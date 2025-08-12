Popularitatea păpușilor Labubu este în creștere peste tot în lume și specialiștii au transmis un avertisment pentru părinții care cumpără astfel de produse. Descoperă de ce pot pune viața în pericol și la ce detaliu trebuie să fii atent.

Peste tot în lume, copii și adolescenți deopotrivă colecționează păpuși Labubu. Specialiștii au tras un semnal de alarmă și au explicat ce pericol pot ascunde aceste jucării, dar și ce detaliu trebuie să verifici atunci când atunci când decizi să achiziționezi un astfel de obiect.

Avertisment pentru toți părinții care cumpără păpuși Labubu! Pot pune viața în pericol. Detaliul pe care trebuie să îl verifici

Pentru cei care nu au aflat deja, personajul Labubu nu a apărut recent. Acesta a fost parte a unei serii de povești ilustrate numită The Monsters, creată de Kasing Lung, acesta fiind influențat de mitologia nordică și folclorul European. Labubu a apărut în 2015. Inițial, figurinele Labubu au fost produse în ediție limitată de compania How2Work între 2015 și 2019. Abia în 2019, Pop Mart, un retailer chinez din Beijing, a colaborat cu Kasing Lung pentru a lansa Labubu pe scară largă prin sistemul blind‑box (cutii-surpriză în care cumpărătorii nu știu ce variantă primesc), ceea ce a transformat jucăria într-un fenomen global.

Popularitatea a explodat în 2024, când artista k‑pop Lisa din trupa BLACKPINK a fost surprinsă purtând o figură Labubu pe o geantă, declanșând o adevărată isterie online. Ulterior, celebrități precum Rihanna, Dua Lipa și Kim Kardashian au contribuit la viralizarea trendului.

Moda păpușilor Labubu a cuprins și România și internetul este plind e anunțuri cu păpuși puse la vânzare. Totuși, specialiștii trag un semnal de alarmă și arată la ce detaliu trebuie să fii atent atunci când decizi să cumperi un astfel de obiect.

Trading Standards, o autoritate din Marea Britanie care se ocupă cu aplicarea legislației privind protecția consumatorilor, a transmis un semnal de alarmă în ceea ce privește păpușile Labubu contrafăcute. Potrivit specialiștilor, aceste produse reprezintă un adevărat pericol pentru sănătate și pot chiar să pună viața în pericol. Reprezentanții Consiliului pentru Standarde Comerciale din cadrul North East Lincolnshire (Marea Britanie) au îndemnat părinții să fie atenți la imitațiile apărute peste tot și care atrag mai ales datorită prețului mai mic față de produsele originale. Se pare că păpușile contrafăcute sunt realizate de materiale necalitative și care se pot desprinde ușor și pot fi înghițite, provocând astfel sufocarea și decesul. De asemenea, s-a constatat că o serie de produse confiscate contrafăcute prezentau cusături vizibile de calitate slabă, motiv pentru care mâinile sau picioarele se desprindeau ușor.

În plus, multe dintre produsele contrafăcute nu poartă marcajul CE sau un altul similar. Marcajul CE este o marcare obligatorie a unor produse, din cadrul Spațiului Economic European. Un produs CE este în conformitate cu specificațiile U.E. privind siguranța și sănătatea consumatorului, dar și a mediului, arată cei de la mirror.co.uk.

Cum îți dai seama dacă o păpușă Labubu este originală sau fake? Iată mai jos detaliile la care trebuie neapărat să te uiți