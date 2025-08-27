Antena Căutare
Cum toci corect ceapa, potrivit matematicienilor. Cei mai mulți oameni o taie greșit

Matematicienii au dezvăluit cum toci corect ceapa, unul dintre cele mai răspândite alimente la nivel mondial.

Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 15:17
Matematicienii au dezvăluit cum trebuie să toci corect ceapa | Shutterstock

Experții au dezvăluit cum trebuie să toci corect ceapa și faptul că cei mai mulți oameni o fac greșit, în ciuda faptului că e o legumă atât de consumată, la nivel mondial.

Ceapa reprezintă un ingredient de bază în numeroase bucătării din lume, inclusiv cea din România, scrie Daily Mail.

Deși e atât de folosită, puțini știu cum trebuie să fie tocată corect.

Mai mult, se pare că tăieturile trebuie să urmeze o regulă numită „constanta de ceapă”.

Cum toci corect ceapa, potrivit matematicienilor

Matematicienii au dezvăluit cum toci corect ceapa, potrivit unui principiu simplu. Tehnica ar fi fost dovedită matematic și va duce la bucăți de ceapă tăiate mai uniform, pentru o gătire optimă, susțin experții.

Tăierea obișnuită a unei cepe presupune să o împarți în două, apoi să faci o serie de tăieturi verticale de-a lungul fiecărei jumătăți.

Citește și: Mâncarea care ar putea elimina „mirosul de oameni bătrâni”, potrivit experților. Ce recomandă vârstnicilor

Însă această metodă comună duce la riscul de a obține bucăți care nu sunt egale. Ca urmare, se vor găti la viteze diferite.

Mai mult, dacă faci și câteva tăieturi orizontale înainte să le faci pe cele verticale, bucățile rezultate vor fi și mai neuniforme.

Dar există o metodă simplă prin care te poți asigura că vei tăia ceapa în bucăți mai egale. Dacă tai o ceapă, straturile separate de cojile subțiri și faptul că sunt curbate îngreunează tăierea cepei.

Astfel, dacă faci tăieturi strict verticale, bucățile din mijloc vor fi destul de uniforme. Dar cele de la margini vor fi mult mai mari. Dar, acum, matematicienii au dezvăluit cum să toci corect ceapa, ca să eviți aceste probleme.

Cum poți tăia ceapa în bucăți egale

Se pare că există un unghi foarte precis la care trebuie să-ți orientezi cuțitul pentru ca bucățile de ceapă să fie cât mai consistente posibil.

Dr. Dylan Poulsen, profesor asociat de matematică la Washington College, a calculat într-o postare pe blog că tăieturile trebuie orientate către un punct imaginar aflat sub centrul ingredientului.

„Folosind calculul diferențial, am descoperit că, pentru a minimiza variația suprafeței bucăților de ceapă, un bucătar ar trebui să țintească spre un punct situat sub centrul cepei, la 0.55730669298566447885,” a declarat dr. Poulsen.

Acest punct imaginar s-ar afla aproximativ la jumătatea cepei, atât ca lățime, cât și înălțime în interior. Dacă îți orientezi cuțitul spre acel punct, în loc să țintești centrul cepei, bucățile vor fi mai uniforme.

Dr. Poulsen precizează că acest număr ideal se bazează pe „un caz nerealist cu straturi infinite și tăieturi infinite”.

Citește și: Putem sau nu să băgăm mâncarea caldă la frigider. Ce spun experții

În realitate, o ceapă are de obicei între 7 și 13 straturi. În medie, nu se vor realiza mai mult de 10 tăieturi.

Potrivit calculelor lui Andrew Aquino pentru The Pudding, unghiul perfect pentru 10 tăieturi într-o ceapă cu 10 straturi este obținut dacă ții cuțitul orientat spre un punct aflat la 96% din raza cepei sub suprafața de tăiere.

Imaginează-ți că ceapa ar fi întreagă și încearcă să faci tăieturile astfel încât să se întâlnească în același punct pe partea opusă. Adică trebuie să ții cuțitul aproape vertical, dar înclinat ușor spre tocător, pe măsură ce tai dintr-o margine în alta.

Unghiul exact variază în funcție de numărul de straturi și de tăieturi, iar matematica devine foarte complexă. Însă adâncimea ideală spre care trebuie să țintești este întotdeauna mai mare de 48% din raza cepei sub tocător.

