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Cele mai misterioase locuri de pe Pământ. Oamenii nu au ajuns aici niciodată

Experții au dezvăluit cele mai misterioase locuri de pe Pământ, acolo unde oamenii nu au ajuns niciodată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Iulie 2026, 17:04 | Actualizat Marti, 14 Iulie 2026, 17:15
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Unele dintre cele mai misterioase zone de pe Pământ sunt periculoase | Shutterstock
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De-a lungul anilor, exploratorii au ajuns în numeroase puncte izolate de pe Pământ și au înfruntat medii extreme.

Dar chiar și așa, unele zone nu au fost vizitate niciodată de vreun om, cel puțin oficial, scrie Daily Mail.

Pe această listă sunt incluse numeroase zone izolate, unele dintre ele considerate sacre pentru diferite culturi.

Altele sunt considerate foarte periculoase, așa că oamenii au stat departe de ele, cel puțin până acum.

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Cele mai misterioase locuri de pe Pământ

Unele dintre aceste locuri, precum vârful Gangkhar Puensum, cel mai înalt munte necucerit din lume, au rămas neatinse din motive religioase sau spirituale.

Altele, precum adâncurile Dorsalei Gakkel din Oceanul Arctic, sunt pur și simplu prea periculoase pentru ca oamenii să ajungă acolo.

Între timp, în ultimele adevărate sălbăticii ale Pământului, Antarctica și Siberia, au rămas în mare parte neatinse, în ciuda deceniilor de explorare.

Iată unele dintre cele mai misterioase locuri de pe Pământ:

Țara Marie Byrd, Antarctica

Situată în Antarctica de Vest, Țara Marie Byrd e unul dintre puținele exemple autentice de terra nullius (pământului nimănui).

Zona înghețată de aproximativ 1.61 milioane de kilometri pătrați nu aparține din punct de vedere legal niciunui stat.

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Experții estimează că 99.6% din această regiune reprezintă sălbăticie complet virgină, neatinsă de oameni, comparativ cu doar 32% din întreaga Antarctica.

Din cauza dimensiunii sale uriașe și a condițiilor extreme, cea mai mare parte a regiunii nu a fost niciodată vizitată de oameni, în ciuda deceniilor de explorări. Totuși, zona e de o importanță științifică majoră.

Complexul Forestier Nordic, Myanmar

Cu o arie de peste 30.000 de kilometri pătrați, Complexul Forestier Nordic e una dintre ultimele mari regiuni sălbatice ale planetei.

Această junglă densă acoperă zona muntoasă din extremul nord al Myanmarului, între granițele cu India și China.

E una dintre cele mai mari întinderi de pădure intactă din Asia de Sud-Est și se estimează că adăpostește aproximativ 6.000 de specii, dintre care 1.500 nu se găsesc nicăieri altundeva în lume.

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Regiunea era deja extrem de izolată și locuită doar sporadic de comunități indigene, însă accesul a devenit și mai restricționat în anii 1960.

Pe fondul conflictelor politice din Myanmar, autoritățile au închis accesul cercetătorilor în această zonă pentru aproape 70 de ani. Din acest motiv, multe dintre cele mai adânci regiuni ale pădurii nu au fost încă explorate.

Gangkhar Puensum, Bhutan

Cu o altitudine de 7.550 de metri, Gangkhar Puensum e cel mai înalt munte necucerit din lume.

Vremea extremă, poziția izolată și lipsa unor hărți detaliate fac ascensiunea dificilă, însă acestea nu sunt adevăratul motiv pentru care vârful nu a fost escaladat.

Principalul motiv e unul religios. Localnicii cred că munții sunt sacri, deoarece pe vârfurile lor locuiesc zeități.

În anii 1980 au existat mai multe tentative de ascensiune, însă alpiniștii s-au întors întotdeauna din respect pentru tradițiile locale.

În 1994, guvernul a interzis escaladarea munților de peste 6.000 de metri, iar în 2003 a interzis complet alpinismul în țară.

