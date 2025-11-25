Antena Căutare
Piața globală a avocado-ului trece printr-o perioadă de expansiune fără precedent.

Publicat: Marti, 25 Noiembrie 2025, 12:57
Cum se folosește avocado în industria alimentară și în afara ei. Descoperă ce alte roluri poate avea acest fruct | Shutterstock

Cu venituri estimate la 16,5 miliarde de dolari în 2024 și o proiecție de 34,1 miliarde de dolari până în 2033, industria crește cu un ritm anual mediu de 8,5%. În spatele acestor cifre se află un fruct devenit fenomen mondial, nu doar un ingredient apreciat în bucătărie, ci și o resursă tot mai căutată în sănătate, cosmetică și agricultura modernă.

Originar din America Centrală și de Sud, avocado-ul a cucerit piețele internaționale datorită texturii sale cremoase, gustului delicat și valorii nutritive ridicate. Pe fondul unei orientări tot mai accentuate către un stil de viață sănătos, consumatorii îl integrează în meniuri zilnice, iar producătorii îl transformă într-un ingredient versatil pentru industrii diverse.

Drumul avocado-ului începe în plantațiile din zone subtropicale și tropicale, unde fermierii aleg soiuri adecvate și asigură condiții optime de irigație și protecție împotriva dăunătorilor. Un pom are nevoie de aproximativ 3–4 ani pentru a produce fructe. Recoltarea se face manual, pentru a evita deteriorarea.

După culegere, fructele sunt sortate, curățate și ambalate. O parte sunt vândute ca produs proaspăt, iar altele sunt procesate pentru a deveni guacamole, ulei de avocado sau ingrediente pentru suplimente. Lanțul logistic include transportul în condiții optime, pentru a garanta prospețimea pe piețe din întreaga lume.

Industria alimentară: cel mai mare consumator

Restaurantele și brandurile din domeniul alimentar sunt printre cei mai mari utilizatori de avocado. A devenit deja ingredient-cheie în salate, sushi, sandvișuri, smoothie-uri, burgeri sau deserturi raw. Popularitatea dietelor pe bază de plante a amplificat cererea pentru tartinabile și sosuri pe bază de avocado, în special în lanțurile fast-casual, unde avocado toast rămâne vedetă incontestabilă.

Sănătate și wellness: un superaliment în plină ascensiune

Conținutul ridicat de grăsimi sănătoase, antioxidanți și vitamine transformă avocado-ul într-un ingredient preferat pentru suplimente alimentare și produse naturiste. De la capsule cu extract de avocado până la uleiuri presate la rece, acest fruct devine resursă pentru produse destinate inimii, pielii și părului.

Cosmetică și îngrijire personală: fructul care hrănește pielea

În industria frumuseții, uleiul de avocado este considerat aur verde. Proprietățile sale hidratante și antiinflamatoare îl fac ideal pentru măști faciale, creme nutritive și seruri. Brandurile îl integrează în formule destinate regenerării pielii și creșterii elasticității.

Agricultură și export: un motor economic global

Producătorii mari și cooperativele locale au construit rețele solide de export, iar țări precum Mexic, Peru și Columbia și-au consolidat statutul de furnizori globali. Controlul calității, monitorizarea lanțului logistic și investițiile în practici sustenabile sunt esențiale pentru menținerea competitivității.

Ce trebuie să știe cumpărătorii

Pentru comercianți și distribuitori, verificarea calității, tipul de varietate (Hass fiind cel mai popular) și stabilitatea prețului sunt criterii esențiale. Cererea crescută a determinat și interes sporit pentru certificări organice, practici fair-trade și ambalaje eco-friendly.

Până în 2025, sustenabilitatea va deveni element central al industriei avocadoului. Presiunea climatică, consumul ridicat de apă și extinderea rapidă a plantațiilor determină companiile să investească în tehnologii eficiente, monitorizare digitală și soluții agricole moderne. Cererea în creștere din Asia și Europa păstrează tendința ascendentă, iar noi produse, snackuri pe bază de avocado, unturi vegetale, creme pentru îngrijire, prefigurează o diversificare semnificativă a pieței.

Avocado-ul nu mai este doar un ingredient la modă, ci un produs strategic pentru multiple industrii.

Oamenii consumă în cantități mari acest fruct pe întreg globul. Însă multă lume nu știe ce este avocado - un fruct sau o legumă. Puteți răspunde la o întrebare cu privire la acest aspect pe fructeșilegume.a1.ro.

