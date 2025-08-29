Formula pentru vacanța perfectă. Ce trebuie să faci pentru a te relaxa complet

Experții au dezvăluit formula pentru vacanța perfectă, ce include un program menit să maximizeze relaxarea.

Formula pentru vacanța perfectă poate fi diferită în funcție de preferințe, de la stat lângă piscină, la plimbări toată ziua, dar experții susțin că există un echilibru perfect.

easyJet Holidays a întrebat 2.000 de persoane care e vacanța lor ideală pentru a ajunge la această formulă, scrie Daily Mail.

Cu aceste date, dr. Andy Cope, expert în bunăstare, a analizat elementele care pot aduce cel mai ridicat nivel de relaxare în vacanță.

El a oferit și durate specifice pentru fiecare activitate.

Formula pentru vacanța perfectă

Formula pentru vacanța perfectă, potrivit lui Cope, include 6.1 ore de somn urmate de 4.8 ore de stat la soare.

Chiar și 2.2 ore de activitate fizică fac parte din formulă. Dar aceasta mișcare poate însemna și o simplă baie în piscina hotelului.

Pentru cei care au dificultăți să se deconecteze, Cope recomandă petrecerea a minim 3.9 ore pe zi departe de ecrane.

Cope susține că o temperatură de 25°C, cu o adiere ușoară, reprezintă vremea ideală. Mai mult, recomandă să nu muncești în vacanță.

Cel mai important este să fii prezent și relaxat, mai degrabă decât să te stresezi cu privire la cât timp petreci cu familia sau prietenii, conform formulei.

Dr. Cope recomandă ca 70% dintr-o vacanță să fie petrecut cu familia. Restul de 30% trebuie să fie dedicat propriei persoane.

Călătorii ar trebui, de asemenea, să bea 3 litri de apă pe zi în timpul sejurului, a spus el. Dar recomandă și să se răsfețe zilnic cu o mică prăjitură sau un desert.

„Vacanțele ne oferă tuturor șansa să ne odihnim, să ne revitalizăm și să ne întoarcem complet încărcați,” a spus el.

„Creierul uman este extraordinar la a trăi anticipativ și retrospectiv. Ceea ce înseamnă că putem începe să ne bucurăm de vacanță din momentul în care am rezervat-o și putem păstra acea stare de bine mult timp după ce ne-am întors,” a continuat Cope despre formula pentru vacanța perfectă.

Acest lucru ar putea explica de ce unii oameni simt că intră în „stare de vacanță” imediat ce ajung la aeroport.

Experții recomandă să te deconectezi complet de la muncă în vacanță

Totuși, cercetările au arătat că, în medie, oamenii au nevoie de 2 zile întregi pentru a se deconecta complet de la muncă. Studiul a mai arătat că activitatea de vacanță care îi face cel mai fericiți pe turiști este mersul la plajă, urmată îndeaproape de înotul în piscină.

Alte activități aflate în top includ vizitarea unui monument cultural, încercarea bucătăriei locale, relaxarea pe un șezlong și cititul unei cărți.

Călătorii au spus, de asemenea, că se bucură să privească un răsărit de soare, să viziteze magazinele locale și să facă drumeții.

„Credem că secretul unei vacanțe cu adevărat fericite stă în simplitate, inspirație și relaxare,” a declarat Stuart Wright, director din cadrul easyJet Holidays. „Când călătorești, vrei să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat. Descoperirea de locuri noi, petrecerea timpului de calitate cu cei dragi și să te bucuri de o pauză binemeritată de la viața de zi cu zi.”