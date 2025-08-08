Reacția unei turiste din Anglia după ce a ajuns pe litoralul românesc: „Este o rușine!”. Ce a putut să găsească pe plajă

O turistă din Anglia a avut parte de o experiență neplăcută atunci când a ajuns pe litoralul românesc. Femeia a fost luată din surprindere de mormanele de gunoaie și condițiile sanitare pe care administratorii plajelor le oferă.

În plin sezon estival, restaurantele și hotelurile se confruntă cu o problemă serioasă: lipsa clienților. Tot mai mulți români aleg să treacă granițele țării pentru concedii, în timp ce străinii își rezervă din timp o vacanță pe litoralul românesc.

Juliet, o turistă din Anglia, a hotărât să viziteze plajele și celebrele stațiuni de la malul Mării Negre, sperând la o experiență relaxantă și unică. Femeia a avut parte de o surpriză neplăcută atunci când a ajuns la mare, în România.

Aceasta a fost complet dezamăgită de ceea ce a găsit pe litoralul românesc. Lipsa toaletelor de pe plajă, mormanele de ambalaje de plastic, lemne și alte deșeuri au lăsat-o cu un gust amar după această vizită.

Care a fost reacția unei turiste din Anglia când a ajuns pe litoralul românesc

Juliet nu a stat prea mult pe gânduri și a oferit o primă reacția atunci când un reporter i-a cerut părerea despre litoralul românesc. Mai mult, turista din Anglia a trimis și o sesizare autorităților în ceea ce privește mizeria din cunoscutele stațiuni de la malul Mării Negre.

„Dimineață era frumos, curat și chiar spuneam cât de minunat este. Până la prânz am văzut plastic peste tot, pe plajă. Oamenii adunau gunoaie din apă. Am călcat pe ceva și era o sticlă de plastic. Este o rușine să nu existe o toaletă pe plajă. Dar de aceea nu este un steag albastru aici. Nu ai unde să te speli pe mâini, nu sunt facilități”, a explicat turista din Anglia, potrivit Observatornews.ro.

„Dar, doamnă, ce să fac? Mă costa 4.000 de euro la negru să trag apă. Ca să îmi trag și toaletă, o trag la anul, dar în ce condiții, pe bani. Românul nu vrea să plătească”, a spus un administrator de plajă.

Ce explicație au oferit autoritățile cu privire la condițiile sanitare și mizeria de pe litoralul românesc

Autoritățile au reacționat imediat cu privire la condițiile sanitare și mizeria de pe litoralul românesc.

„Omul care plătește bani pentru un serviciu trebuie să se simtă confortabil. Trebuie ca cei de la Apele Române să fie sancționați”, a spus Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

„Această mizerie adusă de Marea Neagră a fost adusă din Dunăre, din ce îmi dau seama. E clar că situația este una jenantă. A fost imediat redirecționat către Apele Române Constanța”, a mai explicat și George Măndilă, președinte OMD Mamaia Constanța, conform sursei citate mai sus.

„Este o problemă de îndeplinire corectă și concretă a atribuțiilor instituției în cauză. Când ai 444 de angajați per total, dar doar 13 lucrează pentru acest lucru, este clar că în momentele respective, mai ales în situațiile respective o să te întâlnești cu asemenea situații. I-am întrebat chiar astăzi care este situația modului în care se curăță aceste plaje", spune Diana Buzoianu, ministrul Mediului.