Antena Căutare
Home News Inedit Asus a lansat cel mai rapid monitor OLED din lume. Cum arată dispozitivul record

Asus a lansat cel mai rapid monitor OLED din lume. Cum arată dispozitivul record

Asus a lansat cel mai rapid monitor OLED din lume, ce ar fi destinat mai ales fanilor jocurilor video, pentru că poate reda imaginile la o viteză considerabilă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 16:14 | Actualizat Miercuri, 20 August 2025, 16:16
Asus a dezvăluit un nou monitor de gaming | Shutterstock

În cadrul Gamescom 2025, Asus a anunțat ROG Swift OLED PG27AQWP-W, cel mai rapid monitor OLED din lume.

Încă nu se știe când va fi lansat monitorul record, scrie The Verge.

Rămâne de văzut și ce preț va avea monitorul, dat fiind faptul că Asus nu a oferit informații suplimentare.

Dar date fiind specificațiile tehnice, e posibil ca acest preț să fie ridicat.

Articolul continuă după reclamă

Asus a lansat cel mai rapid monitor OLED din lume

Asus tocmai a anunțat la Gamescom 2025 modelul ROG Swift OLED PG27AQWP-W, prezentat drept cel mai rapid monitor OLED din lume.

Dispozitivul oferă un ecran OLED de 26.5 inchi, 2560 x 1440 QHD, cu o rată de refresh de rapidă, de 540Hz. Dar este și un panou dual-mode care poate trece la o rată de refresh de 720Hz atunci când reduci grafica la rezoluție 1080p.

Asus nu are, tehnic vorbind, cel mai rapid monitor realizat vreodată, deoarece atât Koorui, cât și HKC au anunțat monitoare 1080p cu 750Hz. Dar ambele au panouri TN care nu se pot compara la culori, luminozitate și unghiuri de vizualizare.

În plus, provin de la branduri pe care nu le vedem de obicei în țările occidentale. Niciunul dintre ele nu îți permite să treci la o rezoluție mai mare atunci când nu ai nevoie de toată acea viteză.

Citește și: Dispozitivul spion care poate citi o carte deschisă de la 1.5 kilometri distanță. Cum funcționează dispozitivul alarmant

Între timp, monitorul Asus nu este doar OLED. E un panou tandem OLED care ar trebui să crească semnificativ luminozitatea HDR. Teoretic, poate să îmbunătățească durata de viață a dispozitivului.

Are, de asemenea, un strat lucios care ar putea reda culorile și mai vii, iar negrul și mai profund decât oferă deja tehnologia OLED. Dar acest lucru poate avea loc cu cel mai rapid monitor OLED din lume doar dacă nu te joci într-o cameră cu reflexii.

Cum arată noul Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W

Noul monitor Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W are un cadru din plastic argintiu translucid.

Încă nu avem un preț sau o dată de lansare, dar date fiind specificațile tehnice, costul va fi probabil ridicat.

Citește și: Samsung va șterge mii de conturi în următoarele săptămâni. Cum îl protejezi pe al tău

Compania a introdus și un nou model ROG Strix OLED XG27AQWMG, cu aceeași tehnologie tandem OLED. Dar acesta are un panou de 280Hz care se bazează în continuare pe HDMI 2.1 sau pe DisplayPort 1.4 cu compresie DSC. Spre deosebire de noul flagship cu DisplayPort 2.1a, care oferă o lățime de bandă de 80Gbps.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ambele modele au „Neo Proximity Sensor” de la Asus. Aceasta e o funcție relativ nouă pe care compania o adaugă panourilor OLED, „pentru a măsura cu precizie distanța utilizatorului față de monitor și a schimba automat ecranul pe negru atunci când utilizatorul se îndepărtează”, ca o protecție suplimentară.

Alți producători de monitoare vor folosi, probabil, același panou tandem WOLED de generația a 4-a de la LG Display. SDC a anunțat deja unul, iar alte branduri ar putea urma exemplul.

Culoarea dinților poate dezvălui detalii despre sănătatea ta. Ce secrete ascunde...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar “Zeiţei de la Montreal” Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar &#8220;Zeiţei de la Montreal&#8221;
Observatornews.ro Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 5. Momentele prin au trecut Catinca și Calina Roman pe parcursul competiției Miercuri, 20.08.2025, 00:35
Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Mireasa sezonul 12, 19 august 2025. Ștefania, cu gândul la Virgil: Mă simt bine cu el Marti, 19.08.2025, 16:45 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 19 august 2025. Ce fac acum Iustina și Cornel Luchian, concurenți în sezonul 8 Insula Iubirii Marti, 19.08.2025, 18:23 Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Pasiune, urmată de confuzie și respingere între Ella Vișan și ispita Teo! Ce s-a întâmplat după noaptea romantică Marti, 19.08.2025, 22:17
Mai multe
Citește și
Sistemul Starlink are probleme la nivel global. Ce s-a întâmplat cu serviciul lui Elon Musk
Sistemul Starlink are probleme la nivel global. Ce s-a întâmplat cu serviciul lui Elon Musk
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
Cum arată femeia care de 30 de ani mănâncă doar cartofi și brânză! Soțul e disperat și a dezvăluit câte calorii consumă zilnic
Cum arată femeia care de 30 de ani mănâncă doar cartofi și brânză! Soțul e disperat și a dezvăluit câte...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x