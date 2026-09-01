Cele 6 structuri misterioase care se ascund în adâncul Pământului. Experții n-au mai descoperit așa ceva până acum

Experții au dezvăluit cele 6 structuri misterioase care se ascund în adâncul Pământului, recent descoperite.

Experții au descoperit 6 structuri misterioase, nemaivăzute până acum, ascunse în adâncul Pământului.

Deși straturile profunde ale planetei noastre nu pot fi accesate cu tehnologia actuală, experții pot folosi undele seismice produse de cutremure puternice pentru a explora adâncurile ascunse ale Pământului, scrie Daily Mail.

Experți din China au descoperit structuri aflate la granița dintre mantaua vâscoasă și nucleul extern lichid.

Aceste structuri se află la o adâncime de aproximativ 2.900 de kilometri sub suprafața Pământului.

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Cele 6 structuri misterioase care se ascund în adâncul Pământului

Cele 6 structuri misterioase sunt aproape imposibil de observat, cu excepția modului în care influențează subtil traiectoria undelor seismice care trec prin zonă.

În studiul publicat în jurnalul JGR Solid Earth, experții sugerează că aceste structuri s-ar fi putut forma atunci când materiale din straturile exterioare ale Pământului au fost trase către centrul planetei.

Acestea ar putea include fragmente din scoarța continentală sau chiar rămășițe ale lui Theia. Aceasta e o protoplanetă de dimensiunea lui Marte despre care se crede că a format Luna în urma coliziunii cu Pământul în urmă cu 4.5 miliarde de ani.

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Sub presiunile uriașe și temperaturile extreme de la limita dintre straturi, aceste fragmente se transformă, se topesc parțial sau trec prin transformări minerale.

Cercetătorii sugerează că acest proces a dus la formarea a 6 „aglomerări termochimice” alcătuite din materiale foarte diferite de mantaua din jur.

În adâncuș planetei au loc procese violente și dinamice, în special la granițele dintre diferitele sale straturi. Una dintre cele mai spectaculoase granițe e cea dintre manta și nucleul extern, unde rocile solide și vâscoase interacționează cu fierul și nichelul aflate în stare lichidă.

Există o diferență uriașă de temperatură la această graniță, de aproximativ 1.000 de grade Celsius între un strat și celălalt.

Cum au rămas structurile ascunse până acum

Pentru a afla mai multe despre această regiune misterioasă a planetei, cercetătorii au analizat un tip special de unde seismice numite precursori PKP.

Precursori PKP sunt deviați de diferențele subtile dintre structurile ascunse, cunoscute drept heterogenități, de la graniță. Ca urmare, sunt extrem de importante pentru experți.

„Identificarea manuală a acestor precursori nu e eficientă, e subiectivă și insuficientă pentru seturile vaste de date seismice globale,” au scris cercetătorii în studiu.

Pentru a depăși această problemă, cercetătorii au antrenat un model de inteligență artificială pentru a identifica precursorii PKP în datele seismice.

După ce modelul a fost antrenat cu unde identificate de oameni, inteligența artificială a analizat peste 2 milioane de înregistrări provenite de la 5.000 de cutremure diferite.

Ceea ce le-a oferit cercetătorilor o perspectivă fără precedent asupra graniței dintre manta și nucleu. Astfel, au fost dezvăluite zone vaste în care se află structuri necunoscute până acum.

„Am descoperit, de asemenea, 6 zone care găzduiesc probabil heterogenități semnificative care nu au mai fost documentate până acum. Oferă ținte prioritare clare pentru explorarea viitoare a interiorului profund al Pământului,” continuă studiul.

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Studiile anterioare identificaseră structuri fragmentate, aparent aleatorii, în câteva regiuni ale lumii.

Însă această nouă hartă arată că acele fragmente erau, de fapt, conectate și formau centuri mult mai mari și continue.

În prezent, cercetătorii nu știu exact din ce sunt alcătuite aceste structuri sau cum s-au format, ci doar că sunt diferite de mantaua din jur.

Pe măsură ce modelele de inteligență artificială permit analize tot mai sofisticate ale datelor colectate în ultimele decenii, imaginea ar putea deveni mult mai clară.