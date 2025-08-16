Fetița care s-a „născut de 2 ori”. De ce a fost scoasă din burta mamei sale timp de 20 de minute

Fetița care s-a „născut de 2 ori” a reprezentat o reușită medicală impresionantă, ce ar putea salva viața altor bebeluși.

O fetiță a fost operatăă cât timp încă se afla în burta mamei sale | Shutterstock

O fetiță din Lewisville, Texas, SUA, s-a „născut de 2 ori” după ce a fost scoasă din burta mamei sale timp de 20 de minute.

În acel timp, fetița a fost supusă unei operații care i-a salvat viața, scria BBC News.

Fără această operație, șansele de supraviețuire ale fetiței erau mici.

Din fericire, operația a avut succes și fetița a ajuns să se „nască de 2 ori”.

Articolul continuă după reclamă

Fetița care s-a „născut de 2 ori”

Lynlee Hope a devenit fetița care s-a „născut de 2 ori” după ce doctorii au observat o problemă de sănătate importantă cât timp încă se afla în mama sa.

În a 16-a săptămâna de sarcină, Margaret Hawkins Boemer a descoperit că fiica ei, Lynlee Hope, avea o tumoră pe coloană.

Cunoscută drept teratom sacrococcigian, tumora devia sângele de la făt. Ceea ce creștea semnificativ riscul de insuficiență cardiacă fatală.

Citește și: Jumătate dintre părinți cred aceste mituri despre sarcină. Te numeri printre ei?

Chirurgii au fost nevoiți să deschidă uterul mamei pentru a opera copilul. În timpul procedurii, micuța Lynlee cântărea doar 0.53 de kilograme.

Inițial, Boemer era însărcinată cu gemeni. Însă a pierdut unul dintre bebeluși înainte de al 2-lea trimestru. Atunci, i s-a recomandat întreruperea completă a sarcinii. Ulterior, medicii de la Texas Children’s Fetal Center i-au propus o intervenție chirurgicală riscantă.

Până la momentul operației, tumora și bebelușul aveau aproape aceeași dimensiune. Șansele de supraviețuire ale lui Lynlee erau de 50%. Dar, cu ajutorul intervenției, micuța a devenit etița care s-a „născut de 2 ori”.

„La 23 de săptămâni, tumora îi oprea inima și îi provoca insuficiență cardiacă. Așa că aveam de ales între a lăsa tumora să îi acapareze corpul sau a-i oferi o șansă la viață,” a declarat mama sa. „A fost o decizie ușoară pentru noi. Am vrut să-i dăm viață.”

Inima fetiței s-a oprit în timpul operației

Doctorul Darrell Cass, de la Texas Children’s Fetal Center, a făcut parte din echipa care a realizat intervenția. Potrivit lui Cass, tumora era atât de mare încât a fost nevoie de o incizie „uriașă” pentru a ajunge la ea. Ca urmare, bebelușul „suspendat în aer” în timpul operației.

Inima lui Lynlee aproape că s-a oprit în timpul procedurii. Dar un cardiolog a reușit să o mențină în viață în timp ce o mare parte din tumoră a fost îndepărtată. Apoi, doctorii au pus-o pe Lynlee înapoi în uterul mamei și au cusut uterul.

Citeește și: Vaccinurile de care ai nevoie înainte și în timpul sarcinii. Tot ce trebuie să știi despre ele

Boemer a petrecut următoarele 12 săptămâni la pat. Lynlee a venit pe lume pentru a doua oară pe 6 iunie. S-a născut prin cezariană, aproape de termen, cu o greutate de 2.41 de kilograme și a fost numită după bunicii ei.

Când Lynlee avea 8 zile, o nouă intervenție chirurgicală a îndepărtat restul tumorii din zona coccisului.

Teratomul sacrococcigian este o formă rară de tumoră, întâlnită la 1 din 30.000–70.000 de nou-născuți vii. Cauza sa este necunoscută, dar fetițele sunt afectate de 4 ori mai des decât băieții.