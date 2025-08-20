Asus a lansat cel mai rapid monitor OLED din lume. Cum arată dispozitivul record

Asus a lansat cel mai rapid monitor OLED din lume, ce ar fi destinat mai ales fanilor jocurilor video, pentru că poate reda imaginile la o viteză considerabilă.

În cadrul Gamescom 2025, Asus a anunțat ROG Swift OLED PG27AQWP-W, cel mai rapid monitor OLED din lume.

Încă nu se știe când va fi lansat monitorul record, scrie The Verge.

Rămâne de văzut și ce preț va avea monitorul, dat fiind faptul că Asus nu a oferit informații suplimentare.

Dar date fiind specificațiile tehnice, e posibil ca acest preț să fie ridicat.

Dispozitivul oferă un ecran OLED de 26.5 inchi, 2560 x 1440 QHD, cu o rată de refresh de rapidă, de 540Hz. Dar este și un panou dual-mode care poate trece la o rată de refresh de 720Hz atunci când reduci grafica la rezoluție 1080p.

Asus nu are, tehnic vorbind, cel mai rapid monitor realizat vreodată, deoarece atât Koorui, cât și HKC au anunțat monitoare 1080p cu 750Hz. Dar ambele au panouri TN care nu se pot compara la culori, luminozitate și unghiuri de vizualizare.

În plus, provin de la branduri pe care nu le vedem de obicei în țările occidentale. Niciunul dintre ele nu îți permite să treci la o rezoluție mai mare atunci când nu ai nevoie de toată acea viteză.

Între timp, monitorul Asus nu este doar OLED. E un panou tandem OLED care ar trebui să crească semnificativ luminozitatea HDR. Teoretic, poate să îmbunătățească durata de viață a dispozitivului.

Are, de asemenea, un strat lucios care ar putea reda culorile și mai vii, iar negrul și mai profund decât oferă deja tehnologia OLED. Dar acest lucru poate avea loc cu cel mai rapid monitor OLED din lume doar dacă nu te joci într-o cameră cu reflexii.

Cum arată noul Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W

Noul monitor Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W are un cadru din plastic argintiu translucid.

Încă nu avem un preț sau o dată de lansare, dar date fiind specificațile tehnice, costul va fi probabil ridicat.

Compania a introdus și un nou model ROG Strix OLED XG27AQWMG, cu aceeași tehnologie tandem OLED. Dar acesta are un panou de 280Hz care se bazează în continuare pe HDMI 2.1 sau pe DisplayPort 1.4 cu compresie DSC. Spre deosebire de noul flagship cu DisplayPort 2.1a, care oferă o lățime de bandă de 80Gbps.

Ambele modele au „Neo Proximity Sensor” de la Asus. Aceasta e o funcție relativ nouă pe care compania o adaugă panourilor OLED, „pentru a măsura cu precizie distanța utilizatorului față de monitor și a schimba automat ecranul pe negru atunci când utilizatorul se îndepărtează”, ca o protecție suplimentară.

Alți producători de monitoare vor folosi, probabil, același panou tandem WOLED de generația a 4-a de la LG Display. SDC a anunțat deja unul, iar alte branduri ar putea urma exemplul.