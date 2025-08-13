De unde ar proveni mumiile „extraterestre” din Peru, de fapt. Analiză genetică a scos adevărul la iveală

Antena Căutare
Experții ar fi descoperit de unde ar proveni mumiile „extraterestre” din Peru, cu ajutorul unei analize genetice.

Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 16:40 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 16:46
Mumii descoperite în Peru au dus la numeroase teorii ale conspirației | Shutterstock

Mumiile „extraterestre” din Peru a dus la numeroase teorii ale conspirației de la descoperirea lor din 2015. Atunci au fost găsite într-o peșteră și au devenit rapid cunoscute la nivel mondial.

Mumiile neobișnuite aveau 3 degete la mâini și picioare și au dus la diferite speculații legate de proveniența lor, scrie Daily Mail.

Unii au susținut că sunt rămășițe extraterestre. Alții că reprezintă o specie umană necunoscută.

Cei mai mulți experți reputabili au susținut de la început că e doar o farsă complexă.

Aproximativ 20 dintre mumiile „extraterestre” din Peru au fost analizate științific. Potrivit experților, mumiile păstrează țesuturi, mușchi și organe conservate. Mai mult, una dintre mumii era însărcinată în momentul decesului.

Jesse Michels, gazda podcastului American Alchemy, a vizitat recent locul și și-a împărtășit concluziile pentru Daily Mail, respingând ideea că ar fi „extratereștri”.

„Nu am găsit nicio dovadă că nu ar fi de pe Pământ”, a declarat Jesse Michels, gazda podcast-ului American Alchemy. Michels a sugerat că mumiile ar putea reprezenta o specie subterană necunoscută anterior.

Michels a menționat, de asemenea, că un expert în bioinformatică a analizat ADN-ul disponibil public și a identificat o mutație genetică legată de o afecțiune congenitală ce provoacă deformări ale degetelor la oameni.

Alaina Hardie, specialistă în biologie, a analizat mumiile, tocmai pentru a identifica o posibilă mutație genetică umană.

„Am găsit o listă cu 50 de gene implicate în acest mecanism”, a spus Hardie. „Există o mutație într-una dintre aceste gene, numită Gli3, asociată cu polidactilia.”

Polidactilia se referă la prezența unor degete suplimentare. A mai fost identificată anterior în rămășițe arheologice din Peru. Ceea ce sugerează că exista în civilizațiile antice.

Analiza genetică a arătat că probele de ADN provenite de la mumiile studiate se potriveau în mare parte cu profilul genetic uman. Echipa științifică a folosit tehnici avansate de extracție a ADN-ului antic pentru a izola cu grijă materialul genetic din țesuturile osoase și musculare ale mumiilor.

Cercetătorii au folosit apoi secvențierea genomului și instrumente bioinformatice pentru a reconstrui profilurile genetice și pentru a a identifica mutațiile din mumiile „extraterestre” din Peru.

Mumiile prezintă urme de mutații genetice

Din cauza degradării și fragmentării tipice probelor antice, echipa a verificat rezultatele cu organisme terestre cunoscute.

Probele analizate au inclus țesut osos și muscular de la o mumie cunoscută sub numele de „Victoria”, un exemplar umanoid fără cap. Aceste rezultate au confirmat originea umană a ADN-ului.

Jose Zace, șeful diviziei medicale a Marinei Mexicane și membru al echipei care studiază mumiile, a constatat că mumiile conțin 70% ADN cunoscut, restul fiind complet diferit.

Dr. David Ruiz Vela, expert principal în investigarea rămășițelor, a sugerat că mumiile ar putea fi hibride.

El a propus că „Maria”, unul dintre exemplare, prezintă trăsături mixte rezultate din migrații naturale și evenimente de încrucișare între diferite specii de primate sau umane din Asia și Africa, pe o perioadă cuprinsă între 250.000 și 2.500 de ani în urmă.

