Cazul inedit al unui râu carea devint alb ca laptele peste noapte. Descoperirea neașteptată a localnicilor a alertat autoritățile

Locuitorii unui oraș au rămas surprinși când au văzut că un râu s-a făcut complet alb peste noapte, fără să existe o explicație.

Atunci când râul a devenit alb dintr-o dată, localnicii s-au îngrijorat pentru animalele care trăiesc în râu, dar și pentru cele care folosesc apa lui ca pe o sursă de hidratare. | Profimedia

Râul s-a colorat în alb dintr-o dată, lăsându-i surprinși pe locuitorii unui oraș care au decis să alerteze imediat autoritățile.

Ce este râul alb și de ce și-a schimbat culoare

Râul Henllan Brook curge prin Denbighshire, în Wales, trecând printr-un cartier rezidențial, pe sub ruinele clădirii Denbigh Friary, dar și pe sub mall-ul orașului, continuându-și apoi cursul pe lângă secția de poliție.

Atunci când râul a devenit alb dintr-o dată, localnicii s-au îngrijorat pentru animalele care trăiesc în râu, dar și pentru cele care folosesc apa lui ca pe o sursă de hidratare. La început, ei au crezut că e vorba despre poluare și a fost trimisă o plângere la Administrația de Resurse Naturale din Wales.

Oficialii acestei instituții au spus că investighează problema pentru a afla care sunt cauzele colorării apei acestui râu.

„Ofițerii noștri au luat deja mostre de apă și le-au trimis la laborator, iar acum așteptăm rezultatele analizei. Am descoperit care este sursa poluării este un canal de scurgere care duce pe sub o parte din orașul Denbigh. Noi fiind responsabili pentru această gură de scurgere, am rugat Consiliul local din Denbighshire să investigheze această problemă”, a spus un reprezentant al Administrației de Resurse Naturale din Wales, potrivit Express.co.uk.

Prima oară când au observat că apa râului are o culoare ciudată a fost pe 18 august, când mulți dintre locuitori au început să posteze mai multe imagini de-a lungul cursului râului, din locuri diferite, pentru a compara nivelul de poluare de la izvorâre până la vărsare.

Mai mulți localnici au dat vina pe fermierii din zonă, spunând că aruncă în râu laptele stricat de la fermele de vaci. Alții au spus că ar putea fi vopsea apă aruncată în râu de o persoană iresponsabilă.

Câțiva agricultori și fermieri au încercat să se apere în mediul online, spunând că nu e vina lor și că ei se ocupă să contribuie și să sporească la conservarea și înmulțirea animalelor sălbatice.

În ultimii ani, specialiștii spun că nu e complet anormal ca unele corpuri de apă să se facă albe dintr-o dată și că au existat mai multe cazuri în Marea Britanie. În unul dintre cazuri, a fost vorba de un camion cu lapte care s-a vărsat într-un râu, în altul era vorba despre o poluare cu poliester care a făcut ca un întreg râu să fie acoperit cu o peliculă de biluțe de poliester, iar într-un alt caz a fost vorba chiar de pernuțe cu detergent care proveneau dintr-un campion răsturnat.

În cazul din Wales, specialiștii încă încearcă să afle care a fost motivul colorării apei, deși se pare că poluarea s-a mai estompat între timp, potrivit declarațiilor localnicilor.

