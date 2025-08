Casting de nași, noul fenomen care ia amploare pe internet. De ce au ajuns românii să își caute părinții spirituali online

În România, tot mai mulți români se confruntă cu o adevărată criză a nașilor, atât pentru cununie, cât și pentru botez.

„Tineri îndrăgostiţi, vrem să ne căsătorim şi căutăm naşi”. În acest fel încep sute de anunțuri pe diferite forumuri, postate de cupluri care nu au rude sau prieteni. Costurile ridicate asociate cu aceste roluri tradiționale i-au făcut pe mulți să refuze sau să caute alternative. Astfel, au apărut pe rețelele de socializare grupuri, unde mii de români cu inima mare se oferă să fie părinți spirituali sau caută nași fără să ceară bani.

Citește și: Un român s-a întors recent în țară și a fost invitat la o nuntă. Totuși, când au deschis plicul cu darul, mirii s-au blocat

Cum am ajuns să căutăm nași în mediul online

Pe vremuri, naşii erau aleși din suflet, astăzi, însă, ei se aleg la un click distanță. În 2025, unul din trei cupluri, fără rude apropiate sau prieteni, apelează la rețelele de socializare pentru a-şi găsi nașii de cununie sau de botez, notează observatornews.ro.

Articolul continuă după reclamă

„Eram în căutarea unor nași de botez, deoarece din prietenii comuni nu am găsit pe cineva care să ne fie alături. Am primit cateva mesaje, am și ales naşii”, a povestit Antonia, o tânără care a apelat la internet pentru a-şi găsi naşi pentru botezului copilului, potrivit sursei citate mai sus.

Cu toate că pare greu de crezut, sunt mulți străini care vor să ajute. Simona şi soţul ei au botezat șapte copii, după ce au văzut cereri de ajutor pe social media.

„Mi se pare un gest deosebit de a creştina un copil și m-am gândit să ne facem prieteni și mai la distanță. Avem trei băieței, patru fetiţe creştinate și un cuplu cununat”, a explicat Simona, citată de observatornews.ro.

„Societatea a evoluat economic, social, în termeni de calitate a vieții. Suntem mult mai mulți și asta ne face să interacționăm mai greu, motiv pentru care ne reorientăm în era digitală”, a explicat sociologul Antonio Amuza.

Deși internetul și rețelele de socializare facilitează găsirea nașilor, există și voci care consideră că astfel de conexiuni personale nu ar trebui căutate online.

Potrivit specialiștilor, doar darul de nuntă oferit de nași sau prăinți poate ajunge între 4.000 și 8.000 de lei în 2025, o sumă exorbitantă pentru multe familii. Aspectul financiar, așadar, poate contribui la criza nașilor, mulți evitând să-și asume acest rol sau căutând alternative, potrivit unei surse.

Citește și: Românii, înglobați în datorii, dar generoși cu darul de nuntă. Cât sunt dispuși să ofere și ce tradiții îi deranjează

Ce părere au preoții de aceste noi practici

Potrivit observatornews.ro, și preoții au ajuns la curent cu astfel de practici.

„În ultimul an, se întreabă Chat GPT ce familie îmi recomanzi dacă eu am profilul acesta? Şi Chat GPT-ul știe exact”, a spus parohul Marius Moșteanu.

Totuși, cei mai mulţi tineri spun că doar în ultimă instanţă ar căuta părinţi spirituali printre străini.

„Naşul meu a fost coleg de școală cu mine și soția. Ne cunoșteam de mult timp. I-am zis pur și simplu: <<vezi că mă căsătoresc şi mă cununi, da?>>”, a transmis un tânăr.

„Mi se pare așa... mi se pare deplasat. Trebuie să avem o măsură în folosirea Internetului”, a adăugat altă persoană, citată de sursa menționată mai sus.

Potrivit Bisericii Ortodoxe, în cazul cununiei religioase, este necesar ca naşii să aibă deja un legământ în faţa lui Dumnezeu. În acest fel, ei pot reprezenta un exemplu demn de urmat de către finii lor. Există, însă, o excepţie. Cuplul poate obţine o dispensă din partea preotului. Singura condiţie este ca şi naşii să se căsătorească anul următor.