Machapuchare, Nepal

Acest munte sacru, cunoscut și sub numele de „Muntele Coada de Pește” datorită vârfului său despicat, e unul dintre cele mai puțin vizitate locuri de pe Pământ.

Cele 2 vârfuri se ridică la 6.993 de metri deasupra zonei protejate Annapurna, în nordul Nepalului.

Potrivit legendelor populației Gurung, muntele e locuința zeului Shiva, una dintre principalele divinități ale hinduismului. Din acest motiv, muntele a rămas aproape complet neatins de-a lungul istoriei.

În 1957, o expediție britanică a primit permisiunea de a urca, însă s-a oprit la aproximativ 150 de metri sub vârf, respectând promisiunea făcută regelui Nepalului că nu va păși pe culme. De atunci nu au mai fost eliberate autorizații de escaladare.

Summa Ri, la granița dintre Pakistan și China

Nu toate vârfurile necucerite au rămas astfel din motive spirituale. Unele, precum Summa Ri și Summa Ri II, sunt pur și simplu prea periculoase și greu accesibile.

Aceste vârfuri ating 7.312, respectiv 7.302 metri și reprezintă cei mai înalți munți necuceriți din lume unde escaladarea e, teoretic, permisă.

Deși nu există o interdicție oficială, ajungerea pe vârf e aproape imposibilă. Zona este situată într-o regiune sensibilă din punct de vedere politic și nu există drumuri, trasee sau tabere de bază.

Relieful glaciar, crevasele adânci și versanții predispuși la avalanșe fac ca Summa Ri să rămână probabil necucerit încă mulți ani.

Nyainqentanglha Est, Tibet

Lanțul Nyainqentanglha Est demonstrează e extrem de izolat și se întinde pe aproximativ 600 de kilometri lungime și 200 de kilometri lățime.

E situat pe marginea sud-estică a Platoului Qinghai-Tibet și e supranumit uneori „Alpii Tibetului”.

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Spre deosebire de Alpii europeni, însă, majoritatea vârfurilor sale nu au fost niciodată escaladate. Din cele 164 de vârfuri care depășesc 6.000 de metri, 159 nu au fost urcate niciodată.

Dorsala Gakkel, Oceanul Arctic

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică a SUA estimează că doar 28.7% din fundul oceanelor a fost cartografiat și doar 0.001% a fost observat direct de oameni.

Printre cele mai inaccesibile regiuni se află Dorsala Gakkel. E un lanț vulcanic submarin lung de 1.800 de kilometri, care traversează Bazinul Eurasiatic din Oceanul Arctic.

Se află la adâncimi cuprinse între 4.600 și 5.100 de metri și marchează limita dintre plăcile tectonice nord-americană și eurasiatică.

Spre deosebire de Groapa Marianelor, Dorsala Gakkel e acoperită aproape permanent de un strat gros de gheață marină.

Cenotele din Yucatan, Mexic

„Nu au mai rămas multe locuri pe această planetă care să fie cu adevărat necunoscute. Peșterile sunt printre puținele excepții,” a declarat geologul și exploratorul de peșteri Chris Lloyd, membru al Association for Mexican Cave Studies.

Unul dintre cele mai promițătoare locuri pentru noi descoperiri e reprezentat de cenotele din peninsula Yucatán. Aceste doline naturale din calcar și sistemele lor de peșteri au fost inundate în urmă cu aproximativ 10.000 de ani.

În Yucatan există aproximativ 7.000 de cenote, însă doar 142 sunt deschise vizitatorilor, ceea ce înseamnă că aproape 98% rămân neexplorate.

Cenotele din Yucatan, Mexic, pentru a ilustra Cele mai misterioase locuri de pe Pământ
Complexul Forestier Nordic Myanmar
Țara Marie Byrd
Machapuchare, Nepal
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Unele ar fi putut fi locuite de oameni preistorici înainte de inundare, însă multe galerii ascunse nu au fost vizitate niciodată.

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