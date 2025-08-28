Ce salariu câștigă o cameristă din Spania. Cât de mare e diferența cu România

Un sector esențial pentru turismul spaniol se clatină sub povara salariilor mici și a muncii epuizante.

Cameristele din hotelurile din Spania au început să ridice vocea împotriva condițiilor care, spun ele, nu le permit nici măcar un trai decent.

În hotelurile spaniole, o cameristă primește între 1 și 1,5 euro pentru fiecare cameră curățată – echivalentul a 5–7 lei. Într-o zi de lucru, angajatele pot avea pe listă până la 29 de camere, ceea ce presupune un ritm de muncă intens și un efort fizic considerabil.

Chiar și așa, venitul lunar nu depășește de cele mai multe ori 820 de euro, sumă care, raportată la costurile de trai din Spania, abia acoperă cheltuielile de bază.

Potrivit datelor centralizate de organizații, 96% dintre femeile din curățenie au probleme de sănătate cauzate direct de muncă.

Nemulțumite, tot mai multe cameriste s-au organizat în sindicate și cer recunoașterea reală a importanței muncii lor în turismul spaniol, potrivit viva.ro.

Ce salarii sunt în România pentru această poziție

În România, o cameristă angajată într-un hotel primește, în medie, între 2.500 și 3.000 de lei net (aproximativ 500–600 de euro), la care se pot adăuga tichete de masă sau alte beneficii. Diferența este că, raportat la nivelul de trai, salariile din România sunt percepute ca fiind mai corecte decât cele din Spania, unde prețurile la chirii, mâncare sau transport sunt mult mai ridicate.

Astfel, paradoxal, o cameristă din România se descurcă mai bine din salariul său decât o colegă de breaslă din Spania, deși statul iberic este perceput ca având o economie mai puternică.

Sindicalistele avertizează că menținerea unor salarii atât de mici nu afectează doar angajatele, ci și imaginea turismului spaniol, unul dintre motoarele economiei țării. Condițiile grele de muncă și lipsa unei remunerații decente fac ca meseria să devină tot mai puțin atractivă, iar hotelurile riscă să se confrunte cu un deficit acut de personal.