De ce îți cade mai mult păr toamna. Experții au dezvăluit ce cauzează fenomenul anual

Experții au dezvăluit de ce îți cade mai mult păr toamna și metode prin care poți gestiona acest fenomen, care apare în fiecare an.

Te-ai întrebat de ce îți cade mai mult păr toamna? Deși multe persoane observă acest fenomen în fiecare an, puțini știu ce îl cauzează.

Pentru unele persoane, pierderea părului în sezonul mai rece poate fi mai subtilă, dar pentru alții poate fi extremă, scrie Daily Mail.

Potrivit experților, în cele mai multe situații, acesta e un fenomen complet natural.

E și un răspuns natural la schimbarea temperaturilor.

De ce îți cade mai mult păr toamna

„În medie, avem aproximativ 100.000 de fire de păr pe cap. În jur de 10% dintre acestea se află, la un moment dat, în faza de cădere,” a explicat dr. Paul Farrant, dermatolog, care a explicat de ce îți cade mai mult păr toamna.

„Însă schimbările de mediu, cum ar fi variațiile de temperatură, pot influența ciclurile de creștere. Ceea ce poate duce la o cădere mai vizibilă în lunile reci,” a continuat Farrant. „Acest fenomen e cunoscut sub numele de cădere sezonieră a părului.”

Părul crește în patru 4 distincte. Ultima e cea în care firele vechi cad pentru a face loc celor noi. Primele 3 faze presupun perioadele de creștere și maturizare a firului de păr și activitatea foliculilor care îl produc.

„Fiecare folicul are propriul său calendar. Ceea ce înseamnă că, încă de la vârsta de 1 an, fiecare folicul își urmează propriul ritm,” a continuat expertul. „Când se apropie de sfârșitul ciclului, foliculul se micșorează și intră într-o fază de repaus. Aceasta e numită telogen.”

„Părul e apoi eliminat de pe scalp, deoarece foliculul se alungește în piele și împinge firul vechi pentru a face loc celui nou,” a continuat dr. Farrant. „În cazul căderii sezoniere, însă, există o ușoară sincronizare, astfel încât o proporție mai mare de fire de păr încetează să crească în același timp.”

Ce cauzează căderea sezonieră a părului

Există mai multe teorii privind motivul real pentru care are loc acest fenomen. Potrivit dr. Farrant, pierderea sezonieră a părului e mai degrabă legată de ceva ce se întâmplă în timpul verii, respectiv expunerea crescută la vitamina D. În urma acestei expuneri, mai multe fire intră simultan în faza exogenă, odată ce temperatura scade.

„Vestea bună e că această cădere sezonieră e de obicei de scurtă durată. Ține aproximativ 3 luni și nu pierzi niciodată cantități mari de păr,” a adăugat el.

De obicei, fenomenul nu este un motiv de îngrijorare. 90% dintre firele noastre rămân în faza de creștere. Totuși, dr. Farrant avertizează că uneori poate fi un semn al unei probleme mai grave, precum chelia ereditară, psoriazisul sau afecțiunile tiroidiene.

„Căderea sezonieră e, de regulă, destul de ușoară. Dacă îți cad smocuri întregi de păr sau observi zone chele, acesta poate fi un motiv de îngrijorare,” a declarat expertul. „De asemenea, dacă partea superioară a capului începe să pară foarte rară, iar în familie există antecedente de chelie, e posibil să fie vorba de alopecie androgenetică.”