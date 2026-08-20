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Epavă faimoasă descoperită după 400 de ani, cu o comoară impresionantă la bord. Ce avere a rămas ascunsă până acum

O epavă faimoasă a fost descoperită la 400 de ani după ce s-a scufundat cu o comoară impresionantă la bord.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 16:08 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 16:13
Nava avea o încărcătură atât de mare, încât e posibil să fi contribuit la scufundarea ei | Shutterstock
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O navă regală care transporta comori scufundate în valoare de milioane de lire sterline a fost găsită într-un râu din Scoția, la 400 de ani după ce s-a scufundat.

Blessing of Burntisland s-a răsturnat în timpul unei furtuni, în timp ce traversa estuarul Firth of Forth din Fife spre Leith, scrie Daily Mail.

Nava fusese trimisă pe apă în cadrul turneului regelui Carol I cu ocazia încoronării sale, în iulie 1633.

La bord se afla o încărcătură de aur și argint în valoare de aproximativ 100.000 de lire sterline la acea vreme. Dar valoarea actuală e semnificativ mai mare.

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Epavă faimoasă descoperită după 400 de ani, cu o comoară impresionantă la bord

Azi, comoara de 100.000 de lire sterline e echivalentul a aproximativ 20 de milioane de lire sterline.

Toți pasagerii și membrii echipajului, cu excepția a 2 dintre cei 35 de oameni aflați la bord, s-au înecat. Încărcătură prețioasă a dispărut fără urmă.

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Din cauza adâncimii la care se afla epava și a apei mâloase în continuă mișcare din Firth of Forth, s-a crezut mult timp că Blessing of Burntisland era pierdută definitiv.

Cu ajutorul progreselor tehnologiei moderne, un grup de cercetători crede că a găsit în sfârșit epava dispărută de secole.

Experții din cadrul proiectului Charles Wrex, coordonat de Burntisland Heritage, au publicat un raport în care susțin că epava s-ar afla la doar 1.6 kilometri de oraș.

Raportul susține că proiectul „a localizat acum ceea ce se crede a fi epava navei Blessing, iar lucrările pentru recuperarea obiectelor de pe epavă sunt iminente”.

Descoperirea epavei a fost complicată

Condițiile dificile, vizibilitatea redusă și restricțiile privind scufundările în Firth of Forth au făcut ca această căutare să fie extrem de dificilă.

Misiunea a fost îngreunată și de faptul că se presupunea că nava fusese îngropată adânc sub mâlul estuarului de-a lungul sutelor de ani.

Acest lucru nu i-a descurajat însă pe voluntarii de la Burntisland Heritage. Aceștia au cercetat atent estuarul timp de 30 de ani înainte să identifice epava.

Raportul, intitulat Burntisland Blessing Report, menționează „utilizarea radarului subacvatic de penetrare a solului, împreună cu tehnici avansate de scanare, explorarea fizică a sitului și recuperarea unei bucăți de lemn”.

Când regele Carol I a văzut scufundarea navei Blessing de pe puntea propriei sale nave, Dreadnought, a fost atât de furios încât a dat vina pentru dezastru pe vrăjitorie.

În Lancashire, 19 femei acuzate de vrăjitorie au fost arestate și executate la insistențele sale, după ce regele a susținut că acestea provocaseră furtuna care scufundase Blessing of Burntisland.

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În realitate, însă, e foarte posibil ca nava să se fi scufundat deoarece era supraîncărcată cu averea de la bord.

Potrivit relatărilor, aceasta includea un serviciu de masă din aur și argint format din 280 de piese, comandat chiar de regele Henric al VIII-lea.

Dacă nava și încărcătura sa vor fi recuperate, Coroana britanică va fi proprietarul oficial al comorii, iar Burntisland Heritage va avea statutul de „salvator în posesie”.

Acest statut îi oferă organizației Burntisland Heritage dreptul legal de a proteja situl epavei împotriva altor salvatori și îi conferă dreptul la o recompensă substanțială pentru operațiunea de recuperare, plătită de Coroană.

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