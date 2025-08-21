Google a dezvăluit Pixel 10 Pro Fold. Ce preț are cel mai scump smartphone lansat de companie

Google a dezvăluit Pixel 10 Pro Fold, cel mai scump smartphone lansat de companie până acum, un telefon pliabil.

Google a dezvăluit Pixel 10 Pro Fold, un smartphone pliabil mult așteptat de fani, care beneficiază și de pe urma AI.

Dincolo de telefonul pliabil, Google a dezvăluit și celelalte telefoane din seria Pixel 10, scrie Daily Mail.

Telefonul pliabil al companiei e și cel mai scump smartphone oferit de Google până acum.

Telefoanele pliabile oricum tind să fie mai scumpe decât cele obișnuite, date fiind specificațiile tehnice.

Google a dezvăluit Pixel 10 Pro Fold

Google a dezvăluit Pixel 10 Pro Fold, ce are un preț de pornire de 1.749 de dolari și poate ajunge până la 2.099 de dolari. E și unul dintre cele mai scumpe telefoane pliabile de pe piață.

Telefonul are un design nou care include o balama fără roți dințate, un ecran exterior mai mare și o baterie semnificativă. Pixel 10 Pro Fold are un ecran exterior de 6.4 inchi și se pliază pentru a dezvălui un ecran interior imens de 8 inchi.

Google susține că Pixel 10 Pro Fold are „cel mai rezistent” design de până acum, cu o balama care ar putea rezista 10 ani de plieri. Pixel 10 Pro Fold este disponibil pentru precomandă începând de azi. Va fi lansat oficial pe 9 octombrie.

Telefonul a fost prezentat alături de Google Pixel 10, Pixel 10 Pro și Pixel 10 Pro XL, celelalte smartphone-uri din noua serie.

Pixel 10 Pro Fold este lansat cu trei opțiuni atunci când vine vorba de spațiul de stocare, respectiv de 256 GB, 512 GB și 1 TB. Acestea au prețuri de 1.749, 1.869 și 2.099 de dolari.

Google a dezvăluit Pixel 10 Pro Fold cu un preț care îl plasează la același nivel cu noul Samsung Galaxy Fold 7, care ajunge până la 2.149 de dolari. Pixel 10 Pro Fold este construit din aluminiu de „grad aerospațial” și este disponibil în două culori: gri (Moonstone) și verde (Jade).

Ce specificații tehnice are Google Pixel 10 Pro Fold

Google a creat un telefon surprinzător de subțire. Pixel 10 Pro Fold are o grosime de 10.8 milimetri atunci când e pliat și 5.2 de milimetri când e desfăcut. Ca urmare, e mai subțire decât cei 7.2 milimetri oferiți de modeul Motorola Razr 60 atunci când e desfăcut.

Comparat cu Google Pixel 9 Pro Fold, acest nou model este o îmbunătățire în aproape toate privințele. Datorită marginilor mai subțiri, ecranul exterior a crescut de la 6.3 inchi la 6.4 inchi. Ca urmare, e cel mai mare ecran exterior pentru un pliabil în afara pieței chineze.

Atât ecranele interioare, cât și cele exterioare au noul ecran Actua, ce atinge o luminozitate maximă de 3.000 de niți. Ceea ce permite utilizarea chiar și în condiții de soare puternic. Bateria Pixel 10 Pro Fold este acum de 5.015 mAh, față de 4.650 mAh la Pixel 9 Pro Fold.

Google afirmă că aceasta ar trebui să ofere o autonomie de „peste 30 de ore” și posibilitatea de a încărca până la 50% în doar 30 de minute.