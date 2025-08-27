Antena Căutare
Care e cel mai lent animal din lume. Are o „viteză” record

Experții au dezvăluit care e cel mai lent animal din lume, dar răspunsul nu e atât de simplu pe cât își imaginează mulți.

Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 17:04 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 17:05
Unele dintre cele mai lente animale din lume au „viteze” record | Shutterstock

Cel mai lent animal din lume ar putea surprinde, dat fiind faptul că numeroase viețuitoare sunt văzute drept lente, precum melcii și broaștele țestoase.

Animalele care se mișcă mai încet au anumite particularități interesante, care au fascinat oamenii de știință timp de decenii sau chiar secole, scrie Live Science.

„Clar suntem programați să credem că viteza e bună,” a declarat James Maclaine, expert din cadrul Muzeului de Istorie Naturală din Londra.

„Pentru multe animale, viteza nu e logică,” a continuat expertul.

Care e cel mai lent animal din lume

Atunci când vorbim despre cel mai lent animal din lume, o distincție e extrem de importantă. Viteza poate fi definită în mai multe moduri și e influențată de mediul înconjurător. Așa că există 2 mari categorii în acest sector - animalele marime și cele terestre.

O modalitate de a înțelege și compara viteza animalelor e să consideri timpul necesar pentru a parcurge o anumită distanță. Din acest punct de vedere, cel mai lent animal ar putea fi anemona de mare, care se deplasează doar 10–25 cm pe oră, de obicei atunci când își caută un nou adăpost. În rest, rămâne pe loc.

Căluțul de mare pitic (Hippocampus zosterae) e considerat cel mai lent pește înotător și unul dintre cele mai lente animale din lume. Motivul este în parte poziția sa verticală în timpul înotului și aripioara dorsală minusculă. Aceasta are o putere foarte limitată de propulsie la acel unghi.

„Dacă l-ai forța să se miște, i-ar lua o oră să avanseze un metru și jumătate,” a declarat Maclaine.

Însă acest ritm se potrivește foarte bine căluțului de mare. Viețuitoarea își petrece cea mai mare parte a timpului agățată de iarba de mare și se hrănește cu crustacee minuscule ce trec prin zonă.

„Mâncarea vine la el, deci nu are nevoie să fie rapid,” a adăugat Maclaine. În plus, aceste animale nu au mulți prădători deoarece sunt bine protejate de plăci osoase defensive.

Singura dată când căluții de mare își accelerează mișcările este în perioada de reproducere, a mai spus Maclaine.

„Este ceva cu adevărat special, pentru că dansează împreună... își sincronizează mișcările,” a continuat expertul despre cel mai lent animal marin. „Dansul este cea mai notabilă mișcare a căluțului de mare.”

Și rechinul de Groenlanda (Somniosus microcephalus), ce poate ajunge la 7.3 metri lungime, se deplasează la un ritm incredibil de lent. Adică aproximativ 3 km/h.

Cel mai lent animal terestru

Pe uscat, cel mai lent animal este probabil melcul banană. Acesta se deplasează cu o viteză extrem de redusă de 0,0096 km/h, potrivit lui Jon Ablett, expert la Muzeul de Istorie Naturală din Londra.

Moluștele sunt în general mai lente decât alte animale, a spus Ablett.

„Unele moluște nu se mișcă deloc în stadiul adult, unele sunt permanent statice,” a continuat expertul. „În general se mișcă lent. Dacă te gândești la alte grupuri precum gândacii, păianjenii sau furnicile, ele sunt mici, adesea chiar mai mici decât melcii și limacșii, dar mult mai rapide.”

Chiar și așa, există varietate în regatul moluștelor. De exemplu, melcul de grădină (Cornu aspersum) se deplasează surprinzător de repede pentru aceste standarde. Adică aproximativ 0,048 km/h.

Alte animale lente notabile pe uscat sunt țestoasele uriașe din Galápagos (Chelonoidis niger). Ele se mișcă cu aproximativ 0,26 km/h. Pentru comparație, oamenii merg în medie cu 4.5 km/h.

Între timp, unele mamifere care trăiesc în copaci sunt printre cele mai lente animale. Lorisii lenți (Nycticebus) se deplasează prin copaci într-un ritm precaut. Își rotesc încet capetele și ochii mari pentru a observa mediul. Deși pot rămâne nemișcați ore întregi, lorisii se deplasează cu circa 1.8 km/h.

