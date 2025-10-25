Bumpy, creatura drăguță descoperită recent de cercetători în abisul oceanului. Cum arată noul specimen

În abisul oceanelor trăiesc multe specii de animale care nu au fost încă identificate de oamenii de știință.

Bumpy snailfish a fost văzut prima data în adâncurile oceanului pe coasta Californiei, la adâncimi cuprinse între 3.268 – 4.119 metri. | Profimedia

Recent, oamenii de știință au descoperit o nouă specie marină și au reușit să surprindă mai multe imagini cu creatura care, la prima vedere, pare chiar drăguță.

Dacă de obicei în adâncurile oceanelor se ascund creaturi ciudate, de această dată cercetătorii au descoperit o creatură care arată parcă desprinsă dintr-un desen animat.

Cum arată Bumpy, creatura din adâncuri care zâmbește

Specia este numită bumpy snailfish, un pește adorabil, cu ochii bulbucați care pare că zâmbește. De fapt, specia nou descoperită arată ca un mormoloc de broască mai mare, având o coadă semi-transparentă.

Această specie marină este una dintre cele trei specii de „melc de mare” descoperite de curând de oamenii de știintă. Bumpy snailfish a fost văzut prima data în adâncurile oceanului pe coasta Californiei, la adâncimi cuprinse între 3.268 – 4.119 metri.

Specia este numită științific Careproctus colliculi, iar împreună cu el au mai fost descoperite melcul de mare negru, cu denumirea științifică Careproctus yanceyi și melcul de mare lucios, cunoscut și ca Paraliparis em.

Cercetătorii au colectat din ocean câte un specimen din fiecare specie descoperită pentru cerceta mai multe despre fiziologia și genetica fiecăruia în parte.

Familia de melci de mare, cunoscută și ca Liparidae, sunt numiți așa pentru că ei se folosesc de o ventuză de pe burtă pentru a se atașa de pietre sau alge situate pe fundul oceanului. În ape adânci, aceste creaturi marine se folosesc de acest disc-ventuză pentru a se lipi chiar și de crabi care îi transportă în alte zone pe fundul apei.

„Adâncurile oceanelor adăpostesc o diversitate incredibilă de organisme și variații ale mai multor specii. Descoperirea noastră de, nu una, ci trei astfel de specii noi de melc de mare ne arată cât de mult mai avem de învățat despre viața pe Pământ și cât de mare e puterea curiozității și a explorării”, a declarat Mackenzie Gerringer, biolog marin de la SUNY Geneseo.

Bumpy snailfish este o specie marină care se găsește în toate oceanele de pe Terra, care trăiește atât la suprafața apei, dar e adaptată să trăiască și la mari adâncimi.

Oamenii de știință au declarat în mai multe rânduri că adâncurile oceanelor ascund numeroase specii nebănuite și că explorarea apelor la asemenea adâncime este încă greu de făcut din cauza condiții nefavorabile și a presiunii.

Cercetătorii au reușit să descopere această nouă specie cu ajutorul unui vehicul numit Doc Ricketts care a fost trimis pe fundul oceanului pentru explorare și a colectat probe din acel mediu.

