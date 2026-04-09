Cea mai periculoasă etapă din misiunea Artemis II se apropie. NASA avertizează că nu există „niciun plan B”

Cea mai periculoasă etapă din misiunea istorică Artemis II se apropie și NASA susține că nu există „niciun plan B” dacă vor exista probleme.

Oficialii NASA au avertizat că nu există „niciun plan B” dacă scutul termic care acoperă nava va avea probleme în momentul în care aceasta va reintra în atmosfera Pământului.

Momentul e considerat cea mai periculoasă etapă din misiunea Artemis II, din mai multe motive, scrie Daily Mail.

Recent, administratorul NASA, Jared Isaacman, a vorbit despre acest risc în cadrul unei conferințe de presă.

„Atunci când vorbim despre ce mă ține treaz noaptea, tensiunea mea rămâne crescută până când voi vedea parașuta deschisă deasupra apelor de pe coasta de vest,” a declarat Isaacman.

Cea mai periculoasă etapă din misiunea Artemis II se apropie

„Nu există un plan B aici,” a declarat Isaacman. „Acesta este sistemul de protecție termică. Scutul termic trebuie să funcționeze.”

Misiunea se bazează pe un singur sistem de protecție termică pentru a rezista căldurii extreme din atmosfera Pământului.

Isaacman a explicat că racheta masivă folosită la lansare a concentrat o cantitate enormă de energie în mica navă spațială. Această energie trebuie disipată în siguranță atunci când nava Orion, ce are 4 astronauți la bord, reintră în atmosfera Pământului, după întoarcerea de la Lună.

Echipajul Artemis II, format din astronauții NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și astronautul canadian Jeremy Hansen. E programat să amerizeze în largul coastelor orașului San Diego.

Avertismentele lui Isaacman vin după misiunea Artemis I din 2022, când nava Orion fără echipaj a suferit o pierdere neașteptată de material carbonizat din scutul termic, problemă pe care inginerii au remediat-o ulterior prin modificări ale profilului de reintrare.

În timpul acelei misiuni, scutul termic a suferit pierderi neașteptate de material, cauzate de gaze generate în interiorul acestuia care nu au putut fi evacuate și disipate conform așteptărilor, prin stratul exterior.

Pe măsură ce Orion începe întoarcerea spre Pământ, nava va ajunge la aproximativ 122 de kilometri altitudine înainte ca modulul de serviciu să se separe de capsula echipajului. Capsula va plonja apoi în atmosferă cu viteze de aproape 40.000 km/h.

La această viteză extremă, aerul din fața navei e comprimat într-un mod violent, ceea ce face ca temperatura la exteriorul capsulei să ajungă la aproape 2.760 de grade Celsius, în urma forței de frecare.

În această fază, se formează un strat de gaz supraîncălzit, numit plasmă, care blochează temporar semnalele radio și întrerupe comunicația dintre astronauți și centrul de control pentru câteva minute.

După ce supraviețuiește celei mai intense faze de încălzire, două parașute de frânare vor fi desfășurate pentru a reduce viteza Orion la aproximativ 480 km/h.

Citește și: NASA a dezvăluit primele imagini din misiunea Artemis II. Cum arată când Luna eclipsează Soarele

La scurt timp, vor fi desfășurate parașutele pilot, urmate de 3 parașute principale uriașe, care vor reduce viteza capsulei la aproximativ 27 km/h înainte de amerizarea în Oceanul Pacific.

Isaacman a comparat producția actuală de nave spațiale cu era Apollo din anii 1960, când NASA construia mai multe componente de rezervă și elimina orice piesă suspectă.

El a spus că programele moderne încearcă să crească din nou producția, astfel încât echipamentele riscante, precum scuturile termice, să poată fi înlocuite, nu reutilizate.

„Nu am nicio îndoială că echipa a făcut o analiză excelentă și a valorificat la maximum situația,” a continuat el. „Majoritatea scuturilor termice pe care le avem acum nu reprezintă soluția ideală pe termen lung. Și lucrăm la asta pentru viitor. De aceea creștem ritmul de producție, revenim la un ritm bun și ne apropiem de ceea ce ar trebui să fie. Dar este cu siguranță un aspect la care ne vom gândi până când vor ajunge în siguranță pe apă.”

Echipajul Artemis II a doborât un record important

Echipajul Artemis II se întoarce acum pe Pământ după ce a încheiat survolul de 6 ore al Lunii, timp în care a observat partea îndepărtată, orientată permanent departe de Pământ.

În timp ce survolau această zonă în capsula Orion, astronauții au raportat modele geometrice impresionante, formațiuni șerpuite pe care le-au numit „mâzgălituri” și nuanțe neașteptate de verde și maro pe terenul lunar accidentat.

Citește și: Cum s-ar schimba corpul oamenilor dacă am locui pe Lună. Transformarea ar fi mult mai profundă decât se crede

Survolul a avut loc după ce echipajul de 4 persoane a depășit recordul stabilit de Apollo 13, când astronauții au ajuns la 248.655 de mile de Pământ. Artemis II a depășit această distanță cu mii de mile.

Isaacman i-a felicitat pe astronauții Artemis II pentru stabilirea unui nou record de distanță față de Pământ.

„Pe partea îndepărtată a Lunii, la 252.756 de mile distanță, Reid, Victor, Christina și Jeremy au ajuns mai departe de Pământ decât orice oameni din istorie și își încep acum călătoria spre casă,” a scris el pe X. „Înainte să plece, au spus că speră ca această misiune să fie uitată, dar ea va rămâne în memorie ca momentul în care oamenii au început să creadă din nou că America poate face aproape imposibilul și poate schimba lumea.”