Generația care renunță la tastatură. Cum vor înlocui viitorii angajați email-urile și mesajele

Experții au dezvăluit generația care renunță la tastatură și, potrivit experților, vor înlocui email-urile și mesajele obișnuite de la muncă.

Publicat: Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 17:24 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 17:28
Viitoarea generație de angajați nu va mai folosi tastatura obișnuită la locul de muncă | Shutterstock

Numeroase dispozitive care sunt comune acum la birou vor fi depășite atunci când generația alpha va ajunge pe piața de muncă. Potrivit experților, se pare că această generație va renunța și la tastatură.

Studiul a fost creat de London School of Economics (LSE) în colaborare cu Jabra, scrie Daily Mail.

Potrivit estimărilor, viitorii angajați nu vor mai fi nevoiți să scrie email-uri.

În schimb, vor comunica prin intermediul mesajelor vocale, chiar și cu șefii lor.

Generația care renunță la tastatură

Raportul despre generația care renunță la tastatură a fost condus de profesorul Michael Muthukrishna de la London School of Economics (LSE). Studiul prezice că această schimbare va veni mai repede decât se așteaptă majoritatea oamenilor.

Până în 2028, raportul anticipează că tehnologia vocală va deveni modul implicit de lucru pentru toată lumea.

„Nu e vorba despre un viitor îndepărtat. E următoarea generație a modului în care vom interacționa cu inteligența artificială generativă,” au scris experții în raport. E alimentată de voce. Și vine mai repede decât credem.”

Studiul atribuie ascensiunea rapidă a tehnologiei vocale importanței tot mai mari a instrumentelor bazate pe inteligență artificială la locul de muncă. Ca urrmare, oamenii vor folosi mult mai des programe de transcriere și dictare vocală pentru a redacta rapoarte și mesaje.

Cercetătorii prezic că, în următorii 3 ani, tastaturile vor fi folosite doar pentru ajustări și editări. Oamenii vor lucra „gândind cu voce tare” către o serie de instrumente AI care le vor organiza ideile, vor lua notițe și vor îndeplini sarcini în locul lor.

Cei mai vârstnici membri ai generației alpha, născuți după 2010, vor începe să intre pe piața muncii în jurul anului 2030.

Ceea ce înseamnă că majoritatea acestei generații nu va ști niciodată cum e să lucrezi într-un birou unde toată lumea folosește tastatura.

Munca la birou se va schimba pe viitor

„Până când generația alpha va intra pe piața muncii, AI va fi complet integrată, iar munca lor va fi spusă cu voce tare cu mult înainte de a fi tastată,” a declarat Paul Sephton, director în cadrul Jabra. „Vor vorbi ca să scrie, apoi vor tasta ca să rafineze. Și vor dirija munca, nu doar o vor redacta. Tastarea va deveni editare, nu gândire. Prima versiune a viitorului e vorbirea.”

Potrivit cercetătorilor, motivul principal pentru această schimbare e faptul că oamenii consideră mai ușor și mai convenabil să folosească instrumente AI prin vorbire, nu prin tastare.

În prezent, 14% dintre persoanele chestionate au spus că preferă să vorbească în loc să tasteze atunci când folosesc instrumente AI.

Dar nu doar cei mai tineri vor renunța la tastatură. Cercetătorii au descoperit că lucrătorii mai în vârstă sunt chiar mai dornici să utilizeze tehnologia vocală decât colegii lor din generația z.

Dar schimbarea poate avea dezavantaje notabile. Potrivit raportului, persoanele care au folosit comenzile vocale au avut performanțe cu 20% mai slabe decât cele care au tastat în anumite sarcini.

Cercetătorii cred că problema de bază e din cauza „dificultății de a formula gânduri complexe cu voce tare”.

De asemenea, lucrătorii intervievați au exprimat îngrijorări legate de faptul că vorbirea cu voce tare la locul de muncă ar putea crea riscuri de confidențialitate și securitate a datelor.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
