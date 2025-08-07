Ce salarii primesc românii din Norvegia. Cât se câștigă în construcții și curățenie: „Munca e destul de grea”

Antena Căutare
Norvegia se numără printre țările pe care românii le aleg atunci când vor să plece din România pentru un trai mai bun. Salariile sunt pe măsura așteptărilor, însă și munca este destul de grea.

Publicat: Joi, 07 August 2025, 12:08 | Actualizat Joi, 07 August 2025, 13:18
Norvegia se numără printre țările pe care românii le aleg atunci când vor să plece din România pentru un trai mai bun | Shutterstock

În ultimii ani, tot mai mulți români au părăsit România în speranța unei vieți mai bune. Unii au ales să plece definitiv din țara natală, fără să se mai uite înapoi, în timp ce alții au decis să păstreze o legătură vie cu rădăcinile lor, întorcându-se periodic acasă pentru a-și vizita familia.

Italia, Franța, Spania, Grecia, Anglia, Germania și Norvegia sunt doar câteva dintre țările pe care românii le preferă atunci când se gândesc la un viitor mai bun. Cei mai mulți se orientează către două domenii cunoscute peste granițe: construcțiile și curățenia.

Adelina, o româncă stabilită de câțiva ani în Norvegia, a scos la iveală adevărul despre salariile și traiul din Scandinavia. Întrebată despre banii pe care îi primește de când se află departe de casă, aceasta a decis să publice un videoclip în mediul online prin care răspunde la curiozitățile românilor.

La ce salariu poate ajunge un român care lucrează în Norvegia, în 2025. Câți bani se dau în curățenie și construcții

Tânăra nu a vorbit despre propriul venit, însă a explicat că nu există un salariu minim pe economie sau un salariu mediu oficial, dar sunt anumite praguri salariale impuse în fiecare domeniu de activitate.

Mai mult, Adelina a scos evidențiat faptul că cei care lucrează în construcții câștigă aproximativ 20 de euro pe oră, iar angajații în curățenie pot ajunge la 18 euro pe oră.

„De exemplu, în construcții cred că începe undeva de la 230 de coroane pe oră (aproximativ 19,9 euro). În curățenie încep salariile de la 210 (circa 18,2 euro).

În hoteluri, restaurante încep salariile de la 200 de coroane pe oră (circa 17,3 euro). Asta ar însemna că un job full-time poate fi între 35.000 și 40.000 de coroane brut pe lună (aproximativ 3.030 - 3.470 euro), dar în unele domenii se poate ajunge chiar la 60.000 - 70.000 (aproximativ 5.200 - 6.080 euro), 100.000, depinde de fiecare în parte (circa 8.680 euro)”, a explicat tânăra în mediul online, potrivit diaspora.ro

De asemenea, Adelina a mai explicat că în Norvegia angajatorii oferă salariu fix pe lună sau salariu pe oră. Tânăra a punctat faptul că munca este destul de grea în această țară nordică, însă veniturile sunt destul de mari.

„Mulți români încep în Norvegia prin a lucra la fabricile de pește, unde salariul începe cred că e de la 220 pe oră (circa 19,1 euro), dar munca e destul de grea. Sunt ture lungi, temperaturi scăzute, mult frig, muncă fizică, dar, totuși, merită banii”, a mai adăugat românca stabilită în Scandinavia.

Pe lângă venitul lunar, angajații din Norvegia primesc și un bonus important pentru vacanță.

Stegaul Norvegiei și bani din Norvegia

„Mai trebuiesc adăugați și banii de vacanță, care sunt 10,2% de exemplu la hoteluri, curățenie, restaurante sau 12% în industrie. Asta înseamnă că pe lângă salariu mai primești o sumă o dată pe an, în funcție de cât ai lucrat anul anterior”, a mai zis ea, conform sursei citate mai sus.

