Cei mai bogați monarhi din lume. Averile ascunse ale famililor regale la care miliardarii tech pot doar să viseze

Atunci când vine vorba de cei mai bogați monarhi din lume, multe familii regale au averi care le depășesc și pe cele ale miliardarilor tech.

Regii Charles și Maha Vajiralongkorn se numără printre cei mai bogați monarhi din lume | Getty Images

Multe familii regale au strâns averi enorme, dincolo de proprietățile vaste și bijuteriile pe care le-au moștenit.

În numeroase țări, familiile regale au o influență importantă asupra societății și economiei în continuare, scrie Parliamentary Society.

În ultimii ani, unele dintre aceste averi moștenite au crescut și mai mult, prin diferite investiții, de la petrol și imobiliare, până la branduri de lux.

Astfel, nu doar că își mențin titlul drept unii dintre cei mai bogați oameni din lume, ci urcă semnificativ în clasament.

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Cei mai bogați monarhi din lume

Atunci când vorbim despre cei mai bogați monarhi din lume, există o distincție între averea conducătorilor și cea a familiei regale. De exemplu, Casa Saud, care conduce Arabia Saudită, susține că familia regală are o avere colosală estimată la 1.4 trilioane de dolari, potrivit site-ului oficial.

În același timp, în 2026, Prințul Alwaleed bin Talal are o avere personală de „doar” 16.5 - 18.7 miliarde de dolari, prin portofoliul de investiții al Coroanei. Dar Prințul Prince Mohammed bin Salman are o putere economică mult mai mare, dat fiind faptul că el controlează Fondul Public de Investiții, estimat la 1.15 trilioane de dolari.

Iată care sunt cei mai bogați monarhi din lume, potrivit celor mai recente date:

Regele Maha Vajiralongkorn

În fruntea clasamentului se află Regele Maha Vajiralongkorn al Thailandei (Rama al X-lea). Acesta are o avere estimată la 52 de miliarde de dolari, scrie CEO World.

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Averea sa provine în mare parte din Biroul Proprietăților Coroanei, care controlează portofolii imobiliare uriașe, investiții și acțiuni în cele mai mari companii din Thailanda. Puterea sa financiară îl plasează înaintea unora dintre cei mai bogați suverani ai lumii și îi consolidează poziția de cel mai bogat membru al unei familii regale la nivel global.

Sultanul Bruneiului

Pe locul 2 se află Sultanul Hassanal Bolkiah al Bruneiului, care deține o avere de 30 de miliarde de dolari. Averea sa își are originea în vastele rezerve de petrol și gaze ale țării, care au susținut de-a lungul timpului atât prosperitatea Bruneiului, cât și averea personală a Sultanului.

Sultanul e renumit pentru stilul său de viață luxos, ce include palatul fantastic, colecția impresionantă de automobile și investițiile globale.

Regele Salman al Arabiei Saudite

Din punct de vedere al averilor personale declarate, Regele Salman al Arabiei Saudite se află pe locul 3 în top, cu o avere de 21 de miliarde de dolari. Din nou, această avere provine, în mare parte, din exploatarea zăcămintelor de petrol.

În Orientul Mijlociu se află mai multe averi impresionante ale membrilor familiilor regale. Printre aceștia se numără Prințul Al-Waleed bin Talal Al Saud, cu un portofoliu global care cuprinde imobiliare, servicii hoteliere și media. Prințul Moștenitor Mohammed bin Salman (MBS) are o avere evaluată la 5.3 miliarde de dolari. Aceste averi sunt strâns legate de puterea geopolitică și de agendele de transformare economică.

Cei mai bogați monarhi din Europa

Deși mulți se gândesc la familiile regale din Europa atunci când vorbim de averi fantastice, acestea sunt mai mici decât cele din alte țări.

Prințul Hans-Adam al II-lea de Liechtenstein controlează o avere de 8.4 miliarde de dolari, ce are la bază LGT Bank, una dintre cele mai mari bănci private de familie din Europa.

Monarhii europeni precum Regele Charles al III-lea al Regatului Unit (1.1 miliarde), Prințul Albert al II-lea de Monaco (1.3 miliarde) și Marele Duce de Luxemburg (4.6 miliarde) mențin averi considerabile legate de proprietăți, investiții și subvenții suverane.

Dar, de exemplu, averea familiei regale britanice e estimată la 28 de miliarde de dolari, cu numeroase proprietăți și obiecte de valoare, scrie Investopedia.

Aceste cifre ilustrează modul în care averea regală din Europa e mai diversificată, fiind adesea legată de instituții financiare, moșii și participații strategice.

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În același timp, averile membrilor familiilor regale se schimbă în contextul modern. Prințul William (180 milioane de dolari) și Catherine, Prințesă de Wales (18 milioane de dolari) dețin averi strâns legate de moșteniri, proprietăți și influență globală.

Prințul Harry și Meghan Markle au amândoi averi estimate la câte 60 de milioane de dolari fiecare. Acestea reflectă un nou model de avere regală, generat de proiecte media, publicații și divertisment.

Membri regali precum Prințesa Charlene de Monaco (150 milioane de dolari) și Prințesa Beatrice (4.8 milioane) reflectă diversitatea financiară în familiile celebre din Europa.