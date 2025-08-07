Antena Căutare
România a reușit să se remarce internațional cu un produs surprinzător: oul. Iată de ce piețele internaționale caută priduse românești.

Publicat: Joi, 07 August 2025, 15:25 | Actualizat Joi, 07 August 2025, 17:34
Cu ce produs România a dat lovitura în străinătate. Ce vor piețele internaționale să cumpere de la noi | Shutterstock

Departe de a fi un simplu aliment de bază, oul românesc a devenit în 2025 un adevărat „best-seller” pe piețele europene, iar cifrele vorbesc de la sine: în primele patru luni ale anului, exporturile de ouă au crescut cu peste 40% față de aceeași perioadă din 2024.

Pe fondul unei crize globale în industria ouălor, cu scăderi semnificative ale producției în multe țări și o cerere în continuă creștere, România a reușit să transforme o situație critică într-o oportunitate. Producătorii autohtoni s-au mișcat rapid, și-au extins capacitățile de producție și au trimis peste graniță milioane de ouă, în special către piețele din vestul Europei.

Cele mai mari cantități de ouă românești ajung în Germania, Belgia, Franța și Polonia, țări care, deși au propriile capacități de producție, nu reușesc să acopere cererea internă. Oul românesc este competitiv nu doar prin calitate, ci și prin prețul atractiv, iar marile lanțuri de distribuție din Europa de Vest îl preferă tot mai des, potrivit observatornews.ro.

O singură companie românească a exportat în primele luni ale anului peste 10 milioane de ouă, ceea ce reprezintă aproximativ 30% din producția sa totală. Planurile pentru finalul anului sunt ambițioase: se dorește ca până la 50% din producție să fie direcționată către export, în special datorită prețului mai bun obținut pe piețele externe.

Spre deosebire de alte produse alimentare, unde România are un deficit comercial, ouăle sunt printre puținele categorii la care țara noastră reușește să exporte mai mult decât importă. Asta înseamnă nu doar un aport financiar important pentru fermieri, ci și o șansă de a consolida poziția României pe piața agroalimentară europeană.

În timp ce ouăle destinate pieței interne rămân mai ieftine, cele pentru export se vând la prețuri mai bune, fapt care determină mulți producători să își orienteze activitatea către cererea din afară.

Succesul oului românesc în străinătate este dovada clară că, atunci când există viziune, reacție rapidă și capacitate de adaptare, România poate deveni un jucător important pe piețele internaționale. De această dată, nu cu tehnologie de vârf sau produse de lux, ci cu un aliment simplu, dar esențial: oul.

