Invazie de meduze repetată în Portul Constanța. Ce se întâmplă cu viețuitoarele și de ce au apărut iar

Mii de meduze au invadat malurile Mării Negre. Iată ce spun specialiștii despre fenomenul rar.

Publicat: Joi, 11 Septembrie 2025, 12:37 | Actualizat Joi, 11 Septembrie 2025, 13:47
Invazie de meduze repetată în Portul Constanța | Shutterstock.com/ Obsevator News

Portul Constanța continuă să fie asaltat de mii de meduze, după ce doar în urmă cu o săptămână oamenii au rămas uluiți de un alt val de viețuitoare de culoare albastră și albă care pot „eșua” în orice moment în cele din urmă în zona digurilor.

Fenomenul le dă de furcă atât pescarilor care prind în plase mai multe meduze decât pește, cât și lucrătorilor din port și din Agigea, care se luptă cu „păturile” alcătuite de creaturile marine.

Citește și: Cum se explică invazia buburuzelor de pe litoral. Turiștii pleacă revoltați de pe plajă

Descoperă în rândurile de mai jos ce spun specialiștii despre invazia de meduze în Marea Neagră și dacă aceasta reprezintă sau nu un real pericol!

Invazie de meduze repetată în Portul Constanța. Ce se întâmplă cu viețuitoarele și de ce au apărut iar

Creaturile marine au fost aduse extrem de aproape de mal de atât de curenții Mării Negre, cât și de vântul care bate cu putere în ultimele zile pe litoral. Experții consideră că viețuitoarele vor muri, cele mai multe dintre ele aflându-se spre finalul ciclului de viață.

Cu toate acestea, prezența lor într-un număr atât de mare atât de aproape de mal i-a surprins pe cei mai mulți dintre privitori, deorece specia apare de obicei primăvara și poate rezista în largul mării până aproape de finalul toamnei, scrie Antena 3 CNN.

Biologii marini susțin că fenomenul nu este unul periculos, însă acesta poate reprezenta un adevărat impediment în cazul pescarilor și lucrătorilor din port, motiv pentru care este atât de neplăcut, atât din punct de vedere vizual, cât și tehnic.

Citește și: De la 1 septembrie începe „Litoralul pentru toți” 2025. Ce oferte îi așteaptă pe turiști | VIDEO

„Câteodată sunt atât de multe că nici nu poţi să tragi firul. Sau prinzi un peşte şi îl laşi în meduză. Cu firul şi se simte când îţi mai dă un pic de adrenalina că zici că ai peşte şi scapă şi nu e peşte” a explicat un pescar, potrivit Observator în urmă cu aproximativ un an, când fenomenul apăruse din nou pe litoral.

„Temperatura mai ridicată le-a făcut să reziste până acum. În mod normal, sezonul lor de încheiere a ciclului de viaţă este undeva la a doua jumătate a lunii septembrie până la sfârşitul lunii octombrie” a explicat tot atunci biologul marin Răzvan Popescu Mirceni, potrivit sursei menționate mai sus în articol.

„Este un fenomen natural, un fenomen firesc. Marea Neagră este vie, Marea Neagră este curată şi permite multor vietăţi să îşi desfăşoare tot mai bine ciclul biologic” menționa şi cercetătorul Adrian Bîlbă.

Citește și: Prognoza meteo la mare în septembrie 2025. Va fi sau nu vreme de plajă în prima lună de toamnă

Imaginile cu miile de meduze prezente la mal au devenit virale în mediul online, acolo unde mai mulți utilizatori le-au postat, stârnind o mulțime de reacții.

„Veniți în șantierul naval Midia, să vedeți acolo meduze”, „Este absolut normal fenomenul, la fiecare început de toamna…este un fenomen natural de sezon, cauzat de combinația dintre curenți, vânt, temperatură și ciclul de viață al meduzelor.”, „Chiar acum sunt la Năvodari nord... în apă nu a existat zi să nu văd măcar 6 meduze, dar eu zic că este normal , aceea este casa lor pana la urmă” sunt doar 3 dintre comentariile unor internauți.

