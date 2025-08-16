Antena Căutare
Fetița care s-a „născut de 2 ori". De ce a fost scoasă din burta mamei sale timp de 20 de minute

Fetița care s-a „născut de 2 ori” a reprezentat o reușită medicală impresionantă, ce ar putea salva viața altor bebeluși.

Publicat: Sambata, 16 August 2025, 09:00
O fetiță a fost operatăă cât timp încă se afla în burta mamei sale

O fetiță din Lewisville, Texas, SUA, s-a „născut de 2 ori” după ce a fost scoasă din burta mamei sale timp de 20 de minute.

În acel timp, fetița a fost supusă unei operații care i-a salvat viața, scria BBC News.

Fără această operație, șansele de supraviețuire ale fetiței erau mici.

Din fericire, operația a avut succes și fetița a ajuns să se „nască de 2 ori”.

Fetița care s-a „născut de 2 ori”

Lynlee Hope a devenit fetița care s-a „născut de 2 ori” după ce doctorii au observat o problemă de sănătate importantă cât timp încă se afla în mama sa.

În a 16-a săptămâna de sarcină, Margaret Hawkins Boemer a descoperit că fiica ei, Lynlee Hope, avea o tumoră pe coloană.

Cunoscută drept teratom sacrococcigian, tumora devia sângele de la făt. Ceea ce creștea semnificativ riscul de insuficiență cardiacă fatală.

Chirurgii au fost nevoiți să deschidă uterul mamei pentru a opera copilul. În timpul procedurii, micuța Lynlee cântărea doar 0.53 de kilograme.

Inițial, Boemer era însărcinată cu gemeni. Însă a pierdut unul dintre bebeluși înainte de al 2-lea trimestru. Atunci, i s-a recomandat întreruperea completă a sarcinii. Ulterior, medicii de la Texas Children’s Fetal Center i-au propus o intervenție chirurgicală riscantă.

Până la momentul operației, tumora și bebelușul aveau aproape aceeași dimensiune. Șansele de supraviețuire ale lui Lynlee erau de 50%. Dar, cu ajutorul intervenției, micuța a devenit etița care s-a „născut de 2 ori”.

„La 23 de săptămâni, tumora îi oprea inima și îi provoca insuficiență cardiacă. Așa că aveam de ales între a lăsa tumora să îi acapareze corpul sau a-i oferi o șansă la viață,” a declarat mama sa. „A fost o decizie ușoară pentru noi. Am vrut să-i dăm viață.”

Inima fetiței s-a oprit în timpul operației

Doctorul Darrell Cass, de la Texas Children’s Fetal Center, a făcut parte din echipa care a realizat intervenția. Potrivit lui Cass, tumora era atât de mare încât a fost nevoie de o incizie „uriașă” pentru a ajunge la ea. Ca urmare, bebelușul „suspendat în aer” în timpul operației.

Inima lui Lynlee aproape că s-a oprit în timpul procedurii. Dar un cardiolog a reușit să o mențină în viață în timp ce o mare parte din tumoră a fost îndepărtată. Apoi, doctorii au pus-o pe Lynlee înapoi în uterul mamei și au cusut uterul.

Boemer a petrecut următoarele 12 săptămâni la pat. Lynlee a venit pe lume pentru a doua oară pe 6 iunie. S-a născut prin cezariană, aproape de termen, cu o greutate de 2.41 de kilograme și a fost numită după bunicii ei.

Când Lynlee avea 8 zile, o nouă intervenție chirurgicală a îndepărtat restul tumorii din zona coccisului.

Teratomul sacrococcigian este o formă rară de tumoră, întâlnită la 1 din 30.000–70.000 de nou-născuți vii. Cauza sa este necunoscută, dar fetițele sunt afectate de 4 ori mai des decât băieții.

