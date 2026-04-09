Antena Căutare
Home News Inedit Cea mai periculoasă etapă din misiunea Artemis II se apropie. NASA avertizează că nu există „niciun plan B”

Cea mai periculoasă etapă din misiunea istorică Artemis II se apropie și NASA susține că nu există „niciun plan B” dacă vor exista probleme.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Aprilie 2026, 15:52 | Actualizat Joi, 09 Aprilie 2026, 15:54
Reintrarea navei Orion în atmosferă e o etapă foarte periculoasă | Shutterstock

Oficialii NASA au avertizat că nu există „niciun plan B” dacă scutul termic care acoperă nava va avea probleme în momentul în care aceasta va reintra în atmosfera Pământului.

Momentul e considerat cea mai periculoasă etapă din misiunea Artemis II, din mai multe motive, scrie Daily Mail.

Recent, administratorul NASA, Jared Isaacman, a vorbit despre acest risc în cadrul unei conferințe de presă.

„Atunci când vorbim despre ce mă ține treaz noaptea, tensiunea mea rămâne crescută până când voi vedea parașuta deschisă deasupra apelor de pe coasta de vest,” a declarat Isaacman.

Articolul continuă după reclamă

„Nu există un plan B aici,” a declarat Isaacman. „Acesta este sistemul de protecție termică. Scutul termic trebuie să funcționeze.”

Misiunea se bazează pe un singur sistem de protecție termică pentru a rezista căldurii extreme din atmosfera Pământului.

Isaacman a explicat că racheta masivă folosită la lansare a concentrat o cantitate enormă de energie în mica navă spațială. Această energie trebuie disipată în siguranță atunci când nava Orion, ce are 4 astronauți la bord, reintră în atmosfera Pământului, după întoarcerea de la Lună.

Echipajul Artemis II, format din astronauții NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și astronautul canadian Jeremy Hansen. E programat să amerizeze în largul coastelor orașului San Diego.

Avertismentele lui Isaacman vin după misiunea Artemis I din 2022, când nava Orion fără echipaj a suferit o pierdere neașteptată de material carbonizat din scutul termic, problemă pe care inginerii au remediat-o ulterior prin modificări ale profilului de reintrare.

În timpul acelei misiuni, scutul termic a suferit pierderi neașteptate de material, cauzate de gaze generate în interiorul acestuia care nu au putut fi evacuate și disipate conform așteptărilor, prin stratul exterior.

Pe măsură ce Orion începe întoarcerea spre Pământ, nava va ajunge la aproximativ 122 de kilometri altitudine înainte ca modulul de serviciu să se separe de capsula echipajului. Capsula va plonja apoi în atmosferă cu viteze de aproape 40.000 km/h.

La această viteză extremă, aerul din fața navei e comprimat într-un mod violent, ceea ce face ca temperatura la exteriorul capsulei să ajungă la aproape 2.760 de grade Celsius, în urma forței de frecare.

În această fază, se formează un strat de gaz supraîncălzit, numit plasmă, care blochează temporar semnalele radio și întrerupe comunicația dintre astronauți și centrul de control pentru câteva minute.

După ce supraviețuiește celei mai intense faze de încălzire, două parașute de frânare vor fi desfășurate pentru a reduce viteza Orion la aproximativ 480 km/h.

Citește și: NASA a dezvăluit primele imagini din misiunea Artemis II. Cum arată când Luna eclipsează Soarele

La scurt timp, vor fi desfășurate parașutele pilot, urmate de 3 parașute principale uriașe, care vor reduce viteza capsulei la aproximativ 27 km/h înainte de amerizarea în Oceanul Pacific.

Isaacman a comparat producția actuală de nave spațiale cu era Apollo din anii 1960, când NASA construia mai multe componente de rezervă și elimina orice piesă suspectă.

El a spus că programele moderne încearcă să crească din nou producția, astfel încât echipamentele riscante, precum scuturile termice, să poată fi înlocuite, nu reutilizate.

„Nu am nicio îndoială că echipa a făcut o analiză excelentă și a valorificat la maximum situația,” a continuat el. „Majoritatea scuturilor termice pe care le avem acum nu reprezintă soluția ideală pe termen lung. Și lucrăm la asta pentru viitor. De aceea creștem ritmul de producție, revenim la un ritm bun și ne apropiem de ceea ce ar trebui să fie. Dar este cu siguranță un aspect la care ne vom gândi până când vor ajunge în siguranță pe apă.”

