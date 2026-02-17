Azi are loc eclipsa inelară de soare. Ce reprezintă acest fenomen astronomic și unde va fi vizibil

Eclipsa inelară de soare este un fenomen astronomic rar și spectaculos.

Specialiștii spun că acesta este un fenomen astronomic unic, vizibil doar în câteva zone de pe glob. | Shutterstock

Acest fenomen unic are loc astăzi, 17 februarie, dar specialiștii spun că nu este vizibil pe toată suprafața planetei.

Eclipsa inelară de soare apare atunci când Luna și Soarele sunt aliniate perfect cu Pământul. Acest lucru face ca diametrul aparent al Lunii să fie mai mic decât cel al Soarelui, astfel că din Soare se mai vede doar o margine, în formă de inel strălucitor, care înconjoară Luna ce devine întunecată. Inelul strălucitor apare ca o aură în jurul Lunii.

Unde e vizibilă eclipsa inelară de soare

Evenimentul mai este supranumit și „inelul de foc”. Fenomenul astronomic are o vizibilitate limitată doar pentru anumite zone din emisfera sudică. Vizibilitatea maximă a eclipsei inelare de soare va fi în sudul Africii și Antarctica.

Din păcate locuitorii din celelalte zone ale globului, inclusiv din România, nu vor putea vedea acest fenomen astronomic rar de o deosebită importanță științifică. Soarele va arăta pe cer la fel ca în oricare altă zi.

„Eclipsele de Soare au loc atunci când Luna se interpune între Pământ și Soare, acoperind discul solar. În mod obișnuit, diametrul aparent al Lunii este apropiat de cel al Soarelui, astfel încât, la faza maximă a unei eclipse totale, astrul este complet obturat pentru scurt timp. Există însă situații în care Luna se află la o distanță mai mare de Pământ, iar dimensiunea sa aparentă devine mai mică decât cea a Soarelui. În aceste condiții, la momentul maxim al alinierii, marginea Soarelui rămâne vizibilă, conturând un cerc luminos în jurul discului întunecat al Lunii. Acest tip de fenomen poartă denumirea de eclipsă inelară.”, a explicat Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București, potrivit Digi24.

Eclipsa inelară de soare va fi vizibilă în Antarctica, Africa de Sud, Mozambic, extremitatea sudică a Americii de Sud și Madagascar. Punctul culminant al fenomenului astronomic va fi atins la ora 19:47 ora locală la stația de cercetare Concordia din Antarctica. Faza maximă, când Soarele va arăta exact ca un inel luminos, va putea fi vizibilă pentru localnicii din Antarctica.

Motivul pentru care eclipsa inelară de soare nu va fi vizibilă pe teritoriul României este că traiectoria Lunii nu va intersecta discul solar, iar Soarele va arăta așa cum arată în mod obișnuit.

