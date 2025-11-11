De ce au orașele europene ierni mai blânde decât cele americane, chiar dacă se află la aceeași latitudine

Te-ai întrebat de ce au orașele europene ierni mai blânde decât cele americane, deși se află la aceeași latitudine? Există o explicație simplă, pe care puțini o știu.

În medie, iernile din Europa au tempperaturi mai ridicate decât cele din SUA | Shutterstock

În medie, orașele europene au ierni mai blânde decât cele americane, chiar dacă se află la aceeași latitudine.

Cu cât te îndepărtezi de Ecuator, cu atât temperaturile devin mai mici. Ca urmare, Polul Nord și Polul Sud sunt unele dintre cele mai reci locuri de pe Pământ, scrie Live Science.

Unele dintre locurile cu cele mai mari temperaturi se află aproape de Ecuator. Din acest motiv, în această zonă se află și cele mai multe deșerturi.

Dar aceeași regulă nu se aplică mai multor zone din Europa.

De ce au orașele europene ierni mai blânde decât cele americane

Orașele europene au, în medie, ierni mai blânde decât cele americane. De exemplu, temperatura medie maximă în ianuarie în Londra e de 8.3 grade Celsius. În Calgary, Alberta, aflat la 7.100 de kilometri vest de Londra, temperatura medie maximă din ianuarie e în jur de 0–1 grade Celsius.

Ambele orașe sunt aproape la aceeași latitudine. Londra se află la 51.5 grade. Calgary la 51 de grade. Ceea ce înseamnă că sunt la o distanță aproximativ egală de Ecuator.

New York și Madrid se află aproximativ la aceeași latitudine. Dar temperatura medie maximă în Madrid în ianuarie este în jur de 10 grade Celsius, comparativ cu 4.4 grade în New York.

Temperatura medie din ianuarie în cele 48 de state continentale ale SUA în 2024 a fost de aproximativ 0 grade. În mai multe țări din Europa de Vest temperaturile au fost mai ridicate. Germania a avut o medie de 1.5 grade Celsius, Marea Britanie aproape 3.8, iar Spania 8.4 grade în ianuarie 2024.

Un motiv esențial e un sistem de curenți oceanici din Atlantic. Aceștia aduc căldură din tropice către Europa, potrivit lui Ben Moat, expert din cadrul National Oceanography Centre din Marea Britanie.

„Dacă îți imaginezi o sobă de lemne în casă, aceasta atrage aer rece spre căldură. Aerul se ridică și circulă,” a declarat Moat. „Asta se întâmplă și în majoritatea oceanelor lumii.”

Curenții din oceanul Atlantic influențează temperaturile din Europa

Acest sistem se numește Circulația Meridională de Răsturnare din Atlantic (AMOC). E o rețea de curenți oceanici care traversează Oceanul Atlantic.

AMOC funcționează ca o bandă uriașă, care transpportă 17 milioane de metri cubi de apă pe secundă și 1.2 petawați de căldură. Adică aproximativ cât ar produce un milion de centrale electrice care funcționează simultan, estimează Moat.

Cantitatea masivă de apă caldă care ajunge în emisfera nordică încălzește și atmosfera. Vânturile dominante, numite vestice, sufla apoi dinspre vest spre est și transportă aerul cald al oceanului în interiorul continentului, asemenea unui „aeroterm ventilat”, a explicat David Thornalley, expert din cadrul University College London.

Acest vânt e mai puternic iarna. Ceea ce contribuie la „clima de iarnă plăcută din sud-vestul Angliei”, a spus expertul. Cel puțin comparativ cu zonele aflate la latitudini similare în America de Nord, precum Calgary sau Winnipeg.