Shay și soțul ei au 14 copii și au surprins pe toată lumea cu povestea lor de viață.

Au 14 copii, dar nu vor să se oprească aici! Ce îi împiedică să își mărească familia. În mod surprinzător, nu banii sunt problema | Captură Instagram

Pentru unele familii, să aibă 14 copii, pare o situație cu adevărat dificilă. Pentru Shay și soțul ei, Will Barbee, antreprenor și investitor imobiliar, acest lucru nu reprezintă o problemă.

Cei doi se ocupă singuri de familia lor numeroasă și sunt mândri că nu au nevoie de ajutor din partea nimănui. Shay este casnică cu normă întreagă, potrivit digifm.ro.

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Familia cu 14 copii care vrea să se mărească și mai mult

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Primul lor copil s-a născut în urmă cu 25 de ani, iar cel mai mic are cinci ani. Anual, familia cheltuiește suma de 58.000 de dolari numai pe mâncare. Totuși, cele 40 de găini pe care le cresc îi ajută să mai reducă din costuri. Familia consumă aproape 180 de ouă pe săptămână.

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De asemenea, aproximativ 15.000 de dolari se duc anual pe haine, iar ziua de naștere a fiecărui copil îi costă peste 500 de dolari. Perioada sărbătorilor și începerea unui noi an școlar mai adaugă încă 9.000 de dolari la cheltuieli, mai notează sursa citată mai sus.

Deși pare că bugetul le dă serioase bătăi de cap, cea mai mare problemă a lor nu sunt banii, ci transportul. Familia are cinci mașini, dar folosesc, uneori, un vehicul cu 15 locuri. Pentru că nici acesta nu este suficient, pleacă, adesea, la drum cu două mașini.

Cu toate acestea, familia nu exclude ideea venirii pe lume a încă unui copil.

„Nu am încercat în mod special să concepem, dar nici nu am încercat să evităm să avem copii. Suntem deschiși la ceea ce Domnul ne va pregăti“, a mărturisit Shay, care, datorită ușurinței de a rămâne însărcinată, a fost poreclită de medic „mașina”.

„Ne asigurăm singuri mâncarea, gătim și facem curățenie“, a mai spus Shay, mândră de faptul că își poate crește și educa copiii acasă.

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Când toți cei 14 copii apar undeva împreună, atrag atenția în mod firesc.

„Am văzut oameni numărându-ne, dar reacțiile sunt în general pozitive. Ne spun cât de frumoși și bine crescuți sunt copiii noștri. De obicei auzim: <<Wow, este incredibil, nici nu păreți să aveți 14 copii! Trebuie să aveți o răbdare de sfânt!>>”, a mai adăugat Shay, citată de sursa menționată mai sus.

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