Cercetările premiate cu Ig Nobel în 2025. Care au fost cele mai bizare studii științifice din acest an

Au fost dezvăluite cercetările premiate cu Ig Nobel în 2025, premii care sunt acordate celor mai bizare studii științifice din acest an.

Unele cercetări ciudate sunt premiate cu Ig Nobel | Shutterstock

Cercetările premiate cu Ig Nobel în 2025 includ unele dintre cele mai ciudate cercetări din lume realizate în acest an.

Printre cercetări se numără vopsirea unor dungi de zebră pe vaci și ce ingrediente de pizza preferă o șopârlă, scrie CNN.

Unele dintre aceste studii au fost premiate în cadrul evenimentului Ig Nobel, ce a avut loc în Boston săptămâna aceasta.

Evenimentul e organizat de revista Annals of Improbable Research, pentru cea de-a 35-a oară.

Articolul continuă după reclamă

Cercetările premiate cu Ig Nobel în 2025

Cercetările din 2025 au fost premiate cu Ig Nobel la cea de-a 35-a ediție a evenimentului. Ceremonia se desfășoară la Universitatea Boston și transmisă și online.

Evenimentul celebrează „realizări care mai întâi te fac să râzi și apoi te fac să gândești”.

La Premiile Ig Nobel, publicul prezent onorează câștigătorii într-un mod neobișnuit. Construiesc și aruncă avioane de hârtie. Tema de anul acesta a fost „digestia”, cu invitați precum dr. Trisha Pasricha, care a studiat legătura dintre folosirea smartphone-ului pe toaletă și dezvoltarea hemoroizilor. Premiile au fost înmânate de laureați reali ai Premiului Nobel.

Studiul care a analizat efectul dungilor de zebre pe vaci împotriva muștelor a fost premiat, alături de analiza care a scos la iveală ingredientele preferate de pizza ale șopârlelor.

Citește și: Pasărea dodo ar putea fi „înviată” până în 2030. Cum ar reveni înapoi pe Pământ specia dispărută

Dincolo de aceste 2 cercetări, printre câștigători se numără William B. Bean, premiat postum la categoria literatură pentru că a înregistrat și analizat creșterea unei unghii timp de 35 de ani, și Julie Mennella și Gary Beauchamp, care au primit premiul pentru pediatrie pentru studiul lor asupra experienței unui copil alăptat de o mamă care mănâncă usturoi.

Marcin Zajenkowski și Gilles Gignac au primit premiul pentru psihologie pentru cercetarea lor privind ce se întâmplă când îi spui unui narcisist (sau oricui altcuiva) că este inteligent.

Premiul pentru chimie a revenit lui Rotem Naftalovich, Daniel Naftalovich și Frank Greenway. Aceștia au analizat ingestia de teflon pentru a afla dacă poate fi folosit la creșterea volumului alimentelor și a senzației de sațietate fără adăugarea de calorii suplimentare și studiul lor se numără printre cercetările premiate cu Ig Nobel în 2025.

Ce studii au câștigat Premiile Ig Nobel 2025

Alți câștigători includ Fritz Renner, Inge Kersbergen, Matt Field și Jessica Werthmann, care au testat teoria comună conform căreia consumul de alcool poate îmbunătăți abilitatea oamenilor de a comunica într-o limbă străină.

Citește și: Animalul care a trecut de un test cognitiv creat pentru copii. Ce viețuitoare impresionează cu abilitățile ei

Vikash Kumar și Sarthak Mittal au analizat modul în care „mirosul urât al pantofilor afectează experiența plăcută a utilizării unui suport de pantofi”.

Un alt premiu, pentru aviație, a mers la Francisco Sánchez, Mariana Melcón, Carmi Korine și Berry Pinshow pentru studiul efectelor consumului de alcool asupra capacității liliecilor de a zbura și ecoloca. Tema gastronomică a continuat cu premiul pentru fizică, acordat unei echipe care a studiat fizica sosului de paste. În special cum poate fi evitat efectul neplăcut de aglomerare.