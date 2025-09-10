Anunțul NASA misterios care deja ridică semne de întrebare. Mulți cred că agenția va anunța descoperirea vieții pe Marte

Anunțul misterios NASA deja ridică semne de întrebare legate de o descoperire importantă de pe planeta Marte.

Anunțul NASA misterios ar aduce vești importante, numite chiar „monumentale”, despre planeta Marte.

NASA a surprins prin anunțarea bruscă a unei conferințe săptămâna aceasta, scrie Daily Mail.

Oficialii din cadrul agenției spațiale susțin că vor să discute „o nouă descoperire” de pe Planeta Roșie.

Aceasta ar fi fost realizată de roverul Perseverance, ce se află pe Marte din anul 2021.

Anunțul NASA misterios implică o rocă numită „Canionul de Safir”, colectată de rover în iulie 2024 dintr-un sistem acvatic antic dintr-o zonă numită Neretva Vallis.

Oamenii de știință sunt entuziasmați deoarece această rocă ar putea conține „biosemnături”. Adică indicii chimice care ar putea sugera existența unei vieți microbiene antice pe Marte.

Neretva Vallis face parte din Craterul Jezero. Acesta e un loc unde a existat un râu în urmă cu miliarde de ani, ceea ce îl face un punct ideal pentru a căuta semne de viață marțiană.

Internauții au remarcat deja pe rețelele de socializare că NASA rareori organizează evenimente media pentru descoperirile sale. Așa că acest anunț ar putea marca o descoperire științifică majoră, ce poate capta atenția lumii întregi.

În trecut, NASA a folosit evenimente similare pentru a anunța descoperiri precum identificarea moleculelor organice pe Marte în 2018. Sau detectarea unui gaz numit fosfină pe Venus în 2020. Ambele conferințe au creat discuții despre posibila existență a vieții pe aceste lumi.

Deși NASA are o istorie de prudență extremă când vine vorba de semne de viață pe alte planete, anunțul programat pentru 10 septembrie a creat deja agitație în rândul pasionaților de astronomie. Anunțul NASA misterios deja a dus la întrebări legate de descoperirea formelor de viață pe Marte.

Mulți pe rețelele sociale au speculat că anunțul NASA ar putea fi legat de un studiu prezentat la începutul acestui an la cea de-a 56-a Conferință de Științe Lunare și Planetare din Texas.

Roverul Perseverance a găsit forme neobișnuite pe Marte

Studiul, condus de omul de știință Joel Hurowitz, descria modul în care roverul Perseverance a găsit forme neobișnuite asemănătoare unor pete și semințe în roci marțiene antice. Acestea ar putea indica existența unor forme de viață minuscule în trecutul îndepărtat.

Hurowitz este de asemenea programat să fie unul dintre oamenii de știință prezenți la evenimentul NASA de azi.

Aceste caracteristici, poreclite „semințe de mac” și „pete de leopard”, au fost observate în roci cu aspect de nămol din Neretva Vallis. Perseverance explorează zona de la aterizarea pe Marte.

Instrumentele roverului au detectat chimicale precum fierul și fosforul în aceste pete. Pe Pământ, se pot forma atunci când microbii descompun material organic, ceea ce i-a făcut pe unii să considere că ar putea fi o dovadă a vieții marțiene antice.

Postările de pe rețelele sociale, în special de la conturi dedicate știrilor spațiale precum NASA Watch și Astrobiology, au subliniat și titlul studiului „Detectarea unei potențiale biosemnături de către roverul Perseverance pe Marte”, care se potrivește cu tipul de anunț important pe care NASA l-ar putea face.