Bebeluș-surpriză în showbiz!Actorul iubit de o lume întreagă și soția sa cu 16 ani mai tânără au devenit părinți pentru prima dată

Familia Marvel s-a mărit. Un celebru actor a devenit tată pentru prima dată la 44 de ani.

Au ținut relația secretă, s-au căsătorit în secret, iar acum au devenit părinți tot în secret.

Citește și: Cu ce bărbați celebri s-a iubit Alina Pușcău de la Asia Express 2025. Patru nume mari de la Hollywood: „Mă visam la altar”

Captain America a devenit tată pentru prima oară

Este știrea momentului la nivel internațional. Actorul Chris Evans și soția sa, Alba Baptista, au devenit părinți pentru prima oară. Conform unei surse, primele zvonuri legate de sarcină ar fi survenit de Ziua Tatălui, când socrul său i-ar fi scris lui Chris: „Vine și rândul tău!”

Articolul continuă după reclamă

Chris Evans, în vârstă pe 44 de ani, și Alba Baptista, în vârstă de 28 de ani, s-au căsătorit pe 9 septembrie 2023, într-o ceremonie privată la Cape Cod. Își oficializaseră relația cu doar nouă luni înainte de nuntă, când au postat primele fotografii împreună pe rețelele de socializare.

Citește și: Tom Cruise, din nou burlac! Actorul s-a despărțit de iubita lui cu 24 ani mai tânără

Aceștia au dorit să țină relația privată, iar zvonurile noului cuplu au apărut în noiembrie 2022, când surse apropiate cuplului au declarat că cei doi sunt împreună de mai bine de un an. Actorul din Marvel a declarat că a fost „dragoste la prima vedere”.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acum familia lor s-a mărit. Conform sursei menționate anterior, cei doi au o fetiță, căreia i-au pus numele Alma Grace Baptista Evans. Fetița ar fi venit pe lume vineri, la 13:27, în Massachusetts.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În luna mai 2025, actorul și-a pus proprietatea din Hollywood Hills la vânzare pentru 7 milioane de dolari, dorind să se multe mai aproape de familie.

Citește și: Din ce cauză a murit Diane Keaton. Starea de sănătate a regretatei actrițe se agravase în ultimele luni. Ce i-a adus sfârșitul

Chris Evans a fost desemnat Cel mai sexy bărbat în viață în 2022 de revista People. Într-un interviu din trecut, acesta a vorbit despre dorința de a se așeza la casa lui, de a se căsători și a avea copii: „Cu siguranță este ceva ce îmi doresc, să am o soție, copii, să construim o familie.”

„Când citești despre cei mai buni artiști, fie că sunt actori, pictori, scriitori, cei mai mulți dintre ei recunosc că sunt cei mai mândri de relațiile pe care le-au construit, familiile create, dragostea pe care au găsit-o, pe care au împărtășit-o, nu de lucrurile pe care le-au realizat”, a mai spus el.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Mădălina Ghenea, un nou pictorial incendiar: „Fă-mă, Doamne, furtun!” Imaginile care au pus pe jar internetul

Chris Evans și Alba Baptista s-au cunoscut în Europa, iar actorul de la Hollywood a știut de prima oară că este femeia potrivită pentru el.

„Era pregătit să se așeze la casa lui și să formeze o familie, doar că aștepta fata potrivită pentru el”, a spus o sursă apropiată actorului.

Citește și: Lovitură la Hollywood! Un român va juca în locul lui... „Captain America”

Întrebat în cadrul unui interviu la premiera Red One, în noiembrie 2024, dacă își dorește să devină un tată supererou, acesta a răspuns: „Da, sper să fie așa! Titulatura de părinte este una entuziasmantă!”

Dorința i s-a împlinit în această toamnă, soția sa, actrița Alba Baptista, aducând pe lume o fetiță.