se află pe Marte din anul 2021.

Articolul continuă după reclamă

Anunțul NASA misterios care deja ridică semne de întrebare

Anunțul NASA misterios implică o rocă numită „Canionul de Safir”, colectată de rover în iulie 2024 dintr-un sistem acvatic antic dintr-o zonă numită Neretva Vallis.

Oamenii de știință sunt entuziasmați deoarece această rocă ar putea conține „biosemnături”. Adică indicii chimice care ar putea sugera existența unei vieți microbiene antice pe Marte.

Neretva Vallis face parte din Craterul Jezero. Acesta e un loc unde a existat un râu în urmă cu miliarde de ani, ceea ce îl face un punct ideal pentru a căuta semne de viață marțiană.

Internauții au remarcat deja pe rețelele de socializare că NASA rareori organizează evenimente media pentru descoperirile sale. Așa că acest anunț ar putea marca o descoperire științifică majoră, ce poate capta atenția lumii întregi.

Citește și: Ce salariu au astronauții NASA. Suma e diferită față de ce cred cei mai mulți din public

În trecut, NASA a folosit evenimente similare pentru a anunța descoperiri precum identificarea moleculelor organice pe Marte în 2018. Sau detectarea unui gaz numit fosfină pe Venus în 2020. Ambele conferințe au creat discuții despre posibila existență a vieții pe aceste lumi.

Deși NASA are o istorie de prudență extremă când vine vorba de semne de viață pe alte planete, anunțul programat pentru 10 septembrie a creat deja agitație în rândul pasionaților de astronomie. Anunțul NASA misterios deja a dus la întrebări legate de descoperirea formelor de viață pe Marte.

Mulți pe rețelele sociale au speculat că anunțul NASA ar putea fi legat de un studiu prezentat la începutul acestui an la cea de-a 56-a Conferință de Științe Lunare și Planetare din Texas.

Roverul Perseverance a găsit forme neobișnuite pe Marte

Studiul, condus de omul de știință Joel Hurowitz, descria modul în care roverul Perseverance a găsit forme neobișnuite asemănătoare unor pete și semințe în roci marțiene antice. Acestea ar putea indica existența unor forme de viață minuscule în trecutul îndepărtat.

Hurowitz este de asemenea programat să fie unul dintre oamenii de știință prezenți la evenimentul NASA de azi.

Citește și: SUA, Rusia și China concurează pentru a construi primul reactor nuclear pe Lună. Ce poate face o astfel de tehnologie

Aceste caracteristici, poreclite „semințe de mac” și „pete de leopard”, au fost observate în roci cu aspect de nămol din Neretva Vallis. Perseverance explorează zona de la aterizarea pe Marte.

Instrumentele roverului au detectat chimicale precum fierul și fosforul în aceste pete. Pe Pământ, se pot forma atunci când microbii descompun material organic, ceea ce i-a făcut pe unii să considere că ar putea fi o dovadă a vieții marțiene antice.

Postările de pe rețelele sociale, în special de la conturi dedicate știrilor spațiale precum NASA Watch și Astrobiology, au subliniat și titlul studiului „Detectarea unei potențiale biosemnături de către roverul Perseverance pe Marte”, care se potrivește cu tipul de anunț important pe care NASA l-ar putea face.

Apple lansează iPhone 17. Ce preț și specificații tehnice au noile smartphone-uri... Primii cai modificați genetic au fost dezvăluiți. Ce abilitate diferită au față de animalele obișnuite...
Înapoi la Homepage
AS.ro „Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România „Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
Observatornews.ro Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania, sezonul care a devenit viral e disponibil integral în AntenaPLAY. Vezi reacțiile lui Montoya și toate momentele incendiare.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania, sezonul care a devenit viral e disponibil integral în AntenaPLAY. Vezi reacțiile lui Montoya și toate momentele incendiare.
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Medicool sezonul 9, 9 septembrie 2025. Alimentație și stres: ce să mănânci ca să te simți bine
Medicool sezonul 9, 9 septembrie 2025. Alimentație și stres: ce să mănânci ca să te simți bine Marti, 09.09.2025, 18:33
Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Hello Chef, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova Sambata, 06.09.2025, 15:00 Medicool sezonul 9, 9 septembrie 2025. Testul adevărului! Feromonii pulverizați pe corp ne fac mai atrăgători? Medicool sezonul 9, 9 septembrie 2025. Testul adevărului! Feromonii pulverizați pe corp ne fac mai atrăgători? Marti, 09.09.2025, 18:58 The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale The Ticket, 6 septembrie 2025. Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România, cucerește scena cu trucurile sale Sambata, 06.09.2025, 21:50
Mai multe
Citește și
Avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone. Cum se pot proteja de înșelătoria care le golește conturile bancare
Avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone. Cum se pot proteja de înșelătoria care le golește conturile bancare
Justin Baldoni a fost acuzat de abuz verbal în procesul cu Blake Lively. Ce urmează pentru actor
Justin Baldoni a fost acuzat de abuz verbal în procesul cu Blake Lively. Ce urmează pentru actor Catine.ro
Experții au dezvăluit cea mai clară imagine de până acum cu obiectul interstelar misterios. Cum arată
Experții au dezvăluit cea mai clară imagine de până acum cu obiectul interstelar misterios. Cum arată
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol Libertatea.ro
Instituțiile publice care ar putea fi desființate în 2026 pentru economie la buget și eficientizare administrativă: „Nu mai au nicio legătură cu realitatea economică în care ne aflăm”
Instituțiile publice care ar putea fi desființate în 2026 pentru economie la buget și eficientizare... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de schimbări
Cum te influențează Eclipsa totală de Lună din noaptea dintre 7 și 8 septembrie 2025. Nicio zodie nu scapă de... Spynews.ro
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Chec cu mere și glazură de nuci caramelizate, cu textură umedă
Chec cu mere și glazură de nuci caramelizate, cu textură umedă HelloTaste.ro
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile gospodăriilor din UE scad
Analiză: Traiul în Europa se degradează. O țară de lângă România are creștere-record, în timp ce veniturile... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025. Leii încep un proiect îndrăzneț. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Uite CASS-ul, nu e CASS-ul! Mamele și veteranii ar putea fi scutiți din nou de plata contribuției la sănătate
Uite CASS-ul, nu e CASS-ul! Mamele și veteranii ar putea fi scutiți din nou de plata contribuției la sănătate Jurnalul
Eduard Ștefan, copilul-minune al matematicii românești: Medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică Copernicus
Eduard Ștefan, copilul-minune al matematicii românești: Medalia de aur la Olimpiada Internațională de... Kudika
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie
Care detergent spală cel mai bine: lichid, pudră sau capsule? Răspunsul oferit de experții în curățenie Playtech
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare Redactia.ro
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Cum scot bani fără card de la ATM, în 2025? Pașii pe care trebuie să-i urmezi, folosind doar smartphone-ul
Cum scot bani fără card de la ATM, în 2025? Pașii pe care trebuie să-i urmezi, folosind doar smartphone-ul Gandul
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare CanCan
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz
Copilului nu-i pasă de consecințe. Ce este de făcut în acest caz DeParinti
Ed Sheeran a dezvăluit că se va muta în Statele Unite. Artistul a fost criticat după ce a spus că se simte mai apropiat de cultura irlandeză
Ed Sheeran a dezvăluit că se va muta în Statele Unite. Artistul a fost criticat după ce a spus că se simte mai... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Plăcintă rustică cu ciuperci, ceapă caramelizată și brânză de capră
Plăcintă rustică cu ciuperci, ceapă caramelizată și brânză de capră Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x