Ce au descoperit medicii pe corpul copilului de 5 ani, pierdut în pădure! Care este starea de sănătate a băiatului

S-a aflat care este starea de sănătate a băiatului pierdut într-o pădure din Sibiu și salvat după 40 de ore de căutări.

Un băiețel a dispărut luni, 11 mai 2026, într-o pădure de lângă Sebeșu de Jos și a fost găsit după 40 de ore de căutări. Ulterior, copilul în vârstă de doar 5 ani a fost găsit de salvatori și dus de urgență la spital, pentru îngrijire de specialitate. Descoperă în rândurile de mai jos ce a descoperit medicii pe coprul copilului, dar și care este starea de sănătate a copilului.

Luni, în data de 11 mai 2026, un băiat în vârstă de 5 ani se afla împreună cu tatăl lui în preajma pădurii Sebeșu de Jos (Sibiu). Omul încerca să repare un gard atunci când cel mic s-a depărtat de el și a dispărut în pădure. Autoritățile au fost alertate și a început astfel un amplu proces de căutari.

După 40 de ore petrecute în pădure, copilul a fost găsit cu ajutorul elicopterului. La scurt timp după ce a fost salvat, cel mic a fost dus de urgență la spital pentru investigații și îngrijire de specialitate. Medicii din cadrul secției de pediatrie de la Spitalul Clinic de Pediatrie din SIbiu au ajuns la concluzia că aceste are o stare generală bună, nu prezintă febră, este echilibrat hemodinamic şi respirator și se alimentează eficient. În plus, doctorii au spus că sunt optimiști cu privire la evoluția lui. Băiatul dispărut în pădure și găsit după 40 de ore de căutări va române în continuare internat în spital pentru supraveghere, investigații și tratament de specialitate.

Atunci când a fost adus la unitatea spitalicească, doctorii au descoperit faptul că cel mic are pneumonie interstițială, este deshidratat și a prezentat câteva căpușe la nivelul membrelor inferioare, ce i-au fost extrase.

Descoperă mai jos ce a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului unde se află în prezent internet cel mic.

„În momentul în care a ajuns la noi, la serviciul de urgenţă s-a constatat că băiatul avea o stare generală satisfăcătoare, o deshidratare uşoară şi tot aşa minime tulburări hidro-electrolitice. Pe investigaţiile imagistice s-a pus în vedere o pneumonie interstiţială, dar aceasta nu pune probleme din punct de vedere terapeutic. Copilul evoluează bine, este pe tratament deja de mai bine de 12 ore, suntem optimişti că starea lui va merge spre bine. Din ce am înţeles de la colegii mei de la urgenţă, au fost extrase câteva căpuşe de la nivelul membrelor inferioare.

Copiii să ştiţi că au resurse nebănuite, clar nu ştim ce s-a întâmplat acolo şi cum s-au derulat lucrurile, dar asta pot să vă spun că copiii au resurse importante şi sigur că şi noi spunem că este vorba despre un miracol, rămâne să aflăm mai multe în cele ce urmează, legat de evoluţie, este uşor neobişnuit să reuşeşti lucrul acesta, date fiind temperaturile, condiţiile meteo, dar copiii sunt fiinţe absolut deosebite.

Eu spun că starea lui la momentul acesta este cea mai importantă şi prognosticul... suntem optimişti legat de cum o să evolueze el, aşteptăm cât de repede să ajungă în sânul familiei şi cumva să treacă peste acest eveniment care poate fi traumatizant pentru oricine”, a spus Ioana Mătăcuță, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie din Sibiu, potrivit news.ro.

În funcție de evoluția celui mic, medicii vor decide ziua externării.