Echipajul Artemis II a doborât un record important

Echipajul Artemis II se întoarce acum pe Pământ după ce a încheiat survolul de 6 ore al Lunii, timp în care a observat partea îndepărtată, orientată permanent departe de Pământ.

În timp ce survolau această zonă în capsula Orion, astronauții au raportat modele geometrice impresionante, formațiuni șerpuite pe care le-au numit „mâzgălituri” și nuanțe neașteptate de verde și maro pe terenul lunar accidentat.

Citește și: Cum s-ar schimba corpul oamenilor dacă am locui pe Lună. Transformarea ar fi mult mai profundă decât se crede

Survolul a avut loc după ce echipajul de 4 persoane a depășit recordul stabilit de Apollo 13, când astronauții au ajuns la 248.655 de mile de Pământ. Artemis II a depășit această distanță cu mii de mile.

Isaacman i-a felicitat pe astronauții Artemis II pentru stabilirea unui nou record de distanță față de Pământ.

„Pe partea îndepărtată a Lunii, la 252.756 de mile distanță, Reid, Victor, Christina și Jeremy au ajuns mai departe de Pământ decât orice oameni din istorie și își încep acum călătoria spre casă,” a scris el pe X. „Înainte să plece, au spus că speră ca această misiune să fie uitată, dar ea va rămâne în memorie ca momentul în care oamenii au început să creadă din nou că America poate face aproape imposibilul și poate schimba lumea.”

Înapoi la Homepage
AS.ro Rinat Ahmetov, declaraţii emoţionante după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu: “O mare tragedie” Rinat Ahmetov, declaraţii emoţionante după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu: &#8220;O mare tragedie&#8221;
Observatornews.ro Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor" Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor"
Antena 3 Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile Ucrainenii sunt indignați că o tânără, fost model care a pozat nud, a fost numită consul în Dominicană. A fost demisă după 14 zile
SpyNews Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Marea premieră, pe 20 aprilie, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Primele informații despre seria iPhone din 2026 au fost scurse pe Internet. Pro Max nu va mai fi cel mai scump smartphone Apple
Primele informații despre seria iPhone din 2026 au fost scurse pe Internet. Pro Max nu va mai fi cel mai scump...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Google AI ar da milioane de răspunsuri greșite pe oră. Experții trag un semnal de alarmă
Google AI ar da milioane de răspunsuri greșite pe oră. Experții trag un semnal de alarmă
Cine este Hilal Tufek, actrița din serialul turcesc Cealaltă soție – Kuma
Cine este Hilal Tufek, actrița din serialul turcesc Cealaltă soție – Kuma Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fotograful Elenei Lasconi, dezvăluiri despre falsa întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta: „M-au dat afară din birou”
Fotograful Elenei Lasconi, dezvăluiri despre falsa întâlnire între Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta:... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui
Pește la cuptor cu legume și lămâie. Rețetă ușoară pentru dezlegare în Postul Paștelui HelloTaste.ro
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre Phenian sunt goale
Nu e aproape nimeni în avion. Rușii nu vor să viziteze Coreea de Nord, cursele subvenționate de la Moscova spre... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă
Unde s-au refugiat Codruța Filip și Valentin Sanfira după divorț? Unde a fost surprinsă BZI
Industria românească de apărare trece pe nepalezi: Mecanicii, sudorii și strungarii vor fi aduși din Asia și Africa, pentru fabricile de armament
Industria românească de apărare trece pe nepalezi: Mecanicii, sudorii și strungarii vor fi aduși din Asia și... Jurnalul
Documentarul CERNOBÎL: DINCOLO DE TĂCERE face lumină asupra celei mai devastatoare catastrofe nucleare din istoria omenirii
Documentarul CERNOBÎL: DINCOLO DE TĂCERE face lumină asupra celei mai devastatoare catastrofe nucleare din istoria... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați
Salariul e aproape 2.400 €, dar nimeni nu vrea această meserie. Angajatorii sunt disperați Observator
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome
Cauze ale durerilor în talpă. Ce poate determina aceste simptome MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia
Bebelușii născuți în aprilie. Lucruri uimitoare pe care le poți afla despre aceștia DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Colomba di Pasqua. Rețetă tradițională de cozonac italian
Colomba di Pasqua. Rețetă tradițională de cozonac italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x