Fenomen straniu la malul mării la final de sezon estival! Invazia de meduze pe țărm i-a speriat pe turiști

După o vară extrem de călduroasă, acum că toamna a început să se instaleze și a venit răcoarea, un fenomen straniu a luat cu asalt litoralul românesc.

Publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025, 15:34 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 16:35
Meduzele care au eșuat într-un număr atât de mare la țărmul Mării Negre fac parte din special Rhizostoma Pulmo. | Shutterstock

La malul Mării Negre localnicii au descoperit mii de meduze eșuate la țărm, un fenomen straniu și neplăcut pentru cei care locuiesc în împrejurimi.

Meduzele moarte au fost aduse de curenți la țărm și au eșuat pe nisip, pe o întindere de câțiva kilometri.

Un fenomen straniu a fost raportat la malul Mării Negre

Specialiștii explică faptul că acest fenomen e perfect natural, dar imaginea este una dezolantă pentru cei care ies la plimbare pe malul mării. La început de toamnă, țărmul e acum brăzdat de mii de astfel de meduze, în timp ce localnicii și turiștii rămași în extra sezon nu știu cum să controleze fenomenul.

În ultimele zile, curenții marini puternici au adus spre țărm mii de meduze. Acestea au ajuns acum să formeze un covor pe țărm.

Specialiștii le recomandă turiștilor să nu intre în contact cu animalele moarte și să nu încerce să le strângă de pe țărm. Dacă intră în contact direct cu animalele marine, pot apărea efecte dăunătoare din cauza toxinelor reziduale.

Meduzele care au eșuat într-un număr atât de mare la țărmul Mării Negre fac parte din special Rhizostoma Pulmo, din categoria meduzelor albastre. Aceste vietăți marine pot ajunge până la dimensiuni impresionante, chiar și de 50 centimetri.

Specialiștii spun că, de regulă, faptul că au apărut în masă la țărmul mării constituie un proces strâns legat de ciclul lor anual.

În perioada de răcire a apei, la început de toamnă, meduzele de apă caldă sunt aduse la mal de curenții marini. Acest lucru marchează finalul ciclului lor de viață de aproximativ un an.

Factorii biologici și de mediu arată că mai multe cauze au contribuit la creșterea numărului atât de mare de meduze. Este, în primul rând, vorba despre creșterea zooplanctonului Mării Negre. Acest lucru se datorează scăderii populației de pești care obișnuiau să consume acest zooplancton.

Zooplanctonul a creat un mediu propice pentru reproducerea extrem de rapidă a meduzelor. Un alt factor care a contribuit la creșterea numărului de meduze în apele Mării Negre îl constituie temperaturile caniculare din această vară.

Specialiștii i-au informat pe localnicii de la malul Mării Negre că prezența meduzelor este una temporară și că valurile mării vor transporta înapoi animalele marine, contribuind la procesul lor de descompunere.

