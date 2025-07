Femeia care a murit pentru 27 minute a lăsat un mesaj cutremurător pentru cei dragi. Ce s-a întâmplat

O femeie a experimentat moartea clinică pentru 27 minute, iar mesajul pe care l-a scris pentru rudele ei este unul cutremurător.

Reacția femeii a fost una complet neobișnuită și fascinantă pentru cadrele medicale care au fost martore la o asemenea minune.

După ce fusese declarată moartă, la 27 minute după ce inima i s-a oprit, femeia a fost resuscitată și readusă la viață. Dacă pentru mulți moartea este capătul drumului, pentru unii se pare că este ceva temporar și reușesc cumva să revină la viață.

Tina a fost în moarte clinică pentru 27 minute

Atunci când inima se oprește și creierul nu mai primește oxigen și sânge, mulți medici ar spune că e imposibil ca o persoană care trece prin așa ceva să își mai revină la viață. Cu toate acestea, există cazuri rare în care unii “se întorc din morți”, surprinzându-i pe cei din jur cu poveștile lor.

Studiile au arătat că după ce toate organele cedează și nu mai există puls, creierul nostru rămâne în viață pentru scurt timp. În acele momente, unii pot auzi diferite sunete sau pot simți cum viața li se derulează în fața ochilor.

Printr-o minune, unii refuză să se îndrepte spre lumină și revin la viață în mod miraculos, sfidând legile medicinei.

Ca și în cazul Tinei Hines, după ce medicii au declarat deja ora decesului, se pare că ea a reușit să păcălească moartea și să se întoarcă. Atunci când s-a trezit, ea a scris repede pe o bucată de hârtie un mesaj extrem de important și cutremurător, potrivit Unilad.

În februarie 2018, Tina Hines a suferit un atac de cord în timp ce se afla într-o drumeție în Pheonix, Arizona, alături de soțul ei, Brian. El a sunat imediat la 112 și a încercat să o resusciteze pe soția lui până la sosirea echipajului.

În timp ce se aflau în ambulanță, în drum spre cel mai apropiat spital, echipajul medical a reușit să o readucă la viață de 4 ori pe femeie și i-a fost montat un defibrilator după ce au ajuns la spital până când starea ei s-a stabilizat.

Atunci când s-a trezit din moarte clinică, ea a scrijelit un mesaj pentru familia ei pe o bucată de hârtie. Soțul ei abia a reușit să descifreze ce scrie, dar a văzut ulterior că a scrijelit „este real”.

Abia mai târziu familia ei avea să afle că Tina se referea la faptul că raiul este real și există. Se pare că în acele minute în care a fost în moarte clinică, femeia a văzut raiul.

“Era incredibil de liniștitor și de calm, iar Iisus stătea acolo cu brațele larg deschise și chiar în spatele lui era o strălucire imensă, cum nu am văzut niciodată. Era atât de real, culorile erau atât de vibrante”, a povestit femeia.

Ulterior, după ce s-a recuperat Tina Hines a scris o carte intitulată “Heaven - It's Real... How Dying Changes Living”, în care a vorbit despre experiența ei din moarte clinică și cum i-a schimbat viața.

