Se spune că viața la casă este, de cele mai multe ori, ceva mai liniștită decât cea la bloc. Nu același lucru a putut să spună un bărbat, care nu a putut să doarmă toată noaptea din cauza câinelui vecinului, care a lătrat toată noaptea. Ca să dea o lecție vecinului său, care nu a luat măsuri, omul s-a răzbunat în cel mai neașteptat mod posibil. Cu siguranță vecinul nu va uita prea curând lecția primită!

Ce a putut să facă un bărbat, după ce câinele vecinului a lătrat toată noaptea. Ce a urmat

Este cunoscut deja faptul că viața cu vecinii poate să fie uneori dificilă, mai ales atunci când aveți păreri diferite despre ce înseamnă liniștea și respectul celor din jur. Sătul de faptul că a lătrat toată noaptea câinele vecinului și că acesta nu e dispus să ia măsuri, un om a recurs la cel mai neașteptat gest posibil.

„În fiecare noapte, de la miezul nopții și până la ora 3 dimineața, câinele vecinului meu latră fără oprire chiar în dreptul dormitorului meu. Un lătrat puternic și agresiv, de zici că anunța sfârșitul lumii. I-am cerut vecinului de două ori să potolească patrupedul. De fiecare dată, mi-a rânjit și mi-a zis spus că animalul doar își face datoria. Sătul să mă tot rog de el, dar și să nu pot dormi noaptea în liniște, am decis să îmi fac și eu treaba. Am înceupt să înregistrez lătratul câinelui cu ajutorul telefonului mobil și am început să îl pun apoi pe niște difuzoare la ora 6 dimineața, ca să trezesc vecinului, să vadă și el cum e. Am repetat acțiunea două dimineți la rând. Fără să țip la el, fără să îl cert, fără să îl ameninț. Doar i-am dat o mostră din lătratul propriului câine, ca să vadă și el cu ce m-am confruntat. În ziua a treia câinele a fost băgat în casă de la ora 10 seara. Nu a mai lătrat deloc noaptea, de atunci. Câteodată asta e cea mai bună soluție!”, a povestit bărbatul pe Reddit, potrivit mirror.co.uk.

Așa cum era de așteptat, nu puține au fost reacțiile internauților, care s-au mirat sau s-au amuzat din plin de inedita metodă de răzbunare aleasă de bărbatul sătul să tot suporte câinele gălăgios al vecinului. Și fiindcă a înțeles că nu animalul este de vină, ci stăpânul, omul i-a dat o lecție pe care în mod sigur nu va putea să o uite prea curând.