De ce sunt ochii verzi atât de rari. Experții au dezvăluit adevărul

Experții au dezvăluit de ce sunt ochii verzi atât de rari și mecanismul care stă la baza determinării culorii ochilor.

Publicat: Duminica, 14 Septembrie 2025, 09:00
Ochii verzi sunt printre cei mai rari din lume | Shutterstock

Te-ai întrebat vreodată de ce sunt ochii verzi atât de rari? Explicația e una simplă și mecanismul stă la baza determinării tuturor culorii ochilor.

Ochii sunt, de multe ori, primul lucru pe care îl observăm la o persoană nouă. Aceștia vin în diferite nuanțe, în funcție de gene, scrie Science Alert.

Ochii căprui sunt cei mai comuni, mai ales în Africa și Asia.

Albastrul e văzut cel mai des în nordul și estul Europei.

De ce sunt ochii verzi atât de rari

Te-ai întrebat vreodată de ce sunt ochii verzi atât de rari? Verdele este cea mai rară culoare a ochilor, întâlnită la doar aproximativ 2% din populația globală.

Ochii căprui-verzui adaugă și mai multă diversitate atunci când vorbim de paleta de culori. Aceștia par adesea că se schimbă între verde și maro, în funcție de lumină.

Această diferență provine din iris, inelul de țesut colorat care înconjoară pupila. Aici, un pigment numit melanină are rolul principal atunci când vine vorba de culoarea ochilor.

Ochii căprui conțin o concentrație mare de melanină, care absoarbe lumina și creează aspectul lor mai închis. Ochii albaștri conțin foarte puțină melanină. Culoarea lor nu provine deloc din pigment, ci din împrăștierea luminii în interiorul irisului. Acesta e un efect fizic cunoscut sub numele de efectul Tyndall. E asemănător cu fenomenul care face ca cerul să pară albastru.

În cazul ochilor albaștri, lungimile de undă mai scurte ale luminii (precum albastrul) sunt împrăștiate mai eficient decât cele mai lungi, cum ar fi roșul sau galbenul.

Din cauza concentrației reduse de melanină, mai puțină lumină este absorbită. Ceea ce permite luminii albastre împrăștiate să domine culoarea pe care o percepem. Această nuanță de albastru provine nu din pigment, ci din modul în care lumina interacționează cu structura ochiului.

Ochii verzi apar atunci când există un echilibru specific. Adică o cantitate moderată de melanină combinată cu efectul de împrăștiere a luminii. Din acest motiv, ochii verzi sunt cei mai rari dintre culorile principale.

Ochii căprui-verzui sunt și mai complicați. Distribuția neuniformă a melaninei în iris creează un mozaic de culori care se pot schimba în funcție de lumina ambientală.

Culoarea ochilor e determinată de gene

Mult timp, oamenii de știință au crezut într-un model simplu de tipul „maro bate albastru”, controlat de o singură genă. Cercetările arată acum că realitatea este mult mai complexă.

Mai multe gene contribuie la determinarea culorii ochilor. Acest lucru explică de ce copiii din aceeași familie pot avea culori ale ochilor foarte diferite. Și de ce 2 părinți cu ochi albaștri pot avea uneori un copil cu ochi verzi sau chiar căprui deschis.

Culoarea ochilor se schimbă și în timp. Mulți bebeluși de origine europeană se nasc cu ochi albaștri sau gri deoarece nivelul lor de melanină este încă scăzut. Pe măsură ce pigmentul se acumulează treptat în primii ani de viață, acei ochi albaștri pot deveni verzi sau căprui.

La maturitate, culoarea ochilor tinde să fie mai stabilă. Deși mici variații în aspect sunt frecvente, în funcție de lumină, haine sau dimensiunea pupilei. De exemplu, ochii albastru-gri pot părea foarte albaștri, foarte gri sau chiar ușor verzi, în funcție de lumina ambientală.

Schimbările mai permanente sunt rare. Dar pot să apară pe măsură ce oamenii îmbătrânesc sau ca răspuns la anumite afecțiuni medicale care afectează melanina din iris.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

