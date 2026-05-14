Antena Căutare
Home News Inedit Ce au descoperit medicii pe corpul copilului de 5 ani, pierdut în pădure! Care este starea de sănătate a băiatului

Ce au descoperit medicii pe corpul copilului de 5 ani, pierdut în pădure! Care este starea de sănătate a băiatului

S-a aflat care este starea de sănătate a băiatului pierdut într-o pădure din Sibiu și salvat după 40 de ore de căutări. Află ce au descoperit medicii pe corpul copilului și ce au declarat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 14 Mai 2026, 12:07 | Actualizat Joi, 14 Mai 2026, 15:59
Descoperă ce au anunțat medicii despre starea copilului pierdut în pădure și salvat după 40 de ore | Facebook
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Un băiețel a dispărut luni, 11 mai 2026, într-o pădure de lângă Sebeșu de Jos și a fost găsit după 40 de ore de căutări. Ulterior, copilul în vârstă de doar 5 ani a fost găsit de salvatori și dus de urgență la spital, pentru îngrijire de specialitate. Descoperă în rândurile de mai jos ce a descoperit medicii pe coprul copilului, dar și care este starea de sănătate a copilului.

Ce au descoperit medicii pe corpul copilului de 5 ani, pierdut în pădure! Care este starea de sănătate a băiatului

Luni, în data de 11 mai 2026, un băiat în vârstă de 5 ani se afla împreună cu tatăl lui în preajma pădurii Sebeșu de Jos (Sibiu). Omul încerca să repare un gard atunci când cel mic s-a depărtat de el și a dispărut în pădure. Autoritățile au fost alertate și a început astfel un amplu proces de căutari.

După 40 de ore petrecute în pădure, copilul a fost găsit cu ajutorul elicopterului. La scurt timp după ce a fost salvat, cel mic a fost dus de urgență la spital pentru investigații și îngrijire de specialitate. Medicii din cadrul secției de pediatrie de la Spitalul Clinic de Pediatrie din SIbiu au ajuns la concluzia că aceste are o stare generală bună, nu prezintă febră, este echilibrat hemodinamic şi respirator și se alimentează eficient. În plus, doctorii au spus că sunt optimiști cu privire la evoluția lui. Băiatul dispărut în pădure și găsit după 40 de ore de căutări va române în continuare internat în spital pentru supraveghere, investigații și tratament de specialitate.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Primul răsfăț al băiețelului pierdut și căutat de autoritățile din Sibiu. Ce a mâncat micuțul după ce a fost salvat

Atunci când a fost adus la unitatea spitalicească, doctorii au descoperit faptul că cel mic are pneumonie interstițială, este deshidratat și a prezentat câteva căpușe la nivelul membrelor inferioare, ce i-au fost extrase.

Descoperă mai jos ce a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului unde se află în prezent internet cel mic.

„În momentul în care a ajuns la noi, la serviciul de urgenţă s-a constatat că băiatul avea o stare generală satisfăcătoare, o deshidratare uşoară şi tot aşa minime tulburări hidro-electrolitice. Pe investigaţiile imagistice s-a pus în vedere o pneumonie interstiţială, dar aceasta nu pune probleme din punct de vedere terapeutic. Copilul evoluează bine, este pe tratament deja de mai bine de 12 ore, suntem optimişti că starea lui va merge spre bine. Din ce am înţeles de la colegii mei de la urgenţă, au fost extrase câteva căpuşe de la nivelul membrelor inferioare.

Copiii să ştiţi că au resurse nebănuite, clar nu ştim ce s-a întâmplat acolo şi cum s-au derulat lucrurile, dar asta pot să vă spun că copiii au resurse importante şi sigur că şi noi spunem că este vorba despre un miracol, rămâne să aflăm mai multe în cele ce urmează, legat de evoluţie, este uşor neobişnuit să reuşeşti lucrul acesta, date fiind temperaturile, condiţiile meteo, dar copiii sunt fiinţe absolut deosebite.

Eu spun că starea lui la momentul acesta este cea mai importantă şi prognosticul... suntem optimişti legat de cum o să evolueze el, aşteptăm cât de repede să ajungă în sânul familiei şi cumva să treacă peste acest eveniment care poate fi traumatizant pentru oricine”, a spus Ioana Mătăcuță, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie din Sibiu, potrivit news.ro.

În funcție de evoluția celui mic, medicii vor decide ziua externării.

Cum s-ar simți impactul asteroidului care a ucis dinozaurii. Experții au dezvăluit fiecare etapă a dezastrului... Prima „intervenție stomatologică” nu a fost făcută de oameni. Ce specie a avut o reușită dentară istorică...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: “O să dispară” Ion Ţiriac, verdict crunt despre subiectul care a împărţit planeta în două: &#8220;O să dispară&#8221;
Observatornews.ro În timpul căutării lui Alexandru, pompierii din Sibiu au mai salvat o viață: "Nu mai avea putere" În timpul căutării lui Alexandru, pompierii din Sibiu au mai salvat o viață: "Nu mai avea putere"
Antena 3 Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
SpyNews Irina Fodor, interviu direct din Asia Express! Prezentatoarea i-a dat de gol pe concurenți: "Au personalități tari" Irina Fodor, interviu direct din Asia Express! Prezentatoarea i-a dat de gol pe concurenți: "Au personalități tari"
Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Comentarii


Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cum s-ar simți impactul asteroidului care a ucis dinozaurii. Experții au dezvăluit fiecare etapă a dezastrului
Cum s-ar simți impactul asteroidului care a ucis dinozaurii. Experții au dezvăluit fiecare etapă a dezastrului
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
TikTok lansează un abonament pentru versiunea fără reclame. Ce cost lunar are
TikTok lansează un abonament pentru versiunea fără reclame. Ce cost lunar are
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit două nopți singur în pădure
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Sorin Grindeanu, tranșant la adresa lui Ilie Bolojan! „Criza economică l-a demis! Trebuie să plece urgent!”
Sorin Grindeanu, tranșant la adresa lui Ilie Bolojan! „Criza economică l-a demis! Trebuie să plece urgent!” BZI
Premierul tehnocrat, soluția vitală pentru Nicușor Dan, în noul context de război politic, din perspectiva alegerilor prezidențiale din 2030
Premierul tehnocrat, soluția vitală pentru Nicușor Dan, în noul context de război politic, din perspectiva... Jurnalul
Traian Băsescu atacă politica Mesia: Georgescu s-a răsuflat, acum a apărut Mesia Bolojan
Traian Băsescu atacă politica Mesia: Georgescu s-a răsuflat, acum a apărut Mesia Bolojan Kudika
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile... Redactia.ro
În ce stare e Alexandru, băieţelul de 5 ani salvat din pădure:
În ce stare e Alexandru, băieţelul de 5 ani salvat din pădure: "Este vorba despre un miracol" Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x