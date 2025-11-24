Floarea care a făcut experții să plângă cu descoperirea ei. Unde s-a ascuns specimenul extrem de rar

Floarea care a făcut experții să plângă a fost în sfârșit descoperită într-o zonă izolată, chiar în momentul în care a înflorit.

Floarea e atât de rară încât crește într-un singur loc izolat de pe Pământ | Shutterstock

Un biolog a publicat un video cu momentul în care a fost descoperită una dintre cele mai rare flori din lume.

În imagini se vede cum experții încep să plângă atunci când găsesc planta pe care au căutat-o atât de mult timp, scrie Daily Mail.

În video se vede și ghidul local și expertul Septian Andriki, care plânge atunci când vede planta care tocmai înflorise.

Video-ul a fost publicat de dr. Chris Thorogood, biolog în cadrul Universității din Oxford.

Floarea care a făcut experții să plângă cu descoperirea ei

Dr. Chris Thorogood a mers prin junglă zi și noapte alături de echipa sa pentru a descoperi floarea care a făcut experții să plângă le vederea ei, pe nume Rafflesia hasseltii.

Această plantă există doar în vestul Sumatrei, în teritoriul tigrilor. În plus, înflorește doar câteva zile.

Momentul emoționant s-a dovedit a fi prea intens pentru unii dintre cei prezenți la descoperire. Experții au găsit floarea chiar în momentul în care se deschidea după 9 luni de dezvoltare. Andriki, ghid și expert, a fost primul care a izbucnit în lacrimi la vederea florii.

„E în regulă, am reușit,” se aude Thorogood în video, în timp ce încerca să-l liniștească pe biologul în lacrimi. „Am găsit-o, am găsit-o, prietene.”

Rafflesia e o familie de plante capabile să producă cele mai mari flori din lume.nAceasta include uriașa Rafflesia arnoldii, care produce flori de un metru în diametru. Acestea pot cântări până la 11 kilograme.

Uneori numite „flori–cadavru”, aceste plante cu aspect extraterestru își capătă porecla macabră de la puternicul miros de carne în putrefacție pe care îl emană.

Planta folosește acest miros pentru a atrage muștele și gândacii în florile sale adânci, astfel încât să își poată răspândi polenul în jungla deasă.

Însă, chiar și în cadrul acestei familii bizare, Rafflesia hasseltii se remarcă drept una dintre cele mai ciudate.

Floarea Rafflesia hasseltii se găsește doar în Indonezia

Cunoscută sub numele indonezian „Cendawan Muca Rimau”, ce înseamnă „Ciuperca față de tigru”, această plantă crește doar într-o zonă izolată din pădurea tropicală din vestul Sumatrei. Accesul în această zonă necesită un permis special.

Experții susțin că planta e atât de rară încât a fost văzută de mai mulți tigri decât oameni.

Thorogood, Andriki și un alt ghid local, Iwan Iswandi, au făcut drumul extenuant prin junglă ca parte a unei misiuni de cercetare și conservare. Obiectivul lor era să găsească și să studieze plantele rare de Rafflesia din Sumatra, aflate sub o amenințare tot mai mare de extincție.

Cercetătorii cred în prezent că 60% dintre toate speciile de Rafflesia se confruntă cu un risc sever de dispariție. Și că 67% dintre habitatele cunoscute se află în afara zonelor protejate.

Descoperirea unei Rafflesia hasseltii înflorite a fost o realizare incredibilă. Dar Andriki și-a petrecut ultimii 13 ani căutând această floare rară. Așa că, pentru el, momentul a fost deosebit de emoționant.

„Astfel de momente sunt electrizante. Cred că o combinație între drumul dificil și floarea extraordinară a făcut ca totul să fie atât de emoționant pentru noi,” a declarat Thorogood.

„Septian Andriki a izbucnit în lacrimi. Apoi, să stăm în liniște lângă floare a fost ca o experiență din altă lume. Era ca și cum ar fi venit de pe o altă planetă,” a continuat expertul. „Bobocul are nevoie de până la 9 luni pentru a se dezvolta și se deschide doar pentru câteva zile.Iar aceasta s-a deschis chiar sub ochii noștri. Parcă s-a deschis special pentru noi.”

Thorogood a subliniat, de asemenea, că adevărații „eroi” au fost localnicii, Andriki și Iswandi, care au reușit să găsească floarea datorită cunoașterii lor excelente a pădurii.